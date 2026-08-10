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Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto: ¿qué te depara en el amor y el dinero esta semana?

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 10 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Vivirás días de conquista y seducción ya que cuentas con una seguridad que atrapa a leguas. Vive y disfruta de este momento.

Amor: Alégrate por los logros laborales de tu pareja y comparte sus alegrías. No tomes tu relación como una competencia en lo laboral.

Riqueza: Sientes cómo tu rutina laboral va acabando con tu creatividad. Tómate un tiempo para recobrar el gusto por tu trabajo.

Bienestar: Mantén esos pensamientos positivos que te caracterizan. Ellos te permitirán encontrar el lado bueno de las desgracias.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Recuerdos del pasado volverán a tu mente y esto te provocará ansiedades ya olvidadas. Vive tu presente y deja el pasado de lado.

Amor: Buscarás la compañía de tu pareja para sentirte mejor el día de hoy. Estarás muy necesitado de amor y cariño.

Riqueza: Para poder llegar a la cima es necesario transitar un largo camino. Lograrás tus objetivos pero te llevará trabajo hacerlo.

Bienestar: Cumple con tus responsabilidades lo mejor posible, sin esperar ningún tipo de felicitación. Hazlo porque es tu deber, no para satisfacer tu ego.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Jornada honestamente mala para intentar todo tipo de diálogos en la pareja. Deja pasar las discusiones sin entrar en ellas.

Amor: Organiza una salida nocturna con tu pareja para desvanecer las tensiones de una semana complicada. Disfruta al máximo.

Riqueza: Lograrás un nivel de desempeño asombroso en tus actividades laborales para el día de hoy. Avanza cuanto puedas.

Bienestar: Confía plenamente en tus habilidades a la hora de resolver problemas. Hazlo o no lo hagas, pero no te sumes en la mediocridad de decir «lo intentaré».

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tu impulso para hacer cosas te será muy útil hoy. Luz verde para proyectos relacionados con el campo.

Amor: Tu practicidad en la vida cotidiana te traerá inconvenientes en el amor. No todo es blanco o negro, trata de ser más flexible.

Riqueza: Tendrás demoras en trámites burocráticos debido a la dejadez y falta de profesionalismo de la persona encargada de manejarlos.

Bienestar: Es sólo en situaciones límites cuando ponemos a prueba nuestras capacidades ocultas. No le temas a esto, aprovéchalo para autodescubrirte.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Existen personas que no responden a palabras, y con las cuales es necesario tomar medidas un poco más dramáticas.

Amor: Jornada de continuos mimos y caricias junto a tu pareja experimentarás el día de hoy. Aprovecha para compartir buenos momentos.

Riqueza: Hazle saber a tu superior sobre la turbia telaraña de relaciones que se teje detrás de él. No te dejes intimidar por nadie.

Bienestar: No dejes que la negatividad tome el control en tu vida. Mantén siempre la mente tranquila y serena, aun en las situaciones de mayor estrés.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer.

Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente.

Riqueza: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tómate tu tiempo.

Bienestar: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Jornada de tensiones en el hogar desatadas por la carencia de diálogo con tus seres queridos. Evita discusiones innecesarias.

Amor: Han alcanzado desarrollar todo lo necesario para tener una convivencia saludable y tranquila. Disfruta del amor en tu vida.

Riqueza: Encontrarás finalmente comprador para esos bienes que estabas subastando recientemente. No dudes en hacer la venta.

Bienestar: No hagas oídos sordos de las recomendaciones y consejos de las personas que te rodean. Aprovecha la experiencia que puedas obtener a través de otros.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Se presentarán contratiempos que te atrasarán notablemente en el trabajo. No habrá nada que puedas hacer, tómalo con calma.

Amor: No confundas deseo con amor, este último es mucho más difícil de encontrar. Evalúa tu madurez y determina un curso de acción.

Riqueza: Te verás en la necesidad de dar cuenta de tus reservas monetarias para subsistir. Resiste, se acercan tiempos mejores.

Bienestar: Escucha lo que todos tengan para decir. No desestimes inmediatamente la opinión de una persona sólo por tus prejuicios sobre ella.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Mantén en mente que no eres el centro del universo. Deshazte de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva.

Amor: A veces, las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más miseria. Medítalo.

Riqueza: No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas.

Bienestar: Tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Día para vivir hermosos momentos junto al amor de tu vida. Defiende tus ideales con puño de hierro, no te arrepentirás.

Amor: No subestimes a tu pareja. Debes ser cuidadoso con tus acciones, nunca sabes cuando el destino te puede jugar una mala pasada.

Riqueza: Se presentará la oportunidad de demostrar que eres digno de respeto. No temas imponerte y mostrarte firme.

Bienestar: Deberás entender que toda acción tiene una consecuencia. No todas las personas lidian con las desilusiones de igual manera. Estate preparado.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Posibles resurgimientos de una antigua relación amorosa. En el trabajo, deberás pasar una prueba de fuego.

Amor: No es momento para iniciar ninguna relación, mejor tómate tu tiempo y disfruta de tu libertad. Encuéntrate a ti mismo.

Riqueza: Te verás cubierto de propuestas laborales, a tal punto que te superarán. No aceptes compromisos a menos que puedas cumplirlos.

Bienestar: No puedes llevar un estilo de vida abocado únicamente al trabajo. Si no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, él te obligará a detenerte.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Día de crecimientos emocionales e inicio de proyectos laborales. Estarás con toda tu atención puesta en esto, pero no descuides tu salud.

Amor: Te sentirás seducido por la idea de formalizar tu pareja. Te descubres desbordado por el amor y la alegría que ella induce en ti.

Riqueza: Muéstrate interesado en las ideas de tu jefe, porque se puede presentar la oportunidad de trabajar en un proyecto junto a él.

Bienestar: Sólo porque hayas tenido fortuna en el pasado no significa que la tendrás siempre. A veces nos abandona para que la extrañemos un poco.


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