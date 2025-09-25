Horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Aumenta la actividad social, profesional y las actividades con amigos, lo cual puede hacer que tu familia reclame más atención. Amor: La mejor recompensa a tu abnegado cariño será hacer feliz a tu pareja. Unión entre todos los miembros del grupo familiar. Riqueza: Ponte al día con el trabajo. Falta tiempo, pero gracias a tu capacidad de organización lograrás cumplir con los plazos. Bienestar: La paciencia es la madre de todos los logros. Debes ser paciente y no tirar por la ventana una buena oportunidad, que solamente pasará una vez.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Aparecerán algunas fricciones y distancia en la relación con tu padre o con personas mayores de la familia. Reflexiona antes de decir algo. Amor: Una palabra tierna o un detalle romántico puede ayudar a que ceda la tensión. Actúa antes que sea demasiado tarde. Riqueza: Si estás evaluando la posibilidad de independizarte en lugar de trabajar en relación de dependencia, deberás pensarlo bien. Bienestar: La suerte solamente se activará si la base en la cual se apoya es suficientemente firme. Tampoco tu intuición es una garantía total. Confía en ti.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Cometerás unas imprudencias en estos días. Por más que no divises soluciones a corto plazo, ten la certeza de que saldrás adelante. Amor: No te faltará ese brazo alentador ni esa compañía imprescindible. Tus temores cederán y tus dudas también. Riqueza: Se pone en marcha y se desarrolla un plan magistral. Tu espíritu inquieto busca la concreción de los objetivos a puro movimiento. Bienestar: Deseas siempre decir la última palabra, eso puede volverse en tu contra y llevarte a una trampa. A veces es mejor saber quedarse callado y esperar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Una persona muy querida arremeterá en tu contra y quedarás malherido. No soportarás la traición y tendrás que tomar decisiones. Amor: Los amigos en primera fila, los amores en segundo lugar. Sentirás la necesidad de hacer contacto con gente espontánea y franca. Riqueza: Usas nuevos métodos para mejorar la producción y la dinámica laboral, y quizás te reconozcan tus méritos. Bienestar: Debes decir lo que sientes, y a medida que pase el tiempo los tuyos entenderán que la primera lealtad que se debe tener es con uno mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás dividido entre el deseo de cambiar y el pánico a la inestabilidad. Altibajos emocionales. Un familiar te sorprenderá. Amor: Recurre a esas pequeñas atenciones que suelen endulzar el trato, a detalles que hagan sentir bien a tu pareja. Riqueza: Te sientes muy motivado para luchar y conseguir lo que quieres. No temas, tú sabes muy bien qué es lo que deseas. Bienestar: Posees aptitudes culinarias y un paladar exquisito, te gusta el confort y la sensualidad. Rinde culto al pasado, no olvides lo logrado.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Día en el que deberás evitar los enfrentamientos, especialmente en el ámbito familiar y laboral. Diplomacia. Amor: Tu falta de esfuerzo te puede llevar a perder una gran oportunidad. La comprensión está en su punto más alto para el romance. Riqueza: Están de sobra los lamentos, porque a menudo los errores han sido provocados por tu culpa y por tus malas inversiones. Bienestar: Errar es humano, perdonar es divino. Si quieres paz, borrón y cuenta nueva debes dar vuelta la página de tu vida. Sigue para adelante.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Alguien muy cercano a ti pedirá amor y atención. Puede ser que algunas personas estén demasiado ocupadas para darlo, evalúa qué harás tú. Amor: El peso de la vida en convivencia arruinará la pareja. Lo mejor será llevar vidas separadas para mantener el éxito de la relación. Riqueza: Tendrás que saber detectar las oportunidades, que con certeza aparecerán en el corto plazo. Deberás estar atento. Bienestar: No seas inseguro, deberás tener confianza en ti e insistir en concretar tus proyectos. Todo llegará a feliz término, solamente es cuestión de intentarlo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Los amigos te pedirán favores y te agradará complacerlos, pero no a aquellos que quieren aprovecharse de las ventajas. Amor: En el sexo eres capaz de entregarte de forma incondicional, gustas satisfacer en todo a tu pareja por encima tus fantasías. Riqueza: Si te encuentras buscando trabajo, es conveniente que te muevas sin pausa, tendrás oportunidades pero deberás buscarlas mejor. Bienestar: Ten paciencia aunque tus proyectos parezcan demorarse, no te deprimas, todo se solucionará. Lo importante es seguir esforzándose.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu familia te necesita especialmente. Esperan mucho de ti, resultas necesario para que ellos consigan su equilibrio. Amor: Actuarás de manera que tu relación de pareja sea más vivaz. Tendrás un muy buen humor que te pondrá en el centro de atención. Riqueza: Cuida con detalle tu presupuesto y ajústate con rigor al mismo. Con tu actitud puedes conseguir no tener desajustes. Bienestar: Hazlo tú mismo. Delega lo menos posible y controla tus documentos. Atiende tus compromisos más importantes y el resto se irá acomodando.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy tienes ganas de estar a solas y meditar, tal vez ayudar en alguna causa. Karma positivo en el dinero y en las posesiones. Amor: Si has dejado de verte con alguien que querías, volverán a encontrarse. Celebrarás una época de placer compartido. Riqueza: Dejarás de lado tu interés obsesivo por aumentar tus ahorros y te dejarás convencer por ese viaje que estás programando. Bienestar: Date tiempo para reflexionar acerca de lo que está pasando en tu vida, sobre todo a nivel personal, para dar lugar a cambios importantes y necesarios.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Recibirás presiones por compromisos que habías tomado y no eres capaz de asumir. Debes tenerlo en cuenta para otras veces. Amor: A tu pareja le afectará el frío de tus sentimientos. Mantén la mente abierta y ella hará que te sientas satisfecho en todos los aspectos. Riqueza: Será un día impulsivo y económicamente frustrante. Tendrás disputas de dinero con amigo y/o socios. Bienestar: Tendrás pensamientos importantes, medita un poco y planea tus metas. Tu ánimo puede resurgir de las cenizas.