Horóscopo de hoy martes 11 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Es el momento de evaluar tu situación, repasa tus talentos y experiencias y planea una movida en el ámbito profesional. Amor: Diálogo sincero y profundo es lo que está buscando tu pareja. Hay reacciones tuyas que no comprende y se siente lastimada. Riqueza: Si defiendes tus ideas sin tomarte el trabajo de escuchar lo que el otro tiene para decir, perderás información vital. Bienestar: Recuerda que no por hacer mil cosas al mismo tiempo podrás cumplir con todo. Concéntrate en lo importante y en lo que requiere más atención.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Siempre existe la remota posibilidad de un desastre pero tendría más sentido anticipar un tiempo de suavidad y dulzura. Amor: Opta por una constructiva dependencia. Los más jóvenes se tentarán por alguien con personalidad, que les mostrará el camino. Riqueza: Recuerda que buenos informantes valen oro y que un dato puede hacerte ganar más en un día que lo que ganaste en años. Bienestar: Piensa en sumar diversión a la rutina de cada día. Hazlo, aún en forma virtual, con amigos y compañeros de trabajo, ellos agradecerán que los invites.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente. Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente. Riqueza: Si mantienes tu puesto de lucha, el éxito no se hará esperar. Aguarda hasta que el otro esté preparado para escuchar razones. Bienestar: El bienestar también viene de la mano del descanso y el relax. Muchas actividades, aunque recreativas, te consumen demasiadas energías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Gran cantidad de recuerdos volverán a tu mente durante la jornada. Trata de mantenerte ocupado y no divagar por el pasado. Amor: Necesitas que te quieran y que te lo demuestren con actitudes concretas. Si lo que quieres no llega, pídelo de manera directa. Riqueza: Las condiciones financieras seguramente mejorarán, pero debes ir paso a paso y pensar con más cuidado cada decisión. Bienestar: No desafíes a quien te dobla en fuerzas. Primero busca aliados, te ayudarán a enfrentar los obstáculos que se te presenten.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tus antecedentes de mal comportamiento en diferentes ámbitos de tu vida están comenzando a reflorecer. Muestra que has cambiado. Amor: Expresando tus sentimientos de una forma totalmente abierta y franca lograrás que esa persona que te gusta se enamore de ti. Riqueza: Ciertos hechos desleales por parte de socios llegarán a tus oídos. Procura tener más cuidado con las personas que te rodean. Bienestar: Las molestias digestivas se situarán a nivel de asimilación del estómago o de la zona intestinal. Visita a tu médico cuanto antes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Es hora de que salgas de la monotonía ya que empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista que te beneficia. Amor: Trata de hacer algo que renueve las energías de la pareja, puede ir desde una cena romántica a un juego íntimo. Tú escoges. Riqueza: En el trabajo cada uno es responsable de sus actos y no puedes proteger siempre al que se equivoca, podría traerte problemas. Bienestar: Es momento para que te regales una sesión de masajes, ésta evitará que caigas en un pico de nervios y estrés.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Es un período propicio para las decisiones importantes, las cuales te servirán para alcanzar tus sueños y concretar tus proyectos. Amor: No es buen momento para entablar una nueva relación. A veces es mejor esperar un tiempo para comenzar de nuevo. Riqueza: Por tanto trabajo que has realizado en el pasado te ha llegado el momento en que tus superiores lo reconocerán. Bienestar: Habrá tendencia a deshidratación y sequedad, cuida tu piel. Presta atención a las posturas o movimientos en frío.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Vas a vivir un período muy favorable, que deberás utilizar para avanzar de manera decisiva en aquellas cosas que estabas buscando. Amor: Muy buen momento en la vida sexual de la pareja. Aunque haya un momento de incertidumbre la relación prosperará. Riqueza: No delegues tus responsabilidades, puede que te lleve más tiempo pero puedes lograrlo. Bienestar: Trata de organizar tus tiempos, así te resultará más fácil la tarea diaria a la que estás acostumbrado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Recibirás dinero por acciones realizadas en el pasado. La familia te protegerá todo el tiempo, te sentirás querido y apoyado. Amor: Sientes que no te va bien en el amor, pero si analizas bien eres afortunado por haber vivido cosas tan lindas en pareja. Riqueza: La indecisión es natural en los humanos, pero ten cuidado de lo que decides en cuanto a tus finanzas e inversiones económicas. Bienestar: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate y tómate las cosas con humor. Amor: Eres muy agradable y te revelas en el amor como un admirador ardiente y entusiasta. La convivencia no carecerá de diversiones. Riqueza: Aprovecha este tiempo para trazar planes a corto, mediano y largo plazo. Pero proponte metas laborales realistas. Bienestar: Esa energía interior utilízala y canalízala al exterior para que todos tus órganos estén en perfecta armonía. Tu salud te sonríe.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, te están esperando. Amor: Las relaciones sexuales son para ti tan importantes como alimentarte. Una ley de la naturaleza para disfrutar placenteramente. Riqueza: Si no cuentas con los fondos necesarios, no podrás solucionar muchas cosas. Tendrás que recurrir a tus ahorros. Bienestar: Encontrarás la luz que más necesitas para tomar decisiones. Ilumina tu camino con honestidad y amor, y todo fluirá.