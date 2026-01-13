Horóscopo de hoy martes 13 de enero: las predicciones para los 12 signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No esperes grandes esfuerzos de la gente que te rodea. No están muy convencidos con tu proyecto y por eso no se involucran. Amor: Tus valores son muy diferentes a los de tu pareja. Acéptala tal como es, sin cuestionarla, así como ella te acepta a ti. Riqueza: No trates de engañar a la gente con tu armado discurso. En materia de negocios, que la verdad y la honestidad sean tu lema. Bienestar: Para enfrentar las adversidades, es necesario que busques en tu interior la fuerza necesaria. Conócete a ti mismo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hay gente muy envidiosa a tu alrededor. Trata de no comentar demasiado tus proyectos porque su energía negativa es muy fuerte. Amor: Confiado en exceso, no creerás los chismes sobre tu pareja que lleguen hasta tus oídos. No los desestimes porque son ciertos. Riqueza: Te pedirán dinero prestado y tú accederás. Pero te conviene fijar las condiciones de devolución o no te lo regresarán jamás. Bienestar: Si estás organizando una reunión con amigos, que sea virtual por el momento. Te sientes a gusto en tu hogar, pero por ahora será mejor esperar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Los problemas económicos se acrecentarán el día de hoy. Trata de tomarlos con calma porque no hay mal que dure cien años. Amor: La relación de pareja marcha bien, sin embargo comenzarán a aparecer problemas relacionados con el dinero. Riqueza: Vives pendiente del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas cotidianas. Conéctate más con tu familia y tu hogar. Bienestar: Te molestan esos kilitos de más y no sabes cómo hacer para sacártelos de encima. Fácil, aliméntate bien y de manera sana.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No esperes que las oportunidades te lluevan. Es hora de comenzar a actuar si quieres progresar en todos los ámbitos de la vida. Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por un tema clave para la relación. Lima las asperezas. Riqueza: Dicen que el que no arriesga no gana, pero ten cuidado en qué arriesgas porque puedes perder todo tu dinero. Bienestar: Los conflictos con tu familia te desbordan emocionalmente y alteran tu estado de ánimo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No trates de acelerar el ritmo de las cosas. Lo que deba suceder, sucederá a su debido tiempo. Ten calma, todo saldrá bien. Amor: Si no quieres que tu pareja te cele, no le des motivos. Tus actitudes despiertan sospechas en ella, sé coherente con tus actos. Riqueza: No te engañes. Sabes que no has hecho el trabajo correcto, así que no esperes grandes réditos. Que te sirva de experiencia. Bienestar: No hace falta que te mudes de ciudad para que tu vida cambie. Sólo debes rodearte de otras personas, más sinceras y menos chismosas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así. Amor: La sinceridad parece haber abandonado completamente a la pareja. En ti esta la decisión de mantener o no una relación sin valor. Riqueza: No tendrás espacio para la duda en las determinaciones que deberás tomar bajo presión durante el día de hoy. Mucho cuidado. Bienestar: No puedes tener control absoluto sobre cada factor de tu vida, debido a que está íntimamente relacionada con lo que sucede en tu ambiente. Acéptalo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Constantemente estás expuesto a problemas y conflictos, pero si los enfrentas con tu optimismo lograrás salir siempre airoso. Amor: No imagines que los dichos de tu colega de trabajo sean una señal de algo. No creas que está enamorada de ti. Riqueza: Tienes el talento necesario para convertirte en líder, sólo te falta tener un poco más de temperamento y firmeza. Bienestar: Tienes todas las condiciones para lograr lo que deseas, aunque vives haciendo alarde de tu talento. Sé más humilde.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Mantén firme tus criterios aunque los demás no concuerden contigo. Hoy sucederá algo que hará que te dará la razón. Amor: Eres una persona sensual y simpática, siempre eres el centro de atención. Prepárate, porque alguien quedará obnubilado por ti. Riqueza: Hace tiempo que estás con ganas de renovar tu hogar o cambiar tu coche. Tu oportunidad es ahora, no la dejes escapar. Bienestar: Cuando todo parece estar en calma, es bueno que tú estés alerta. Grandes cambios están por ocurrir y conviene estar preparado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tus compañeros no opinan lo mismo que tú y surgirán desacuerdos. Defiende tu postura con uñas y dientes, sabes que tienes razón. Amor: Tu forma de ser altanera hace que las personas que conoces desaparezcan. Recuerda que la primera impresión es la que cuenta. Riqueza: Tu formación necesita actualización. Se avecinan desafíos que requieren nuevas competencias. Bienestar: Excelente momento para dedicarte a tu cuerpo y tu salud. Prueba con una nueva dieta alimenticia, un cambio de look y nueva ropa.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: A mal tiempo buena cara. Noticias no tan agradables llegan el día de hoy. No te preocupes, con calma ahuyentarás los problemas. Amor: Los celos de tu pareja están pesándote demasiado. Habla con ella y si no recapacita, lo mejor será finalizar la relación. Riqueza: Algunas discusiones por dinero aparecerán en el ámbito laboral y serás acusado de traidor. Deja bien en claro tu posición. Bienestar: No tropieces dos veces con la misma piedra. Ya te equivocaste y pagaste las consecuencias, lo mejor es que aprendas la lección.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Asegúrate de mantener las aguas separadas entre lo que fue tu pasado y lo que es tu presente. No caigas en viejos vicios. Amor: Te será imposible aceptar los parámetros de vida de tu nueva pareja, y será esta incongruencia la que los llevará a la ruptura. Riqueza: No lograrás alcanzar la concentración durante toda la jornada de hoy, experimentando la consecuente frustración por ello. Bienestar: Recuerda que en el mundo de los negocios la imagen que puedas proyectar sobre tu entorno lo es todo. Procura cultivar un poco más las apariencias.