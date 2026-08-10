Crimen de Caracciolo en Viedma: el TI rechazó nuevos recursos y habrá otro juicio por el homicidio

El acusado por el disparo fatal en el barrio Lavalle deberá comparecer nuevamente ante un magistrado distinto tras la confirmación de la nulidad del proceso previo.

El proceso judicial por la muerte de Jonathan Caracciolo, ocurrida en julio de 2023 en el barrio Lavalle de Viedma, se encamina de forma definitiva hacia un nuevo juicio oral. El Tribunal de Impugnación (TI) rechazó los nuevos recursos extraordinarios presentados por el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa técnica de Yuthiel Hipólito Huinca, el único imputado en la causa. De esta manera, quedó firme el fallo de emitido en junio.

Con esta última resolución, firmada por los jueces María Rita Custet Llambí, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella, quedó ratificada la sentencia de junio pasado que había anulado la condena original de seis años y cuatro meses de prisión impuesta a Huinca. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar fecha para un nuevo debate con un tribunal de juicio totalmente diferente.

Un fallo que agota las vías previas

La controversia central radicaba en la validez del primer juicio. Mientras que la Fiscalía y la querella buscaban restablecer la condena por «portación de arma de guerra y homicidio culposo», la defensa pretendía que el TI dictara la absolución directa de Huinca, argumentando que la prueba de cargo ya había sido revisada y hallada insuficiente.

Sin embargo, el voto mayoritario del TI sostuvo que las presentaciones de las partes no cumplían con los requisitos de admisibilidad extraordinaria. Según el fallo, la decisión de anular el juicio y ordenar uno nuevo «no es una sentencia definitiva», ya que la situación procesal de Huinca aún debe definirse en el debate ordenado.

«La nulidad no fue dispuesta por una mera discrepancia valorativa, sino por la falta de fundamentación suficiente de la sentencia de condena», fundamentó el juez Miguel Ángel Cardella en su voto, adhiriendo a la postura de que el primer fallo omitió valorar de forma integral los testimonios y los contraexámenes de la defensa.

Los motivos de la anulación

Según los fallos, el caso Caracciolo estuvo marcado por las inconsistencias en los relatos de los testigos presenciales y la falta de pruebas científicas determinantes. En la revisión del caso, el TI detectó que el tribunal de primera instancia había realizado una «valoración parcial» de la información producida en el juicio.

Entre los puntos críticos, se destacó que un testimonio clave para la acusación presentó versiones contradictorias sobre el color de la moto en la que circulaba el tirador y que el arma secuestrada en otro legajo nunca pudo vincularse directamente con Huinca.

La defensa técnica, por su parte, insistió en que el reenvío a un nuevo juicio generaba un perjuicio irreparable para el acusado. No obstante, el TI rechazó este planteo al considerar que «la retrocesión del proceso es admisible cuando se advierta el incumplimiento de alguna de sus etapas esenciales», como lo es una sentencia debidamente motivada.

El camino al nuevo juicio

Jonathan Caracciolo murió tras ser alcanzado por una bala perdida la noche del 4 de julio de 2023, cuando salió de su casa para comprar pan y se encontró en medio de un tiroteo.

El nuevo juicio deberá reconstruir la secuencia de los hechos, pero esta vez garantizando una narrativa que, según el Tribunal de Impugnación, sea «fundada, lógica y motivada». Hasta que se realice el nuevo debate, los testimonios brindados en el proceso anulado mantendrán el carácter de declaración previa para las partes.