Alerta Sofía: Río Negro aprobó en primera vuelta el protocolo para buscar menores desaparecidos

Río Negro avanza hacia la creación de un protocolo provincial para agilizar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o extraviados que se encuentren en situaciones de extrema gravedad o riesgo inminente. El proyecto de ley fue aprobado en primera vuelta este jueves en la Legislatura y busca reducir al mínimo los tiempos de respuesta durante las primeras horas de una desaparición.

La iniciativa establece que toda denuncia deberá ser recibida de manera inmediata por las dependencias policiales, judiciales o administrativas, sin que pueda exigirse un período mínimo de espera ni la acreditación previa de circunstancias especiales.

Además, la negativa o demora injustificada para tomar una denuncia será considerada una falta grave. Una vez formalizada, las autoridades deberán iniciar inmediatamente las tareas de búsqueda, localización y resguardo.

La Alerta Sofía deberá evaluarse en las primeras tres horas

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la eventual activación de la Alerta Sofía deberá ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la recepción de la denuncia.

La alerta podrá activarse de manera inmediata cuando exista un peligro inminente para la vida o integridad de la persona desaparecida. También se contempla su aplicación cuando se trate de una persona con discapacidad.

El protocolo alcanzará a menores de 18 años cuando exista una denuncia formal, se presuma un riesgo grave, haya información suficiente para identificar a la persona buscada y se considere que la difusión pública puede contribuir a encontrarla.

Búsqueda simultánea en distintos organismos

El proyecto plantea modificar la lógica de intervención ante una desaparición para evitar que cada organismo actúe de manera aislada o sucesiva.

Entre las primeras medidas se contempla la intervención del Ministerio Público Fiscal y la consulta inmediata en hospitales, dependencias policiales, terminales de ómnibus, aeropuertos y pasos fronterizos.

También se prevé la revisión de cámaras públicas y privadas y el uso de los sistemas de videovigilancia disponibles.

La búsqueda deberá ser comunicada además a los organismos correspondientes de Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires, mientras que, cuando la situación lo requiera, podrá solicitarse la colaboración de fuerzas federales.

Qué equipos podrán intervenir en la búsqueda

La Policía de Río Negro deberá conformar equipos especializados para intervenir ante estos casos. El esquema podrá incluir brigadas de investigación y rurales, unidades caninas, grupos de rescate, drones, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y otros organismos de emergencia.

El objetivo es que los recursos puedan movilizarse de manera coordinada desde el inicio de la búsqueda, especialmente cuando exista un riesgo grave para el menor.

Una alerta que también utilizará celulares y redes sociales

Otro de los ejes del protocolo será la difusión rápida de la información. Una vez activada la alerta, los datos podrán difundirse a través de redes sociales oficiales, mensajería móvil, aplicaciones, medios de comunicación y páginas institucionales.

También se contempla la utilización de cartelería electrónica en rutas, aeropuertos y terminales.

La Provincia podrá además firmar convenios con empresas tecnológicas y de telecomunicaciones para implementar sistemas de avisos inmediatos y geolocalizados.

La iniciativa busca que la participación ciudadana se integre a la estrategia de búsqueda, pero de manera coordinada para evitar que la circulación desordenada de información termine perjudicando la investigación.

Una mesa provincial y una línea gratuita las 24 horas

El proyecto también crea una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, que tendrá como objetivo articular la intervención de los distintos organismos involucrados.

A esto se suma la creación de una línea telefónica gratuita, permanente y disponible las 24 horas, destinada a recibir información vinculada con las búsquedas.

«Todo arranca en segundos y en simultáneo»

El proyecto fue presentado por Juan Martín y acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo.

Durante el tratamiento legislativo, Murillo Ongaro sostuvo que la iniciativa debería quedar al margen de las diferencias políticas porque, ante la desaparición de un menor, el Estado debe utilizar todos los recursos disponibles de la manera más rápida y eficiente posible.

El legislador explicó que el objetivo no es crear nuevos mecanismos de búsqueda, sino ordenar y coordinar los recursos existentes para hacerlos más efectivos.

En ese sentido, marcó como una de las principales diferencias del protocolo la posibilidad de que las distintas instituciones actúen en simultáneo.

«La diferencia es que con este sistema trabajan al mismo tiempo la seguridad, la Justicia, la salud, los municipios y la tecnología. No es primero una cosa, después otra y luego otra, porque eso demora la búsqueda y puede hacer que lleguemos tarde», sostuvo.

Murillo Ongaro remarcó que, sin un protocolo unificado, cada organismo puede iniciar acciones por separado. Con la Alerta Sofía, en cambio, la intención es que «todo arranca en segundos y en simultáneo«.

También destacó el rol de la tecnología y la difusión geolocalizada a través de redes sociales, teléfonos celulares y medios masivos.

En ese punto, señaló que el protocolo permitiría ordenar la información que circula durante una búsqueda. «Cuando desaparece un menor todos empezamos a publicar y compartir datos, pero esa sobreinformación también puede afectar la búsqueda», explicó.

Según planteó, una vez activado el protocolo, la difusión quedaría organizada para facilitar el seguimiento y la geolocalización de la información relevante. «Como el tiempo es fundamental cuando desaparece un menor, creemos que la provincia debe aprobar esta ley y ponerla en práctica cuanto antes», concluyó.

El proyecto deberá atravesar ahora las siguientes instancias legislativas antes de convertirse en ley.