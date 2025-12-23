Horóscopo de hoy martes 23 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Serás el centro de atracción gracias a tu espontaneidad. Todos a tu alrededor te esperan para disfrutar de tu elocuencia y alegría. Amor: Deja atrás los miedos y acepta esa invitación pendiente. Puede que esta salida sea el inicio de una relación diferente. Riqueza: Tienes mucha capacidad, pero concéntrate en tu trabajo, porque el dispersarte podría jugarte una mala pasada. Bienestar: Tus aptitudes para las artes y las ciencias te darán en este día la posibilidad de reconfortar y alimentar tu espíritu.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Aparecerán proyectos grupales para viajar y disfrutar del tiempo libre. Anímate a compartir con amigos y familiares. Amor: Sabrás reconocer la oportunidad de una nueva relación llamando a tu puerta, no temas afrontarla con ternura. Riqueza: Tómate un tiempo para actualizar tus conocimientos, ya que te abrirán nuevas ventanas para mejorar tu economía. Bienestar: Conserva la cabeza fría ante situaciones límites. Si te ves superado, detente, respira hondo y recuerda que no hay nada que no puedas hacer.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te verás con mucho poder de convencimiento y lograrás persuadir de realizar tus deseos a cuanta persona tengas cerca. Amor: Tu falta de personalidad terminará por acabar con tu pareja. Utiliza el día de hoy para ver qué aspectos debes cambiar. Riqueza: No dejes que la desesperación te agobie y supere. Se acercan tiempos mejores donde recuperarás con creces lo invertido. Bienestar: Hoy caerás en cuenta de que lo superficial e insustancial llena tu vida. Te has convertido en un ser vacío y puramente superficial.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Encontrarás el impulso que necesitas para poner a rodar tus ideas creativas. En poco tiempo llega la inspiración. Amor: El miedo al compromiso es totalmente natural, pero hoy te darás cuenta lo profundo de tus sentimientos hacia tu pareja. Riqueza: No apuestes todo a esa oportunidad nueva que conseguiste. Ve con cuidado y no dejes de lado tu empleo seguro. Bienestar: Busca ir más allá, no te encasilles en los preconceptos de lo que piensas que la vida debe ser. Aprende, muévete, no te estanques.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Es el momento de hacer las paces con alguien cuya amistad extrañas. Aunque has quemado algunos puentes, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Anímate. Amor: Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas. Riqueza: Todo ese trabajo duro que hiciste a principios de año te está reportando frutos. Tus superiores te darán un reconocimiento. Bienestar: Resulta evidente que el mejor medio para prevenir los trastornos de equilibrio consiste en llevar una vida tranquila. Relájate y disfruta de la vida.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy tendrás un muy buen día, en el que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagines. Debes aprovechar el momento. Amor: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito. Riqueza: Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada. Bienestar: Piensa que para encontrar la serenidad que buscas tienes que eliminar tus obsesiones, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Una sensación de estar completamente a la deriva te embargará de pies a cabeza durante la jornada de hoy. Revisa tus planes. Amor: El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. No temas mostrarte tal y cual eres con tu pareja. Riqueza: No confíes en las alianzas que has establecido con ciertas personas no confiables en tu ambiente laboral. Precaución. Bienestar: No decaigas ante la presión que imponga sobre tus hombros la vida. Aférrate a tus ideales y a las personas que amas y no las dejes escapar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: El hogar es el centro del mundo. Invitarás a familiares y amigos a compartir tu espacio. Disfrutarás a pleno de tus seres queridos. Amor: Si descuidas la atención hacia tu pareja acabarás pagando las consecuencias. Escucha sus necesidades y actúa en consecuencia. Riqueza: Debes tener más fe en ti mismo y en tus proyectos. Esa propuesta que quieres hacer en el trabajo será bien recibida. Bienestar: Escucha lo que te dicta el corazón. Activa tus sentidos y no menosprecies tus aptitudes. Aprende a valorar tus aptitudes y tendrás tu recompensa.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te verás completamente superado por las situaciones que atravesarás en la jornada. Procura al menos moderar tus reacciones. Amor: No conseguirás congeniar con tu pareja por más que lo intentes el día de hoy. Relájate y aguarda que la situación se apacigüe. Riqueza: Las inseguridades te invadirán por doquier en la jornada. No permitas que se noten en tu temple a la hora de decidir. Bienestar: No te dejes superar por ninguna situación que te toque experimentar en la vida. En ti existe la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier vicisitud.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es el momento para poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones importantes que no afecten tu vida privada. Sé muy cauteloso. Amor: Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás. Riqueza: Proyectarás en tu trabajo una mente animosa y creadora de ideas. Tu dinamismo te dará gratas noticias económicas. Bienestar: No te dejas atrapar ni poseer. El temor a los gritos y los reproches te bloquean y no te dejan vivir en armonía.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Cometerás los mismos errores que has cometido en el pasado a nivel emocional y te costará caro nuevamente. Importantes decisiones. Amor: Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas. Riqueza: Es hora de deja de lado todo tipo de inseguridades. Deberás mostrar temple de acero en decisiones a tomar hoy. Bienestar: Aprende de tus errores tanto como de los de aquellos que te rodean. Esto te permitirá no vivir en carne propia vicisitudes ajenas.