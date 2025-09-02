ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Horóscopo de hoy martes 2 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 2 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro.

Amor: Pasarás por un momento de estancamiento en la relación. La comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la gracia para salir del trance.

Riqueza: No resultará difícil para ti obtener óptimas ganancias de las inversiones ya realizadas. No es momento de vender.

Bienestar: Te encontrarás en la cuerda floja. Tendrás que elegir entre desarrollarte profesionalmente o constituir tu familia. Recurre a tus afectos cercanos.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos. Resolverás cuentas pendientes.

Amor: Tendrás la sensación de que invaden tu intimidad. Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta mejorar tu estado anímico.

Riqueza: Se revierte un problema laboral que te molestaba. Queda en suspenso una inquietud que habías planteado. Puntos de vista encontrados.

Bienestar: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. Si hay malos entendidos entre tus amigos, no des pie a chismes. Mantente a un lado.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que solo es el pasado.

Amor: Buena jornada para el amor y las conquistas. Si ya tienes pareja es un buen momento para estrechar las relaciones afectivas.

Riqueza: Deberías aprovechar este día para intentar hacer algo productivo y que perdure. En definitiva, podrás tener éxito material.

Bienestar: Debes armonizar y redistribuir tu energía, ya que ese es tu valor más preciado y tiene límite. No malgastes tu tiempo en cuestiones sin sentido.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos.

Amor: Los intereses amorosos y familiares entran a ser preponderantes en su actuación. La independencia puede ser contraproducente.

Riqueza: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo. No pidas dinero.

Bienestar: Alguien se confesará contigo y comenzarás a aceptar lo que sientes, aunque no querrás reconocerlo.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor, sino que aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto.

Amor: Vive intensamente cada día con tu ser amado, no te arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda suelta al amor.

Riqueza: Recibirás un llamado inesperado con una propuesta laboral. Estúdiala con atención, puede ser la oportunidad esperada.

Bienestar: No olvides que un libro es una excelente compañía para aquellos momentos en que eliges estar solo. Vía libre para fantasear.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo.

Amor: Te sorprenderás porque alguien que hace mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le gustas y te hará una invitación.

Riqueza: Procura controlar mejor tu presupuesto porque de momento no se presenta ningún aumento salarial en tu trabajo.

Bienestar: Continúa con los ojos abiertos. Date el lugar que necesitas y verás cómo serás bien recibido. Mantén la frente en alto.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas.

Amor: Atraerás a personas más jóvenes, aunque no tienes ganas de complicaciones. Antes de meterte en un problema piensa en tus familiares.

Riqueza: Profesionalmente estarás estable, pero tendrás ganas de iniciar nuevas actividades que te saquen de la rutina.

Bienestar: Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Sufrir no debe ser una constante en tu vida.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Estás en la búsqueda de la armonía. Si algo te molesta, es mejor que lo digas y luego busques un nuevo rumbo.

Amor: Si en el amor las cosas no van con la velocidad que esperabas, recuerda que la impaciencia es muy mala consejera. En la vida todo llega.

Riqueza: Hoy será un día provechoso económicamente, pues te ha abandonado la excentricidad y te muestras más práctico.

Bienestar: Sal abrigado por la noche y cuídate de posibles infecciones. El humo y la contaminación te podrían causar muy serios problemas.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación. Te redituará en el tiempo.

Amor: Las exigencias y los reclamos no son buenos consejeros. Deberán tomarlo con calma y poner los pies sobre la tierra.

Riqueza: Eres un gran negociador. Crece tu popularidad en los negocios. Abandona la lucha cotidiana y comienza a disfrutar los triunfos.

Bienestar: Mostrarte humano ante tus subordinados no menoscaba tu autoridad, por el contrario, aumenta la colaboración y el respeto mutuo. Sé más comprensivo.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: La rutina no permite que disfrutes y valores lo que tienes. Aparta tu mirada de las obligaciones y pon atención a tus sentimientos.

Amor: Todo indica que asuntos que empezaron como una aventura se van a transformar en serios. Entrégate a tus sentimientos.

Riqueza: Harás cambios financieros acertados. Tendrás toda la responsabilidad de nuevos y prometedores negocios en tus manos.

Bienestar: No prestes tanta atención a todo lo que le sucede a la gente de tu entorno, la realidad puede abrumarte. No te descuides.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha.

Amor: Olvídate de los triángulos amorosos, herir a otros no está en tus códigos. Situación familiar comprometida.

Riqueza: Posterga cualquier transacción que pueda definir el rumbo de tu economía. Cuida que las condiciones sean claras.

Bienestar: Atiende tu juego. Si te distraes te harán una zancadilla eficaz. Si alguien en quien confiabas te decepciona, es mejor no insistir.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: El buen humor hará que comiences el día diferente. Encontrarás escollos a cada paso, pero no pierdas el optimismo.

Amor: La relación de pareja te está ahogando. Busca actividades que te permitan sentir un poco de libertad. Ten paciencia.

Riqueza: No malgastes el dinero cuando puedes disminuir gastos. La impulsividad en las compras no llenará el vacío que sientes.

Bienestar: El estrés se manifiesta de manera inesperada. No desestimes un pequeño descanso para dejar la mente en blanco.


Temas

Horóscopo

Predicciones

signos del zodíaco

signos del zodiaco

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios