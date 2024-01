Horóscopo de hoy martes 23 de enero, signo por signo

Bienestar: No des las cosas por perdidas antes de tiempo, solo se trata de complicaciones y percances con documentos. Sé más resolutivo y menos temeroso.

Amor: Una relación que durante un tiempo fue provechosa ya no lo es. Mejor, toma distancia y conoce a nuevas personas.

Bienestar: Conéctate más con tus propios deseos, deja de pensar en las exigencias del entorno que no hacen más que generarte presión y estrés.

Hoy: Necesitarás mantener un ritmo intenso para así adaptarte a las dificultades. Si no estás alerta, tendrás problemas.

Bienestar: Debes ser consciente de que las decisiones que has tomado son las más acertadas. El tiempo y los resultados te darán la razón.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Encuentro casual con alguien que no imaginas. Sentirás algo inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas.

Amor: Si apuestas a la pareja, todo saldrá bien. Discutirás con alguien a quien temes, sostén tu posición y resultarás beneficiado.

Riqueza: No te lleves por la tentación de gastar dinero que no tienes, más si es en algo que realmente no vale la pena.

Bienestar: Hoy podrás sufrir una estupidez. Es necesario que escuches los consejos de una persona más madura que reconoce tus límites.