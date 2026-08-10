Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto: ¿qué te depara en el amor y el dinero esta semana?

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Vivirás días de conquista y seducción ya que cuentas con una seguridad que atrapa a leguas. Vive y disfruta de este momento. Amor: Alégrate por los logros laborales de tu pareja y comparte sus alegrías. No tomes tu relación como una competencia en lo laboral. Riqueza: Sientes cómo tu rutina laboral va acabando con tu creatividad. Tómate un tiempo para recobrar el gusto por tu trabajo. Bienestar: Mantén esos pensamientos positivos que te caracterizan. Ellos te permitirán encontrar el lado bueno de las desgracias.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Recuerdos del pasado volverán a tu mente y esto te provocará ansiedades ya olvidadas. Vive tu presente y deja el pasado de lado. Amor: Buscarás la compañía de tu pareja para sentirte mejor el día de hoy. Estarás muy necesitado de amor y cariño. Riqueza: Para poder llegar a la cima es necesario transitar un largo camino. Lograrás tus objetivos pero te llevará trabajo hacerlo. Bienestar: Cumple con tus responsabilidades lo mejor posible, sin esperar ningún tipo de felicitación. Hazlo porque es tu deber, no para satisfacer tu ego.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Jornada honestamente mala para intentar todo tipo de diálogos en la pareja. Deja pasar las discusiones sin entrar en ellas. Amor: Organiza una salida nocturna con tu pareja para desvanecer las tensiones de una semana complicada. Disfruta al máximo. Riqueza: Lograrás un nivel de desempeño asombroso en tus actividades laborales para el día de hoy. Avanza cuanto puedas. Bienestar: Confía plenamente en tus habilidades a la hora de resolver problemas. Hazlo o no lo hagas, pero no te sumes en la mediocridad de decir «lo intentaré».

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu impulso para hacer cosas te será muy útil hoy. Luz verde para proyectos relacionados con el campo. Amor: Tu practicidad en la vida cotidiana te traerá inconvenientes en el amor. No todo es blanco o negro, trata de ser más flexible. Riqueza: Tendrás demoras en trámites burocráticos debido a la dejadez y falta de profesionalismo de la persona encargada de manejarlos. Bienestar: Es sólo en situaciones límites cuando ponemos a prueba nuestras capacidades ocultas. No le temas a esto, aprovéchalo para autodescubrirte.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Existen personas que no responden a palabras, y con las cuales es necesario tomar medidas un poco más dramáticas. Amor: Jornada de continuos mimos y caricias junto a tu pareja experimentarás el día de hoy. Aprovecha para compartir buenos momentos. Riqueza: Hazle saber a tu superior sobre la turbia telaraña de relaciones que se teje detrás de él. No te dejes intimidar por nadie. Bienestar: No dejes que la negatividad tome el control en tu vida. Mantén siempre la mente tranquila y serena, aun en las situaciones de mayor estrés.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer. Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente. Riqueza: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tómate tu tiempo. Bienestar: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Jornada de tensiones en el hogar desatadas por la carencia de diálogo con tus seres queridos. Evita discusiones innecesarias. Amor: Han alcanzado desarrollar todo lo necesario para tener una convivencia saludable y tranquila. Disfruta del amor en tu vida. Riqueza: Encontrarás finalmente comprador para esos bienes que estabas subastando recientemente. No dudes en hacer la venta. Bienestar: No hagas oídos sordos de las recomendaciones y consejos de las personas que te rodean. Aprovecha la experiencia que puedas obtener a través de otros.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se presentarán contratiempos que te atrasarán notablemente en el trabajo. No habrá nada que puedas hacer, tómalo con calma. Amor: No confundas deseo con amor, este último es mucho más difícil de encontrar. Evalúa tu madurez y determina un curso de acción. Riqueza: Te verás en la necesidad de dar cuenta de tus reservas monetarias para subsistir. Resiste, se acercan tiempos mejores. Bienestar: Escucha lo que todos tengan para decir. No desestimes inmediatamente la opinión de una persona sólo por tus prejuicios sobre ella.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Mantén en mente que no eres el centro del universo. Deshazte de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva. Amor: A veces, las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más miseria. Medítalo. Riqueza: No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas. Bienestar: Tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Día para vivir hermosos momentos junto al amor de tu vida. Defiende tus ideales con puño de hierro, no te arrepentirás. Amor: No subestimes a tu pareja. Debes ser cuidadoso con tus acciones, nunca sabes cuando el destino te puede jugar una mala pasada. Riqueza: Se presentará la oportunidad de demostrar que eres digno de respeto. No temas imponerte y mostrarte firme. Bienestar: Deberás entender que toda acción tiene una consecuencia. No todas las personas lidian con las desilusiones de igual manera. Estate preparado.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Posibles resurgimientos de una antigua relación amorosa. En el trabajo, deberás pasar una prueba de fuego. Amor: No es momento para iniciar ninguna relación, mejor tómate tu tiempo y disfruta de tu libertad. Encuéntrate a ti mismo. Riqueza: Te verás cubierto de propuestas laborales, a tal punto que te superarán. No aceptes compromisos a menos que puedas cumplirlos. Bienestar: No puedes llevar un estilo de vida abocado únicamente al trabajo. Si no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, él te obligará a detenerte.