Cipolletti inició un amplio operativo de bacheo tras el temporal: las zonas donde trabajarán

Las máquinas viales realizarán tareas mantenimiento en calles de tierra sobre Perón cruzando Illia y Lalor. Foto: municipio de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti puso en marcha un amplio operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, luego de las lluvias que afectaron a la región. El objetivo es recuperar la transitabilidad de las calles y atender los sectores que sufrieron mayores daños.

El despliegue está coordinado por la Secretaría de Obras Públicas y contempla el trabajo de cuatro cuadrillas que recorrerán distintos puntos de la ciudad. La prioridad estará puesta en las calles troncales y en las arterias con mayor circulación vehicular.

Las reparaciones se realizan con material flexible, como parte de una primera respuesta para recuperar las condiciones de circulación. Durante la jornada, los equipos trabajarán Durante la jornada, el operativo de bacheo se concentrará en la zona Centro y el barrio San Pablo, además del sector Este-Oeste, desde Alem hacia Circunvalación (Arturo Illia), y el eje Norte-Sur, desde Mengelle hacia Naciones Unidas.

También se realizarán trabajos sobre las calles Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Julio D. Salto.

El operativo se extenderá a varias zonas de la ciudad

El operativo se complementa con tareas de mantenimiento en calles de tierra. Durante el fin de semana, la maquinaria vial fue desplegada en los barrios Costa Norte y 2 de Agosto.

Este lunes, los trabajos continuarán sobre Perón, en el sector ubicado después de Illia, y en Lalor. Las máquinas realizarán tareas de mantenimiento y mejoramiento de las calzadas para recuperar las condiciones de circulación.

A esto se suman trabajos de desagote con camiones chupadores en los sectores que resultaron más afectados por la acumulación de agua tras las precipitaciones.

Desde el municipio señalaron que el personal y el equipamiento de distintas áreas se encuentran abocados a las tareas posteriores al temporal, con intervenciones destinadas a mejorar las calles y garantizar la transitabilidad.

El plan de reparación y reasfaltado de calles en Cipolletti

El bacheo forma parte de un esquema de obras viales que el municipio presentó en julio y que contempla un Plan de reparación y reasfaltado de calles en distintos puntos de Cipolletti.

La iniciativa, impulsada por el intendente Rodrigo Buteler, se ejecutará con fondos municipales a través de la Secretaría de Obras Públicas y tendrá como prioridad las arterias con mayor flujo vehicular y los accesos a barrios residenciales.

El programa contempla tareas de bacheo, repaso y nivelación de calzadas, además de intervenciones integrales de mantenimiento y reconstrucción de cordones cuneta. También se proyectan mejoras en veredas de sectores de alto tránsito.

Este esquema se desarrollará en paralelo al Plan de Pavimento de 700 cuadras que lleva adelante la ciudad. A esa obra se sumó recientemente la licitación de otras 309 cuadras, con las que el municipio busca completar el programa de pavimentación previsto hasta 2027.

La planificación de las nuevas intervenciones ya está en marcha y, según se informó, la ejecución comenzará en el corto plazo, con prioridad para los sectores que presentan un mayor deterioro.