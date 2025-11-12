Horóscopo de hoy miércoles 12 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Aunque veas el panorama un poco negro, confía en que esta etapa va a pasar. Pon énfasis en sacar adelante a tu pareja y familia. No decaigas. Amor: Conflictos de pareja y familiares. Deberás tener cuidado con tus reacciones, si es que pretendes mantener viva la pasión. Riqueza: Ahorra, estás gastando dinero que no ganas. En realidad es una de las cosas que debes charlar con tu pareja antes de seguir. Bienestar: Usa la prudencia en el modo de comunicar tus preocupaciones, te ayudará a suavizar los problemas que tengas en tu vida cotidiana.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Un encuentro casual con alguien del pasado puede significar que tienes que reconsiderar tus límites y explorar nuevos territorios. Amor: La necesidad de avanzar en la relación se estancará cuando notes que tu pareja está rara últimamente. Habla con ella. Riqueza: Utiliza tu sexto sentido porque te ayudará a incrementar tus ganancias. A veces es bueno abrir la mente en los negocios. Bienestar: No hagas la vista gorda a determinados asuntos familiares. Hay seres queridos que están atravesando momento muy duros y tú los ignoras.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy verás cómo cada uno de tus colegas y tú cosechan su siembra. Si te manejaste de manera correcta no tienes de qué preocuparte. Amor: Si sigues malcriando a tu pareja con regalos y caprichos, terminarás en bancarrota. No ostentes ni gastes más de lo que puedes. Riqueza: Las finanzas están hoy en alza y hay cierta tendencia a pasarte en los gastos. No te hará ningún daño en el corto plazo. Bienestar: Tu cuerpo necesita un poco más de cuidado. Es importante que mantengas la actividad física y una dieta equilibrada.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tenderás a soñar despierto para evadirte de una realidad hostil que te angustia demasiado. Sentirás pasión y cansancio a la vez. Amor: Tus emociones serán intensas. Podrás vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades. Riqueza: Has transitado un largo camino que te llevará al éxito, porque el proyecto en el que trabajaste tiene chances de triunfar. Bienestar: El tai chi y las terapias alternativas te ayudarán a encontrar ese equilibrio en tu vida, que tanto necesitas. Relájate en cuerpo y alma.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tus armas infalibles serán método y organización. Sé todo lo amigable posible con esa persona que podría llegar a perjudicarte. Amor: Sin poder explicarlo, es muy probable que no sientas ninguna expectativa ni se produzca un giro en el eje de preocupaciones. Riqueza: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros. Bienestar: Sentirás que el mundo está en tu contra, pero si cambias tu forma de ver el mundo notarás que tú también eres responsable de tu situación.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Debes tratar de dejar de ser el centro de atención, piensa bien las palabras antes de decirlas. Será mejor que seas más medido. Amor: Todo será un sí en la relación. Aumentará la vida sexual en la pareja y habrá más ganas de tu parte. Riqueza: Deberás redoblar los esfuerzos en la administración de tus recursos económicos porque el camino no parecerá demasiado claro. Bienestar: Nada negativo te pasará durante este período. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud, y no te excedas con los dulces.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No necesitas llenar el silencio de un momento compulsivamente, sé más reservado y aprende a utilizar los silencios. Amor: No es buen momento para tomar decisiones apresuradas con respecto al amor. Las cosas importantes llevan su tiempo de meditación. Riqueza: Deberás ser muy precavido y no hacer gastos superfluos si no quieres que tu economía se vea demasiado resentida. Bienestar: No te automediques aunque creas saber el origen de tus dolencias. No es bueno estar tomando todo el tiempo medicamentos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Es una época en la que ocurrirán cambios inesperados, no entres en pánico, piensa las cosas y saldrás bien parado. Amor: Podrías cometer errores al comunicarte con los demás, creando malentendidos que afectarán a tus relaciones afectivas Riqueza: Tus problemas no son tan graves como para dramatizar. Basta un poco de organización para escaparse de esa situación. Bienestar: Es posible que un ser querido se encuentre con problemas de salud, trata de ayudarlo que lo que puedas y no te preocupes por demás.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te encuentras con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios para la acción. Paciencia. Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso. Riqueza: Déjate guiar a pesar de las preocupaciones que tengas. Verás que esas inversiones que te proponen realmente te convienen. Bienestar: Con tus amigos más cercanos tendrás que saldar algunas deudas. Esas relaciones estropeadas deben ser curadas con amor y comprensión.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La alegría del día vendrá de la mano de buenas noticias a nivel familiar y laboral. No caigas en excesos. Amor: La vida sexual de la pareja atraviesa un momento de estancamiento. Condimenten su sexualidad con algún juguete o filmes xxx. Riqueza: Tendrás la ocasión de resarcirte de problemas anteriores solamente si obras con prudencia y mesura. Bienestar: Tu familia crecerá gracias a nacimientos, celebraciones o enlaces. Te gustará sentir que los lazos de sangre se afianzan aún más.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Dedica este día a algo que te resulte extremadamente placentero, ten en cuenta que estás en tu mejor momento y aprovéchalo. Amor: Se presenta un ciclo favorable para lo relacionado al corazón. Es momento de conocer gente nueva. Riqueza: Estás pasando por una situación no muy favorable en materia laboral, toma precauciones y no realices gastos absurdos. Bienestar: Sigue con los deportes que estás realizando, o empieza muy de a poco. Pero trata de no cansarte demasiado ya que será contraproducente.