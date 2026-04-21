Horóscopo de hoy martes 21 de abril: los doce signos y su destino en el amor, la suerte y el dinero

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Experimentarás ciertas complicaciones durante la primera mitad del día, que te retrasarán notablemente. Precaución. Amor: Lograrás deshacerte de ciertas conductas y hábitos que habían estado coartando tu capacidad de conquista. Riqueza: Tu responsabilidad aplicada rendirá sus frutos permitiéndote un fin de semana reparador y sin mayores complicaciones. Bienestar: Es importante mantenerse honesto y sincero con uno mismo. Sé tan quisquilloso para juzgarte como lo eres para ver los errores ajenos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Entrarás en una etapa neutra a nivel sentimental. No pretensas solucionar todo en un solo día. Tómate tu tiempo. Amor: Te será imposible encontrar una pareja que se ajuste completamente a tus necesidades. Busca la tolerancia en ti. Riqueza: Que el cansancio no termine por arruinar tus proyectos personales de larga data. Procura no exigirte de más. Bienestar: La motivación para alcanzar tus metas puede llegar a tu vida de las formas más variadas, lo importante es saber verla a tiempo y aferrarte a ella.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás la oportunidad de ser de gran ayuda para un amigo intentando superar una crisis amorosa reciente. Aprovéchala. Amor: La visión de ciertas parejas conocidas en conflicto afirmará aún más los sentimientos con la tuya. Lograrás salir adelante. Riqueza: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio para poder atender responsabilidades referentes al trabajo. Deberás ser paciente. Bienestar: Existen etapas de la vida que deben de ser recorridas en soledad total para poder forjar ciertos estándares. No le temas a la solitud.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es un día maravilloso para planificar sobre las cosas que te van a ocupar próximamente. En fin, es un día para construir para el futuro. Amor: Hoy lograrás dar por terminada esa relación que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo. Disfruta de tu libertad. Riqueza: No te puedes permitir depender fuertemente de los demás para llevar a cabo tus actividades. Aprende a manejarte solo. Bienestar: Recuerda que solo tú eres el responsable de las situaciones en las que te involucras. Busca ganar control de tu destino por ti mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Sufrirás una serie de contratiempos en el ambiente laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares laborales. Amor: No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema. Riqueza: Hoy deberás probar que eres capaz de jugar en equipo en tu trabajo. Deberás dejar de lado viejas costumbres. Bienestar: Los errores del pasado deberán quedar detrás y en el pasado. No gastes energías en pensar cómo hubiera sido el no cometerlos. Vive tu presente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy más que nunca sentirás que tu vida finalmente logra encontrar su cause nuevamente. Busca en ti la tranquilidad necesaria. Amor: No dudes en poner tus puntos de vista sobre la mesa a la hora de encarar una conversación con tu pareja. No te inhibas. Riqueza: Deberás dedicarte más tiempo a cultivar tus conocimientos si pretendes escalar posiciones a nivel laboral. Bienestar: Ya no podrás continuar haciendo oídos sordos a las peticiones por parte de tu pareja. Tu constante indiferencia ha servido para complicar las cosas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La salud física está estrechamente ligada a los estados de ánimo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás. Amor: La confianza en uno de los aspectos clave de la pareja. Debes dejar claro que has dejado tu pasado detrás de ti. Riqueza: Día apropiado para presentación a entrevistas laborales. Contarás con un encanto y elegancia envidiables. Bienestar: No pretendas tener las respuestas para todo en la vida. Aun los más sabios han estado errados incontables veces. Dale lugar a la humildad.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu falta de capacidad de depender de los demás te vendrá más que bien en la jornada de hoy. Cuidado con las comidas. Amor: Que el orgullo no se vuelva el estandarte a portar en cada discusión. Es importante dejar de lado los egoísmos en la pareja. Riqueza: Deberás probar tu temple durante la jornada de hoy. Duro inicio de semana, pero puede girar a tu favor si te lo propones. Bienestar: Los malos momentos forman parte de la vida de todos. Debes aprender a ver más allá de ellos para poder apreciar la belleza de las cosas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Buscarás refugio en tu trabajo para mantener calladas las voces del pasado en tu mente. Fechas límites se acercan, concéntrate. Amor: Deberás entender que no debes permitir el abuso de ningún tipo por parte de tu pareja. Aprende a imponerte. Riqueza: Hoy terminarás de convencerte de que tu empleo actual no representa un reto para ti. Considera la posibilidad de cambiarlo. Bienestar: No le temas a los desafíos que te propone la vida. Confía en tus capacidades para resolverlos. Solo lamentarás aquellos riesgos que no has tomado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con algunas actividades que disfrutas en sobremanera. Disfrútalas. Amor: Finalmente juntarás el valor para decirle adiós a esta relación conflictiva llena de sinsabores. Disfruta de la libertad. Riqueza: Deberás dedicarte doble turno durante la noche si pretendes llegar a las fechas límite de tus proyectos en tiempo y forma. Bienestar: No dejes de lado tus ambiciones por dedicarte únicamente a conseguir dinero. Utiliza cada momento libre para brindárselo a tus sueños.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La fatiga y el cansancio son más que evidentes en tu rostro, sobre todo el día de hoy. Hazte un momento para descansar. Amor: Descubrirás que la única manera para alcanzar el entendimiento es a través de un diálogo fluido y constante. Riqueza: Que tu necedad a la hora de reconocer tus falencias no te arruine el fin de semana. Cuidado con los trabajos que pospones. Bienestar: No podrás tener control absoluto y total sobre los eventos que atravieses en la vida, esto es solo una ilusión. Acostúmbrate a tener esto en mente.