Horóscopo de hoy lunes 26 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una noticia hará que tu jornada de un giro inesperado. Enfrenta los cambios con calma y con la mayor entereza posible. Amor: Evitas por todos los medios caer en la rutina, pero esta pareja no funcionará por más que hagas lo que hagas. Riqueza: No agregues más factores que deterioren la ya gastada relación con tus superiores. Deja pasar ciertos comentarios. Bienestar: La nostalgia te invadirá y sentirás pena por relaciones que no pudieron ser y amistades frustradas. Deja al pasado en su lugar, no te deprimas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No busques resolver tus conflictos con soluciones rápidas. Tómate tu tiempo, reflexiona y encuentra la mejor solución. Amor: El amor se presentará sin previo aviso. Cambia tu vestuario, córtate el pelo y mejora tu ánimo para cuando llegue. Riqueza: El trabajo está quitándote tiempo para estar con tus seres queridos. Busca un equilibrio, le hará bien a tu mente. Bienestar: No dejes que la rutina te gane. Evita caer en el sedentarismo y no te abandones a la comida, haz actividad física y aliméntate bien.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy buscarás un poco de comprensión en tus seres queridos, pero sólo encontrarás reproches. No pierdas la calma, relájate. Amor: Vives pendiente de tu trabajo y no tienes tiempo para disfrutar de la intimidad de la pareja. Organiza una salida juntos. Riqueza: El trato con tus superiores mejora día a día. Sigue por este camino, que estás a un paso de ganarte su confianza y respeto. Bienestar: Estimula tu creatividad y deja que tu mente divague sin restricciones. Descartando lo predecible encontrarás las alternativas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No dejes que nadie se entrometa hoy en tus asuntos cotidianos. Tus problemas resuélvelos puertas adentro, no los hagas públicos. Amor: Incorpora el romanticismo a tu relación. Sorprende a tu pareja con una cena romántica a la luz de las velas. Riqueza: Con tu simpatía, busca ganarte la confianza y el respeto de tus superiores. Es mejor tenerlos de amigos que como enemigos. Bienestar: Si estás organizando una reunión con amigos, que sea en tu casa. Te sientes a gusto en tu hogar y te agradará oficiar de anfitrión.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Piensa si esto es lo que quieres para tu vida. Si es así, felicitaciones. De lo contrario, es hora de que trabajes en tu futuro. Amor: Tu familia no quiere a tu pareja, no dejes que te aconsejen sobre el futuro de tu relación. Tú la elegiste, así que defiéndela. Riqueza: Deja de lado la actitud servil con tus superiores, el verdadero reconocimiento se gana con trabajo. Bienestar: Aprende a valorar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Todos cometemos errores, no seas tan severo con ellos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Si te piden que hagas algo que va en contra de tus valores, ponte firme. Defiende tus convicciones más allá de las obligaciones. Amor: Permítele a tu pareja el hecho de sorprenderte. No seas tan aguafiestas, ella trata por todos los medios de avivar la pasión. Riqueza: Aparecerán problemas de último momento que te complicarán el día. Tómatelos con calma y así hallarás la solución a estos. Bienestar: Si te interesa mantener la armonía en tu núcleo familiar y con tu pareja, habla de los conflictos con sinceridad y busca solucionarlos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No pretendas ser omnipresente y estar en todas partes. Reconoce que no puedes con todo, delega algunas actividades. Amor: El amor te tiene mal. Te olvidas de las cosas y andas como en las nubes. Presta más atención, pero disfruta este momento. Riqueza: Tienes todas las virtudes para ocupar el cargo que siempre soñaste, pero alguien piensa tenderte una trampa. Estate alerta. Bienestar: Evita mantenerte al margen de todo. Busca compartir buenos momentos con tus compañeros y no le huyas a los eventos sociales.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Puede que estés en lo cierto, pero no deseches el punto de vista de los demás. Es bueno considerar otras opiniones. Amor: Sigues intentando que la pareja funcione, haces lo que sea, pero es en vano. Evalúa la posibilidad de finalizar la relación. Riqueza: No prestes atención a los comentarios maliciosos de tus colegas, ellos te envidian y por eso hablan de esa manera. Bienestar: Si tienes dudas acerca de tu futuro, lo mejor es que revises tus objetivos y definas qué es lo que realmente quieres para tu vida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Odias que los demás te traigan muchos problemas y pocas soluciones. Pero hoy llegará alguien que te obnubilará. Amor: El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar ahora que la pareja está consolidada. No temas, saldrá todo bien. Riqueza: Si no estás capacitado para el puesto que ocupas, lo mejor es que asumas tus limitaciones y se lo dejes a otro. Bienestar: Bucea en tu interior y descubrirás sentimientos y sensaciones desconocidas. Aprende a conocerte a ti mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy hallarás un objeto que desde hace tiempo buscabas. Sólo que ahora no lo necesitarás como en ese momento. Amor: No creas que tu relación de pareja sea la mejor. Todos saben que las mentiras son moneda corriente entre ustedes. Riqueza: No seas tan manipulable. Si sigues accediendo a todos los pedidos terminarás siendo el sirviente de todos. Bienestar: Sabrás aprovechar una ocasión que se presentará de manera inesperada. Tu instinto, que nunca se equivoca, te hará triunfar.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Llama a ese amigo que hace tiempo que no ves. Tiene una gran noticia para darte, que alegrará tu jornada. Amor: Si puedes hacer que esta relación resurja de las cenizas, es porque amas demasiado a tu pareja. Vuelve a conquistarla. Riqueza: Deja de lado tu orgullo, acércate a ese compañero que insultaste y pídele perdón. Es de grandes reconocer sus errores. Bienestar: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunos sahumerios para que abunde la buena onda.