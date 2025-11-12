Horóscopo de hoy miércoles 12 de noviembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Aunque veas el panorama un poco negro, confía en que esta etapa va a pasar. Pon énfasis en sacar adelante a tu pareja y familia. No decaigas.
Amor: Conflictos de pareja y familiares. Deberás tener cuidado con tus reacciones, si es que pretendes mantener viva la pasión.
Riqueza: Ahorra, estás gastando dinero que no ganas. En realidad es una de las cosas que debes charlar con tu pareja antes de seguir.
Bienestar: Usa la prudencia en el modo de comunicar tus preocupaciones, te ayudará a suavizar los problemas que tengas en tu vida cotidiana.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Un encuentro casual con alguien del pasado puede significar que tienes que reconsiderar tus límites y explorar nuevos territorios.
Amor: La necesidad de avanzar en la relación se estancará cuando notes que tu pareja está rara últimamente. Habla con ella.
Riqueza: Utiliza tu sexto sentido porque te ayudará a incrementar tus ganancias. A veces es bueno abrir la mente en los negocios.
Bienestar: No hagas la vista gorda a determinados asuntos familiares. Hay seres queridos que están atravesando momento muy duros y tú los ignoras.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy verás cómo cada uno de tus colegas y tú cosechan su siembra. Si te manejaste de manera correcta no tienes de qué preocuparte.
Amor: Si sigues malcriando a tu pareja con regalos y caprichos, terminarás en bancarrota. No ostentes ni gastes más de lo que puedes.
Riqueza: Las finanzas están hoy en alza y hay cierta tendencia a pasarte en los gastos. No te hará ningún daño en el corto plazo.
Bienestar: Tu cuerpo necesita un poco más de cuidado. Es importante que mantengas la actividad física y una dieta equilibrada.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tenderás a soñar despierto para evadirte de una realidad hostil que te angustia demasiado. Sentirás pasión y cansancio a la vez.
Amor: Tus emociones serán intensas. Podrás vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades.
Riqueza: Has transitado un largo camino que te llevará al éxito, porque el proyecto en el que trabajaste tiene chances de triunfar.
Bienestar: El tai chi y las terapias alternativas te ayudarán a encontrar ese equilibrio en tu vida, que tanto necesitas. Relájate en cuerpo y alma.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tus armas infalibles serán método y organización. Sé todo lo amigable posible con esa persona que podría llegar a perjudicarte.
Amor: Sin poder explicarlo, es muy probable que no sientas ninguna expectativa ni se produzca un giro en el eje de preocupaciones.
Riqueza: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros.
Bienestar: Sentirás que el mundo está en tu contra, pero si cambias tu forma de ver el mundo notarás que tú también eres responsable de tu situación.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Debes tratar de dejar de ser el centro de atención, piensa bien las palabras antes de decirlas. Será mejor que seas más medido.
Amor: Todo será un sí en la relación. Aumentará la vida sexual en la pareja y habrá más ganas de tu parte.
Riqueza: Deberás redoblar los esfuerzos en la administración de tus recursos económicos porque el camino no parecerá demasiado claro.
Bienestar: Nada negativo te pasará durante este período. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud, y no te excedas con los dulces.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No necesitas llenar el silencio de un momento compulsivamente, sé más reservado y aprende a utilizar los silencios.
Amor: No es buen momento para tomar decisiones apresuradas con respecto al amor. Las cosas importantes llevan su tiempo de meditación.
Riqueza: Deberás ser muy precavido y no hacer gastos superfluos si no quieres que tu economía se vea demasiado resentida.
Bienestar: No te automediques aunque creas saber el origen de tus dolencias. No es bueno estar tomando todo el tiempo medicamentos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Es una época en la que ocurrirán cambios inesperados, no entres en pánico, piensa las cosas y saldrás bien parado.
Amor: Podrías cometer errores al comunicarte con los demás, creando malentendidos que afectarán a tus relaciones afectivas
Riqueza: Tus problemas no son tan graves como para dramatizar. Basta un poco de organización para escaparse de esa situación.
Bienestar: Es posible que un ser querido se encuentre con problemas de salud, trata de ayudarlo que lo que puedas y no te preocupes por demás.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te encuentras con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios para la acción. Paciencia.
Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso.
Riqueza: Déjate guiar a pesar de las preocupaciones que tengas. Verás que esas inversiones que te proponen realmente te convienen.
Bienestar: Con tus amigos más cercanos tendrás que saldar algunas deudas. Esas relaciones estropeadas deben ser curadas con amor y comprensión.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: La alegría del día vendrá de la mano de buenas noticias a nivel familiar y laboral. No caigas en excesos.
Amor: La vida sexual de la pareja atraviesa un momento de estancamiento. Condimenten su sexualidad con algún juguete o filmes xxx.
Riqueza: Tendrás la ocasión de resarcirte de problemas anteriores solamente si obras con prudencia y mesura.
Bienestar: Tu familia crecerá gracias a nacimientos, celebraciones o enlaces. Te gustará sentir que los lazos de sangre se afianzan aún más.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Dedica este día a algo que te resulte extremadamente placentero, ten en cuenta que estás en tu mejor momento y aprovéchalo.
Amor: Se presenta un ciclo favorable para lo relacionado al corazón. Es momento de conocer gente nueva.
Riqueza: Estás pasando por una situación no muy favorable en materia laboral, toma precauciones y no realices gastos absurdos.
Bienestar: Sigue con los deportes que estás realizando, o empieza muy de a poco. Pero trata de no cansarte demasiado ya que será contraproducente.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Día para relajarte y hacer actividades que no realizas con frecuencia, esto te ayudará a dejar de lado la rutina.
Amor: Tal vez sientas que tienes que sacrificar demasiado en la relación, habla en buenos términos y trata de llegar a un acuerdo.
Riqueza: Se presentarán grandes gastos, los cuales afrontarás no del todo bien. Establece prioridades al momento de resolverlos.
Bienestar: Practica ejercicios hoy como regalo para ti y no para demostrar nada a otros, te sentirás más que beneficiado por esto. Realízalo habitualmente.
