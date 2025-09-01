Horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre 2025: predicciones signo por signo
Compartimos las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 1 de septiembre 2025. Conocé qué te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien.
Amor: Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente.
Riqueza: Vas a tener grandes oportunidades para mejorar tus ingresos y a la vez para tener tiempo de gastarlos en lo que te plazca.
Bienestar: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando te tropieces con tu motivación.
Amor: Tu espíritu aventurero te permitirá encarar numerosas iniciativas que serán aceptadas sin dificultad por tu pareja.
Riqueza: Los asuntos relacionados con el dinero pueden entrar en crisis. Pon mucha atención y evita inversiones riesgosas.
Bienestar: Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto.
Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas.
Riqueza: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen.
Bienestar: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales.
Amor: Hoy, a diferencia de en los días recientes, te sentirás mucho más cerca de tu pareja. Jornada positiva para ambos.
Riqueza: Tendrás una jornada laboral complicada debido a que estarás con tu mente en otro lado. Procura concentrarte.
Bienestar: No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener las voces del corazón calladas, al menos por un momento.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Necesitas serenarte en todos los ámbitos. Tendrás problemas para comunicar tu entusiasmo en tu vida sentimental.
Amor: Tus emociones serán intensas. Puedes vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades.
Riqueza: Poca eficiencia pese a tu organización. Ya tendrás tu oportunidad de hacer negocios y viajar, por el momento invierte.
Bienestar: Pueden presentarse malos entendidos entre tus amigos, así que no des pie a chismes. Cuídate de no hablar de lo que no sabes.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Aunque hay más actividad y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir con esa frugalidad tan característica tuya.
Amor: Puede que el romance te divierta, pero deberías saber que pertenece más al orden de la fantasía que al de la realidad.
Riqueza: Problemas con hipotecas y deudas. Cuídate en especial respecto al dinero compartido con otros o al dinero de alguna sociedad.
Bienestar: Te beneficiará una rutina de ejercicios que exija disciplina y concentración como puede ser el yoga, las artes marciales o montañismo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No hay límites hoy acerca de cuán lejos puedes llevar a los demás Eres el que manda y te impondrás por tus condiciones de guía.
Amor: Relaciones amorosas clandestinas o con personas del círculo de amistades. No las prolongues porque lo lamentarás.
Riqueza: Una vez que hayas aclarado todos los malos entendidos con algunas personas, podrás iniciar un proyecto a gran escala.
Bienestar: Ten cuidado con ser injusto y echar tus culpas a quien no las tiene. Deberás ser más neutral a la hora de analizar los hechos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Cuida tus pasos, hoy alguien conocido tratará de embaucarte y te dejará perplejo o comprometido.
Amor: Aquellos que ya tienen pareja deben de mimar y cuidar la relación mediante celebraciones, detalles, regalos e invitaciones.
Riqueza: Con una sonrisa en el rostro y sobrellevando las conversaciones, podrás hacer contactos que impulsarán tus ambiciones.
Bienestar: Deja que tus talentos brillen hoy, todos los ojos están fijos en ti. Tu modestia te mantendrá en la sombra, a menos que des un paso hacia la luz.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.
Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.
Riqueza: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.
Bienestar: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.
Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.
Riqueza: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.
Bienestar: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad.
Amor: Estabilidad y optimismo. Buenos momentos, ideal para reencuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia.
Riqueza: Tendrás que sortear obstáculos porque el dinero será todo lo que te preocupa. Tu entusiasmo y buen humor merman.
Bienestar: Si te interesa mantener armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad sobre lo que te molesta y encuentra una solución.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy acompañado por familiares y amigos que te adoran por quien eres. Habla con ellos.
Amor: Intenta usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de la vida en el terreno amoroso. Te ahorrarás problemas luego.
Riqueza: Piensa firmemente en un cambio en tu proyecto laboral. Ganarás menos, pero disfrutarás más de tu tiempo libre.
Bienestar: Pon toda tu energía en hacer limpieza, tira lo que no sirva, ordena el ropero, regala lo que está en desuso.
