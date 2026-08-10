Irán rechaza abrir el Estrecho de Ormuz sin concesiones de Donald Trump: el petróleo Brent alcanzó los US$85

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz y la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Teherán presionan al alza el precio del petróleo Brent, en una crisis clave para la agenda de Donald Trump. (Foto: gentileza)

El mercado energético internacional volvió a entrar en fase de alta volatilidad este lunes tras la decisión de Irán de congelar la reapertura del Estrecho de Ormuz, el canal estratégico por el que transita casi el 20% del crudo del planeta. La parálisis en la vía marítima impulsó de inmediato la cotización del petróleo Brent, que escaló a la zona de los US$ 85 por barril, una suba diaria de casi 2%.

En declaraciones reproducidas por la agencia Associated Press, el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, confirmó que no habrá libre tránsito marítimo sin concesiones directas de la Casa Blanca: «Le corresponde a la parte estadounidense detener y reparar sus acciones ilegales y destructivas».

Las 4 exigencias de Teherán para destrabar el canal clave

La intransigencia de Teherán mantiene en vilo a los mercados globales en un momento político sensible ante la cercanía de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Aunque la diplomacia iraní mantiene conversaciones paralelas con Omán para habilitar un paso de emergencia, el régimen fijó cuatro pliegos de condiciones innegociables para normalizar el flujo petrolero:

Fin al bloqueo naval: Liberación del acceso operativo a los puertos iraníes por parte de la armada estadounidense.



Liberación del acceso operativo a los puertos iraníes por parte de la armada estadounidense. Compensación económica: Resarcimiento financiero por los daños de guerra acumulados durante los últimos meses.



Resarcimiento financiero por los daños de guerra acumulados durante los últimos meses. Levantamiento de sanciones: Anulación de las restricciones comerciales impuestas por Washington.



Anulación de las restricciones comerciales impuestas por Washington. Descongelamiento de fondos: Liberación inmediata de los activos financieros de Irán retenidos en el exterior.



«Cualquier reapertura efectiva del canal dependerá exclusivamente del resultado de las negociaciones directas con Estados Unidos», ratificó la diplomacia iraní.

Ofensiva rebelde en Yemen y zona militar cerrada en Cisjordania

En paralelo al conflicto energético, la violencia armada recrudeció en otros dos puntos críticos de la región. En Yemen, un ataque lanzado por rebeldes hutíes respaldados por Teherán contra la ciudad portuaria de Mokha dejó un saldo de 7 muertos y 30 heridos, según reportó el Ministerio de Defensa yemení. El episodio reactiva los temores sobre las rutas de navegación alternativas en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Por otra parte, en la Cisjordania ocupada, las fuerzas armadas de Israel declararon como «zona militar cerrada» a la localidad de Taybeh, un pueblo de mayoría cristiana rodeado por asentamientos. La medida busca contener la escalada de violencia y los ataques perpetrados por colonos extremistas contra propiedades privadas, en un territorio donde ya se registran al menos 87 palestinos fallecidos en lo que va del año.