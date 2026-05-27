Desalojan un punto de lavacoches cerca de un sanatorio de Cipolletti

En el lugar trabajaron inspectores municipales y personal de apoyo. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Durante hoy, la Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo de control en las inmediaciones del Sanatorio Río Negro, donde detectaron a personas que realizaban cobros informales por estacionamiento y lavado de autos en la vía pública.

El procedimiento se llevó adelante en el sector de estacionamiento ubicado detrás del centro de salud, tras reclamos de vecinos. Además, contó con la participación de inspectores municipales y personal de apoyo.

Según informó el Municipio, en el lugar actuaba un grupo de lavacoches, quienes exigían dinero a los conductores a cambio de permitir estacionar o cuidar autos. Las autoridades aseveraron que estas prácticas están prohibidas por ordenanza.

Durante el operativo, los inspectores municipales secuestraron distintos elementos utilizados para lavar vehículos.

Desde el Ejecutivo indicaron que los controles forman parte de las acciones impulsadas para garantizar el uso libre del espacio público y evitar situaciones de presión o intimidación hacia vecinos.

Mediante un comunicado, recordaron que en la ciudad rige la ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en las calles.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, sostuvo que los controles continuarán en diferentes barrios. «Vamos a seguir trabajando barrio por barrio y en distintos puntos de la ciudad para recuperar el orden, cuidar a los vecinos y garantizar que nadie sea obligado a pagar por algo que no quiere», expresó.

El funcionario también afirmó que la medida busca brindar «más tranquilidad y más seguridad» a la comunidad y consideró que Cipolletti se convirtió en una de las primeras ciudades de la Patagonia en avanzar con controles de este tipo.