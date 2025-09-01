Horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien. Amor: Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente. Riqueza: Vas a tener grandes oportunidades para mejorar tus ingresos y a la vez para tener tiempo de gastarlos en lo que te plazca. Bienestar: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando te tropieces con tu motivación. Amor: Tu espíritu aventurero te permitirá encarar numerosas iniciativas que serán aceptadas sin dificultad por tu pareja. Riqueza: Los asuntos relacionados con el dinero pueden entrar en crisis. Pon mucha atención y evita inversiones riesgosas. Bienestar: Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto. Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas. Riqueza: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen. Bienestar: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales. Amor: Hoy, a diferencia de en los días recientes, te sentirás mucho más cerca de tu pareja. Jornada positiva para ambos. Riqueza: Tendrás una jornada laboral complicada debido a que estarás con tu mente en otro lado. Procura concentrarte. Bienestar: No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener las voces del corazón calladas, al menos por un momento.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Necesitas serenarte en todos los ámbitos. Tendrás problemas para comunicar tu entusiasmo en tu vida sentimental. Amor: Tus emociones serán intensas. Puedes vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades. Riqueza: Poca eficiencia pese a tu organización. Ya tendrás tu oportunidad de hacer negocios y viajar, por el momento invierte. Bienestar: Pueden presentarse malos entendidos entre tus amigos, así que no des pie a chismes. Cuídate de no hablar de lo que no sabes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Aunque hay más actividad y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir con esa frugalidad tan característica tuya. Amor: Puede que el romance te divierta, pero deberías saber que pertenece más al orden de la fantasía que al de la realidad. Riqueza: Problemas con hipotecas y deudas. Cuídate en especial respecto al dinero compartido con otros o al dinero de alguna sociedad. Bienestar: Te beneficiará una rutina de ejercicios que exija disciplina y concentración como puede ser el yoga, las artes marciales o montañismo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No hay límites hoy acerca de cuán lejos puedes llevar a los demás Eres el que manda y te impondrás por tus condiciones de guía. Amor: Relaciones amorosas clandestinas o con personas del círculo de amistades. No las prolongues porque lo lamentarás. Riqueza: Una vez que hayas aclarado todos los malos entendidos con algunas personas, podrás iniciar un proyecto a gran escala. Bienestar: Ten cuidado con ser injusto y echar tus culpas a quien no las tiene. Deberás ser más neutral a la hora de analizar los hechos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Cuida tus pasos, hoy alguien conocido tratará de embaucarte y te dejará perplejo o comprometido. Amor: Aquellos que ya tienen pareja deben de mimar y cuidar la relación mediante celebraciones, detalles, regalos e invitaciones. Riqueza: Con una sonrisa en el rostro y sobrellevando las conversaciones, podrás hacer contactos que impulsarán tus ambiciones. Bienestar: Deja que tus talentos brillen hoy, todos los ojos están fijos en ti. Tu modestia te mantendrá en la sombra, a menos que des un paso hacia la luz.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar. Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones. Riqueza: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente. Bienestar: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan. Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo. Riqueza: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones. Bienestar: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad. Amor: Estabilidad y optimismo. Buenos momentos, ideal para reencuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia. Riqueza: Tendrás que sortear obstáculos porque el dinero será todo lo que te preocupa. Tu entusiasmo y buen humor merman. Bienestar: Si te interesa mantener armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad sobre lo que te molesta y encuentra una solución.