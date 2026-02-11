Horóscopo de hoy miércoles 11 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tienes armonía en varios sectores de tu vida, pero lo que necesitas es poder conectarlos un poco para vivir más plenamente. Amor: La pareja y la libertad son cosas difíciles de combinar, pero no imposibles. Tus deseos individuales también son importantes. Riqueza: No es un período ideal para aumentar tus ingresos. Al contrario, disponte a realizar sacrificios económicos para salir adelante. Bienestar: En general, tus problemas son psicosomáticos. El yoga es una buena ayuda para la relajación y la concentración.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es probable que te vincules con grupos espirituales o entres en contacto con amistades, con las que tengas un intercambio de ideas. Amor: Anímate a disfrutar del placer. Si te entregas a lo desconocido, no te arrepentirás y podrás ganar mucho más en experiencia. Riqueza: Como líder, convocarás multitudes, pero no esperes hacer una fortuna. Lo adecuado es que no arriesgues lo que has conseguido. Bienestar: Vuelve a empezar desde un nuevo lugar. Conéctate con este momento y toma todo lo que se te presenta, sin pedir permiso a nadie.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Una buena amiga estará a tu lado (literalmente), y ya no tendrás esa sensación de soledad que tanto te molestaba y angustiaba. Amor: El amor volverá a darte alegrías. Cambios de actitud te llenan de atenciones y cariño. Hoy dejarás las dudas de lado. Riqueza: Un pequeño revés económico te desestabiliza, aunque tendrás resto como para sobreponerte casi de inmediato. Sé perseverante. Bienestar: Nada más improductivo que forzar a otro a cambiar. Trabaja en lograr la aceptación. No estés a la defensiva, escucha al otro antes de prejuzgar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy serás el portador de la frase y el comentario más acertado. Tú sí que sabes de qué modo agradar en este sentido. Amor: Una persona de Géminis está muerta contigo. Podría ser una aventura apasionante y llena de intrigas, si decides aceptar. Riqueza: La satisfacción en tu profesión llegará a través de una hábil defensa de los intereses y del bienestar propiamente dicho. Bienestar: La Luna y Marte forman buenos aspectos para hacer, de esta noche, la perfecta aliada. No te quedes en casa, haz caso a ese cuerpo que te pide salir.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No habrá nada que te frene ni que te inhiba. Es un tiempo de libertades y solo tú puedes aprovecharla como es debido. Amor: Las ideas preestablecidas sobre la pareja te impedirán ver que existe gente interesante con quien compartir, por lo menos, un café. Riqueza: Lograr la cima en lo económico y en tu profesión, constituye hoy el máximo placer. La lograrás si continúas con tanta pasión. Bienestar: Tu actividad diaria te llevará a hablar y gritar más de la cuenta. Cuida tus cuerdas vocales y visita al médico si tienes afonía.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No dejes que te angustien comentarios de personas que no forman parte de tu grupo de amistades. Recuerda que los extraños no te conocen bien. Amor: Tu esfuerzo por hacer bien las cosas será valorado, pero no es lo que estarán esperando de ti. Esto traerá serias discusiones. Riqueza: Aún continúas en una etapa difícil, pero vas por buen camino. Tienes ideas importantes y de a poco comenzarás a mejorar. Bienestar: Te sentirás débil y triste, y tendrás tendencia a la mala alimentación y el alcohol. Cuídate, porque es tu cuerpo quien aguanta.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Las continuas tensiones y las vicisitudes que atraviesas, sumadas a la falta de descanso están deteriorando tu salud. Cuidado. Amor: No dejes que tu temperamento arrogante condicione tu vida para siempre. Comienza a cambiar ciertas costumbres. Riqueza: Notarás que estás comenzando a quedar completamente desactualizado a nivel profesional en relación a tus pares laborales. Bienestar: Siempre medita en detenimiento a la hora de tomar determinaciones. Actuar por instinto es positivo en función de la situación que enfrentas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te sentirás completamente agobiado por las preocupaciones que rondan tu mente sin control. No te dejes llevar. Amor: Durante la jornada de hoy la relación con tu pareja se verá complicada. Los entredichos estarán a la orden del día. Riqueza: Mantén una distancia prudente de ciertos pares laborales que han demostrado ser conflictivos. Evita problemas. Bienestar: No puedes vivir pendiente de la opinión de las personas que te rodean a la hora de decidir que hacer con tu vida. Busca alcanzar tu propio sendero.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te propondrás lo más alto, vencerás todos los obstáculos sin prisa pero sin pausa. Todo cuanto quieres estará al alcance de tu mano. Amor: Tiempos felices para quienes están de pareja y buenas conquistas para quienes están en la búsqueda. Mucho romanticismo para estos días. Riqueza: Recibirás algunas propuestas para hacer inversiones fuera del país. No es mala idea, pero no inviertas más de lo que puedas. Bienestar: El cuerpo no responderá como esperas a todas tus exigencias. Debes darle el tiempo que necesita para descansar y reponerse.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Vives tirando flechitas al aire, que tienen como función acercar lo lejano y alegrar la vida de quienes te rodean. Sigue manteniendo tu optimismo. Amor: Vivir en pareja no solo es compartir la misma cama. Frente a este proyecto, muestras tanta inmadurez que cansarás a tu pareja. Riqueza: El trabajo es mucho mejor cuando va acompañado de diversión. Tienes que mezclar trabajo y alegría para ser más ameno. Bienestar: Intenta comer sano, frutas, verduras y cereales. Las carnes blancas y las legumbres te aportarán las proteínas que necesitas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Es posible que exista falsedad en la amistad. Las personas de tu ámbito laboral actuarán de una forma confusa, mejor anda con cuidado. Amor: Si existe algo que te inquieta de tu pareja, es bueno ponerlo sobre la mesa y sincerarte con ella. No hay que ocultar nada. Riqueza: Vives intensamente para concretar tus sueños, y en ellos, lo más importante es tener el primer puesto. Bienestar: Recuerda que el nivel de problemas que tengas será en proporción a lo que deseas tener. No hay crecimiento sin responsabilidades.