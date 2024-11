Horóscopo de hoy jueves 28 de noviembre, signo por signo

Riqueza: No deberías descartar la posibilidad de ganar premios, dinero y otros beneficios materiales por intermedio de loterías o juegos.

Amor: Hoy te será fácil alcanzar la meta que te has planteado con tu pareja. Llegarás adonde quieras llegar y serás feliz.

Bienestar: Sigue una línea de conducta, no te arrepientas de tus actos sino de aquello que nunca te atreviste a hacer por miedo a las posibles consecuencias.

Bienestar: Practicar algún deporte te ayudará a descargar energías y no estar todo el tiempo avocado al trabajo. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.

Hoy: Buen día para buscar trabajo, si es que no lo tienes. Y si ya lo tienes, para buscar uno con una mejor posición y un mayor sueldo.

Bienestar: No te aísles de tu entorno afectivo para tratar de apalear tus problemas solo. Asegúrate de darle el lugar a tu familia que merece en tu vida.

Bienestar: No pierdas el contacto con tus familiares cercanos bajo ninguna circunstancia. Procura destinarles un momento durante la semana.

Amor: Que tu tendencia rencorosa no arruine una velada de reconciliación casi perfecta. Procura dejar tu inmadurez de lado.

Amor: No falta amor en tu pareja, pero estás dejando que esta relación se meta en tus problemas y en tu vida familiar. Habrá fuertes discusiones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura.

Amor: Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará.

Riqueza: Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

Bienestar: Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo.