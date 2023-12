Horóscopo de hoy martes 19 de diciembre, signo por signo

Riqueza: Es posible que tus conocimientos y habilidades técnicas no estén a la altura de las circunstancias. Actualízate.

Amor: Concentras la atención de los demás. No te comprometas en una relación sin futuro porque lo único que harás es perder tiempo.

Hoy: Descubrirás que tienes un gran ímpetu para actuar, pero por alguna razón no sabes cómo proceder. Pospone tus cosas por unos días.

Bienestar: La satisfacción de ayudar a otro debe ser el único motor que impulse tus acciones. No esperes resarcimiento económico por cada favor que realices.

Hoy: Muéstrate más reservado con tus proyectos personales y laborales, y de esta forma no despertarás malos deseos en los demás.

Bienestar: No te enganches con las locuras de tus amigos. Has tenido muchos excesos y necesitas urgentemente un buen descanso.

Hoy: Tendrás una vida social bastante inquieta pero racional. Podrás ver con claridad aspectos de tu entorno que antes no veías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: A tus compañeros de trabajo les gustan las bromas, si te unes a ellos terminarás quedando mal ante a una persona que estimas mucho.

Amor: Ustedes tienen muy buena química y su relación está signada por la pasión, pero a la larga terminará por extinguirse.

Riqueza: Elegir un camino que supone cambios es normal que genere inseguridad. Pero no temas, estás en la senda correcta.

Bienestar: Siempre has hecho gala de tu discreción, sin embargo entre lo que dices y lo que haces hay una gran diferencia. No muestres lo que no eres.