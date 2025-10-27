Horóscopo de hoy lunes 27 de octubre 2025: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO HOY: Conocé las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 27 de octubre 2025. Lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: La situación de los astros es inmejorable. Planifica tus asuntos porque sólo por un error de tu parte puede haber complicaciones.
Amor: Vivirás una etapa sublime en el amor, sin planteamientos ni preguntas, sin celos ni planes. Sólo sexo y buenos momentos compartidos.
Riqueza: El alquiler de algún inmueble valioso está por realizarse. Presta atención a las garantías y a toda la documentación en general.
Bienestar: Tu predisposición a ser feliz y a disfrutar de las oportunidades que se te presenten es la actitud idónea para conseguir máximas cuotas de satisfacción.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Utiliza tu percepción, confía en ella sin miedo a equivocarte. Pero resérvate porque se acercan decisiones complicadas.
Amor: Día para compartir momentos especiales y, de esa manera, fortalecer la relación. Compra un obsequio.
Riqueza: Toda organización posible, por más cuidadosa que fuera, se verá superada. Cada factor que se pueda complicar, se complicará.
Bienestar: No busques total comprensión de los actos de tu pareja porque nunca lograrás entenderla completamente. Cada persona es un mundo, acéptala como es.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Las respuestas a tus preguntas se encuentran dentro de ti, así que ponte bajo la lupa y haz una autocrítica.
Amor: Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad.
Riqueza: No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores.
Bienestar: No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Una gran decepción en el ámbito laboral pondrá tus ideales en cuestión, y todo cuanto habías creído puede quedar en la nada.
Amor: Tu relación podría llegar a resentirse si no le dedicas un poquito más de tiempo. Debes aprender a darle a cada cosa su espacio.
Riqueza: Los asuntos inmobiliarios están en su mejor momento. En la compra y venta de terrenos o casas harás la gran diferencia.
Bienestar: Hay momentos en que la realidad te agobia y te angustia. Es ahí mismo donde tienes que prepararte para emprender una actividad física, aún en tu hogar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tienes un gran corazón, pero te sentirás traicionado y reaccionarás muy mal. Debes contar hasta diez antes de actuar.
Amor: Intenta ser un poquito menos absorbente con tu pareja. Tómate tu relación despacito y con más calma, las cosas mejorarán.
Riqueza: Cuando todo parece que se cae, encuentras la veta para el negocio y resuelves la situación. Si caes, será por poco tiempo.
Bienestar: Busca también el bienestar en tu interior, muchas veces tus dolencias no se solucionan con un médico y un medicamento. Aprende a conocerte.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te está torturando la mente. Debes relajarte, porque así no puedes pensar bien.
Amor: Amistad y amor van a la par, y por ahí es por donde debes entrar a tu pareja. Pregúntale por sus intenciones sin miedo.
Riqueza: La estabilidad laboral es aburrida, porque no encuentras motivaciones suficientes para continuar esforzándote.
Bienestar: Descanso y placer, placer y descanso es lo ideal para hoy. Se logra en una cama confortable, con comidas deliciosas y con el disfrute del cuerpo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo.
Amor: Con una simple llamada de teléfono y una pequeña disculpa vas a conseguir que tu pareja se enternezca. Sólo tú sabes hacerlo bien.
Riqueza: Serás recompensado por tu comportamiento y tu predisposición, no sólo en el trabajo sino con tus compañeros.
Bienestar: El movimiento perpetuo, la experimentación constante, ideas y personas que van y vienen, es lo que necesitas para relajar tu alma.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.
Amor: Estás en la relación que siempre soñaste, no dudas en jugarte el todo por el todo y ser tú mismo. Disfruta este momento.
Riqueza: No aceptes más carga laboral de la que puedas realizar, porque no puedes abarcar todo. Tu frenesí está afectando tu salud.
Bienestar: Debes seguir siempre hacia delante con la vista en el futuro. Vivir en el pasado terminará por hacer pasar tu vida de largo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.
Amor: Buscarás alejarte de la relación trágica de amor-odio que estás viviendo. Hoy tomarás la determinación de dejarla atrás.
Riqueza: Sé más cauteloso en tus comentarios sobre tus compañeros de trabajo, porque no todos son de fiar. Sé cordial con todos.
Bienestar: Busca apoyo en tu pareja para tomar decisiones difíciles. A veces alguien de afuera logra ver los problemas desde otra perspectiva.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Será un día en que no quieres perder a nada, necesitarás sentirte victorioso hasta en lo más mínimo para que tu autoestima no sufra.
Amor: Te sorprenderá saber que tu pareja está pensando en la descendencia. Será un día confuso porque no lo tenías en mente aún.
Riqueza: El lucrativo Júpiter te trae un dinero extra este mes. No es menor saber de dónde proviene porque quizás no quieras tomarlo.
Bienestar: Una persona sabia como tú debe saber su cuerpo y su alma. No es fácil lograrlo, pero es vital intentarlo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Recuerda que tu lengua es para conversar y no sólo para monologar, porque las personas huyen de quien no las deja hablar.
Amor: Te sentirás en mejores condiciones para disfrutar de las relaciones humanas y con más capacidad de iniciarte en el amor.
Riqueza: Tu dinero sigue en aumento, ya que estás trabajando duro y los frutos están a la vista. Deberás agrandar un poco tu staff.
Bienestar: Es un día adecuado para iniciar un régimen alimentario. Ya sabes el binomio perfecto es ejercicio y dieta.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Los acontecimientos de hoy servirán para mostrarte, quizás duramente, lo dependiente que eres de las apariencias.
Amor: Día espectacular en lo sentimental. Luego de una jornada ardua de trabajo, tu hogar será el refugio para recobrar fuerzas.
Riqueza: No te verás favorecido por la buena fortuna en el día de hoy. Sé cuidadoso con tus inversiones y relee todo dos veces.
Bienestar: No sucumbas ante los momentos difíciles de la vida porque el tiempo que tenemos es muy poco como para desperdiciarlo. Busca amar de nuevo.
Comentarios