Horóscopo de hoy martes 11 de julio, signo por signo

Amor: Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios, vivirás serias tensiones.

Amor: Buscarás la manera de deshacerte de ciertas costumbres, puesto que has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti.

Bienestar: Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.

Riqueza: No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo.

Amor: Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día.

Hoy: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tú mismo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: No te permitas olvidar las cosas por las que has atravesado en tu pasado. Enorgullécete de ellas y ten sus enseñanzas siempre presentes.

Amor: Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.

Riqueza: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.

Bienestar: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.