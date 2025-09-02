Horóscopo de hoy martes 2 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro. Amor: Pasarás por un momento de estancamiento en la relación. La comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la gracia para salir del trance. Riqueza: No resultará difícil para ti obtener óptimas ganancias de las inversiones ya realizadas. No es momento de vender. Bienestar: Te encontrarás en la cuerda floja. Tendrás que elegir entre desarrollarte profesionalmente o constituir tu familia. Recurre a tus afectos cercanos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos. Resolverás cuentas pendientes. Amor: Tendrás la sensación de que invaden tu intimidad. Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta mejorar tu estado anímico. Riqueza: Se revierte un problema laboral que te molestaba. Queda en suspenso una inquietud que habías planteado. Puntos de vista encontrados. Bienestar: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. Si hay malos entendidos entre tus amigos, no des pie a chismes. Mantente a un lado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que solo es el pasado. Amor: Buena jornada para el amor y las conquistas. Si ya tienes pareja es un buen momento para estrechar las relaciones afectivas. Riqueza: Deberías aprovechar este día para intentar hacer algo productivo y que perdure. En definitiva, podrás tener éxito material. Bienestar: Debes armonizar y redistribuir tu energía, ya que ese es tu valor más preciado y tiene límite. No malgastes tu tiempo en cuestiones sin sentido.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos. Amor: Los intereses amorosos y familiares entran a ser preponderantes en su actuación. La independencia puede ser contraproducente. Riqueza: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo. No pidas dinero. Bienestar: Alguien se confesará contigo y comenzarás a aceptar lo que sientes, aunque no querrás reconocerlo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor, sino que aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto. Amor: Vive intensamente cada día con tu ser amado, no te arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda suelta al amor. Riqueza: Recibirás un llamado inesperado con una propuesta laboral. Estúdiala con atención, puede ser la oportunidad esperada. Bienestar: No olvides que un libro es una excelente compañía para aquellos momentos en que eliges estar solo. Vía libre para fantasear.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo. Amor: Te sorprenderás porque alguien que hace mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le gustas y te hará una invitación. Riqueza: Procura controlar mejor tu presupuesto porque de momento no se presenta ningún aumento salarial en tu trabajo. Bienestar: Continúa con los ojos abiertos. Date el lugar que necesitas y verás cómo serás bien recibido. Mantén la frente en alto.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas. Amor: Atraerás a personas más jóvenes, aunque no tienes ganas de complicaciones. Antes de meterte en un problema piensa en tus familiares. Riqueza: Profesionalmente estarás estable, pero tendrás ganas de iniciar nuevas actividades que te saquen de la rutina. Bienestar: Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Sufrir no debe ser una constante en tu vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Estás en la búsqueda de la armonía. Si algo te molesta, es mejor que lo digas y luego busques un nuevo rumbo. Amor: Si en el amor las cosas no van con la velocidad que esperabas, recuerda que la impaciencia es muy mala consejera. En la vida todo llega. Riqueza: Hoy será un día provechoso económicamente, pues te ha abandonado la excentricidad y te muestras más práctico. Bienestar: Sal abrigado por la noche y cuídate de posibles infecciones. El humo y la contaminación te podrían causar muy serios problemas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación. Te redituará en el tiempo. Amor: Las exigencias y los reclamos no son buenos consejeros. Deberán tomarlo con calma y poner los pies sobre la tierra. Riqueza: Eres un gran negociador. Crece tu popularidad en los negocios. Abandona la lucha cotidiana y comienza a disfrutar los triunfos. Bienestar: Mostrarte humano ante tus subordinados no menoscaba tu autoridad, por el contrario, aumenta la colaboración y el respeto mutuo. Sé más comprensivo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La rutina no permite que disfrutes y valores lo que tienes. Aparta tu mirada de las obligaciones y pon atención a tus sentimientos. Amor: Todo indica que asuntos que empezaron como una aventura se van a transformar en serios. Entrégate a tus sentimientos. Riqueza: Harás cambios financieros acertados. Tendrás toda la responsabilidad de nuevos y prometedores negocios en tus manos. Bienestar: No prestes tanta atención a todo lo que le sucede a la gente de tu entorno, la realidad puede abrumarte. No te descuides.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha. Amor: Olvídate de los triángulos amorosos, herir a otros no está en tus códigos. Situación familiar comprometida. Riqueza: Posterga cualquier transacción que pueda definir el rumbo de tu economía. Cuida que las condiciones sean claras. Bienestar: Atiende tu juego. Si te distraes te harán una zancadilla eficaz. Si alguien en quien confiabas te decepciona, es mejor no insistir.