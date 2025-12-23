Horóscopo Chino: las predicciones de Ludovica Squirru para este martes 23 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy. El calendario oriental nos regala una jornada de alto impacto energético. En la cuenta regresiva para el cierre del año, Ludovica Squirru, referente internacional e indiscutida de la astrología oriental, reveló las claves para transitar este martes 23 de diciembre 2025.

Bajo la influencia del Tigre según el Horóscopo Chino, el día promete una dinámica de acción, pero también de cautela extrema para ciertos animales del zodíaco. Todas las predicciones que necesitás hoy.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru. Energía y signo del día: ¿qué nos depara el Tigre?

Este martes 23 de diciembre 2025 está regido por la energía del Fuego Yang. En la cosmovisión china, esto se traduce en un impulso vital, pasión y determinación. Al ser el día del Tigre, la atmósfera invita a tomar el liderazgo, aunque es fundamental mantener el equilibrio para no «quemarse» ante la intensidad del elemento fuego.

Ki diario : 3.

: 3. Signo regente : Tigre.

: Tigre. Elemento: Fuego Yang.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru. Los más favorecidos: concordias y afinidades

No todos los signos vibran de la misma manera hoy. Según Ludovica Squirru, hay un grupo selecto que gozará de una «protección espiritual» o mayor fluidez en sus relaciones y proyectos. Si sos de algunos de estos signos, ¡aprovechá el viento a favor!

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Atención con el «choque»: El signo que deberá andar con «pies de plomo» este martes es el Mono. La oposición con el Tigre puede generar fricciones o malentendidos. Se recomienda paciencia y evitar confrontaciones innecesarias.

Horóscopo Chino. El consejo de Ludovica Squirru: qué hacer y qué evitar hoy

La energía del Tigre de Fuego es ideal para ciertas actividades de «inicio», pero muy desfavorable para otras que requieren estabilidad a largo plazo.

Es un buen día para:

Comprometerse y firmar contratos : la energía de cierre y acuerdos está bien aspectada.

: la energía de cierre y acuerdos está bien aspectada. Inaugurar y cimentar : si tenés un proyecto nuevo, hoy es el día para poner la primera piedra.

: si tenés un proyecto nuevo, hoy es el día para poner la primera piedra. Cambios en el hogar : es un momento curioso pero ideal para cambiar de lugar la cama o realizar demoliciones.

: es un momento curioso pero ideal para cambiar de lugar la cama o realizar demoliciones. Vida social: visitar amigos y familiares potenciará tu bienestar emocional.

Evitá realizar estas actividades: