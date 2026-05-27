Los cambios en el Monotributo, Ganancias e IVA que sugirió el FMI tras aprobar el desembolso de US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias destinadas a transformar el esquema impositivo de la Argentina. La propuesta del organismo multilateral se dio a conocer en el informe de vigilancia económica denominado «Artículo IV», publicado de manera posterior a la aprobación de la segunda revisión del acuerdo que habilitó un giro de US$ 1.000 millones para el país.

Los lineamientos del ente financiero se enfocaron en incrementar los ingresos públicos, reducir las distorsiones del sistema y simplificar la estructura tributaria mediante la modificación de los gravámenes existentes y la eliminación progresiva de aquellos considerados distorsivos.

En este marco, el informe técnico destacó que el Gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta concreta de reforma fiscal antes de fin de año. Según las estimaciones del Fondo, esta reestructuración federal podría aportar una recaudación equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), de la cual la mitad se destinaría de forma directa a las provincias.

Los cambios para el IVA y los regímenes especiales

El primer eje de la propuesta del FMI se centró en la reducción del gasto tributario, un indicador que en la Argentina representa aproximadamente el 3,5% del PBI. Los equipos técnicos del organismo identificaron que los principales factores detrás de este porcentaje se concentran en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el régimen del Monotributo y diversos sistemas de beneficios especiales.

Al respecto, el FMI detalló que el 1,2% del PBI corresponde a exenciones y regímenes especiales dentro del IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% restante a otros beneficios sectoriales.

Para corregir estas asimetrías, el organismo sugirió avanzar en la unificación de las alícuotas del IVA, complementando la medida con compensaciones específicas destinadas a proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Los cálculos de la entidad financiera proyectan que esta reforma permitiría alcanzar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. De manera complementaria, se recomendó recortar los regímenes preferenciales que benefician a determinadas actividades y suprimir aquellas exenciones fiscales que carezcan de un fin social claro.

Que más argentinos paguen Ganancias: el plan para ampliar la base tributaria

El segundo punto bajo análisis del FMI apuntó a cambiar el alcance del impuesto a las Ganancias sobre los ingresos de las personas físicas. El informe técnico puntualizó que la recaudación actual de este tributo equivale al 1,8% del PBI, una cifra que se ubica por debajo del promedio de la región y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la reforma legislativa implementada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández se redujo drásticamente el universo de contribuyentes, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo la órbita del impuesto. Aunque en 2024 se revirtió de forma parcial dicha situación, el piso de exención se mantuvo elevado respecto de los parámetros históricos.

Ante este escenario, el FMI recomendó disminuir el umbral de ingresos mínimos con el objetivo de lograr que al menos el 20% de los trabajadores en relación de dependencia pague el impuesto. Para instrumentar el cambio de forma equitativa, la propuesta promueve una armonización de las deducciones permitidas y una simplificación en la escala de alícuotas.

De acuerdo con las previsiones del Staff Report, el endurecimiento de las condiciones de Ganancias generaría un ingreso adicional para el fisco del 0,4% del PBI.

Los cambios que sugirió el FMI en el Monotributo

Con respecto al Monotributo, el FMI reconoció que el régimen simplificado cumplió un rol destacado en la formalización de los pequeños contribuyentes y en la ampliación del acceso a los sistemas de salud y pensiones. No obstante, advirtió que la carga fiscal de este sistema es sustancialmente menor en comparación con el régimen general, lo que provoca una fragmentación del mercado laboral, pone límites al crecimiento de las empresas y genera saltos bruscos en las obligaciones impositivas al momento de cambiar de categoría.

El organismo propuso alinear el Monotributo con el sistema general, atenuar los efectos de los umbrales de facturación, homogeneizar las alícuotas y contribuciones sociales, y valerse de herramientas tecnológicas para optimizar la fiscalización, cambios que aportarían entre el 0,4% y el 1% del PBI.

Impuesto sobre Sociedades y retenciones: las otras modificaciones del FMI en el sistema tributario

Por otra parte, el cuarto eje del documento analizó el Impuesto sobre Sociedades (IS) que grava a las empresas comerciales. El informe remarcó que la alícuota máxima vigente en el país, fijada en el 35%, se encuentra muy por encima del promedio global, establecido en el 25%.

Asimismo, señaló que la progresividad basada en la facturación y el tamaño de las firmas incentivó maniobras de evasión fiscal. El FMI planteó la alternativa de fijar un impuesto mínimo calculado sobre las ventas brutas, acompañado por una tasa fija del 30% sobre el IS.

También sugirió equiparar el tratamiento tributario de las inversiones personales -tales como dividendos, intereses y ganancias de capital- para corregir los incentivos corporativos vinculados al financiamiento por deuda sobre el capital propio.

El quinto eje abordado por el FMI propuso fortalecer los impuestos especiales aplicados a consumos específicos. La medida implicaría un sistema mixto que combine gravámenes fijos con tasas basadas en el valor de productos como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. A partir de este esquema, el Fondo estimó que la actualización regular por inflación de las tasas que pesan sobre los combustibles y los cigarrillos aportaría ingresos anuales equivalentes al 0,5% del PBI.

Finalmente, concluyeron que el Gobierno nacional debería aprovechar el espacio fiscal obtenido mediante estas reformas para iniciar la eliminación gradual de los tributos que identificaron como distorsivos para la actividad económica, señalando en primer lugar a las retenciones a las exportaciones agrícolas -principalmente soja, maíz y trigo- y a los impuestos sobre las transacciones financieras.

Los equipos técnicos del Fondo calcularon que una quita de un punto porcentual en los derechos de exportación de la soja elevaría la producción y los despachos externos en un 0,5%. En tanto, la eliminación total de las retenciones a oleaginosas y cereales generaría un incremento del 10% en los envíos al exterior, traduciéndose en una entrada de divisas extra de aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales y una suba del 0,4% en el PBI.