Horóscopo de hoy jueves 4 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Alguna gente se sorprenderá por tu deseo de arriesgarte incluso en una situación imposible. Pero si no te atreves, nunca ganarás. Amor: Impulsivo como un adolescente pero simultáneamente con un miedo atroz de hacer el ridículo. Sé tú mismo en el amor. Riqueza: Hay proyectos no terminan de definirse. Debes mantener reserva sobre algunos asuntos para evitar la oposición de los demás. Bienestar: Haz tratamientos estéticos para mejorar tu aspecto personal y también actividades artísticas o vinculadas con la música.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu energía y tu empuje comienzan a flaquear debido a que intentas realizar un montón de cosas a la vez. Organiza tus prioridades. Amor: Coincidirás con tu pareja en casi todo lo que piensen y hagan. Este dichoso encuentro les permitirá amoldarse a las exigencias. Riqueza: Te sentirás presionado al tomar decisiones, acomoda la necesidad de crecimiento y expansión con ciertas limitaciones. Bienestar: Te favorecen los ejercicios suaves que armonicen el cuerpo y la mente. Hazte un control, no exageres tu rendimiento.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Es posible que recibas una invitación para participar de una celebración familiar. Pasarás gratos momentos con tus seres queridos. Amor: Tendrás a tu disposición la palabra amable y el consejo desinteresado de tu familia. Vivirás una segunda luna de miel. Riqueza: Respecto a tu adicción a los juegos de azar, que son tentaciones muy peligrosas, lo mejor es evitarlas de entrada. Bienestar: Tú eres lo más importante, exige que te traten mejor y no permitas que te quiten el poder, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estás bien nervioso hoy, eso puede aplicarse de manera útil a tus proyectos durante el día, pero por la noche puede perturbarte. Amor: El sexo no lo es todo. Deberás tener esto claro porque vienen cambios bastante drásticos, que podrían afectar la relación. Riqueza: Tu estricto control y tu olfato para los buenos negocios te han permitido mejorar tu cuenta bancaria y ahorrar dinero. Bienestar: Acepta lo que construiste hasta hoy. Deja de imaginar cómo hubiera sido tu vida si hubieras elegido otros caminos posibles.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien. Amor: Los detalles se hacen oportunos en el romance. El deseo gobierna para propiciar nuevos encuentros y se liberan pasiones. Riqueza: En el ámbito laboral, necesitarás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompaña. Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Día de reencuentros familiares. Los viejos rencores hacia tus cercanos encontrarán su final debido a situaciones que se darán hoy. Amor: Día que será una montaña rusa emocional. Vivirás momentos emotivos con tu pareja, estarás más enamorado que nunca. Riqueza: En el trabajo, manéjate con cautela. Recuerda que la forma en que te expresas determinará que consigas lo que quieres. Bienestar: Entrega tu corazón cuando estés seguro del amor de tu pareja. Si nunca experimentas el amor absoluto, habrás perdido parte valiosa de tu vida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Sentimientos del pasado procurarán socavar las bases de tu relación sentimental actual. Día clave en el ambiente laboral. Amor: Día especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo en el inicio de una pareja. Muestra tus sentimientos. Riqueza: Todo progreso en proyectos grandes se da en pasos pequeños. No desesperes, mantente al día y pronto verás resultados. Bienestar: Debes ser muy cuidadoso con las cosas que deseas, podrían llegar a hacerse realidad. Piensa detenidamente las consecuencias de tus acciones.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás contacto con vivencias de una persona cercana, lo que te ayudará a reconsiderar tus ideas. Aprende de errores ajenos. Amor: Tus costumbres liberales de mucho tiempo chocan con tu nuevo estilo de vida en pareja. Busca dejar atrás tu vida anterior. Riqueza: Reconocerás la soberbia y las malas intenciones en la mirada de uno de tus pares laborales. No des cabida a malentendidos. Bienestar: Siempre es más fácil mostrar una personalidad que agrade a los demás, pero es una forma de negar tu verdadera esencia. Refléjate tal como eres.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Surgirán problemas si tienes negocios en común con la familia o los amigos. De lo contrario, te irá bastante bien. Amor: El amor y la ternura te sirven más que nunca para llevar a buen término importantes decisiones. Fíate de tu intuición. Riqueza: Estás indeciso frente a un proyecto que te ofrecen y que es muy bueno para ti y para tus finanzas. Si no sabes qué hacer, consulta. Bienestar: Tu interior es tan o más importante que tu aspecto exterior. Préstale la necesaria atención a cultivar tu espíritu y tu alma.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses. Amor: Deberás dejar de lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y el amor si pretendes formar una pareja. Riqueza: Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Bienestar: La fuerza física tiene que ser tu último recurso ante una situación insalvable. Siempre procura resolver tus pleitos de manera civilizada.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad. Amor: Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación. Riqueza: El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar. Bienestar: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.