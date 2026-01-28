Horóscopo de hoy miércoles 28 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No dejes que tu familia decida por ti, ya eres lo suficientemente responsable como para que sigan metiéndose en tu vida. Amor: Tienes la sensualidad necesaria para que nadie se te resista. Pero conocerás a alguien que no se dejará conquistar muy fácil. Riqueza: Si atraviesas un momento crítico en cuanto a tus finanzas, no dudes en pedir ayuda. Pero no a tu familia, no te conviene. Bienestar: Observa el cuadro completo sin obsesionarte con fragmentos específicos. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan lineales como crees.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si miras hacia atrás, verás que siempre hallaste una solución para tus problemas. Esta vez sucederá lo mismo, no te preocupes. Amor: Si observas bien, descubrirás que hay alguien que te ama en silencio. Si das el primer paso, comenzarán una relación duradera. Riqueza: Tú solo no puedes con todo. Deja tu orgullo de lado y pide ayuda para poder entregar esos trabajos que tienes pendientes. Bienestar: No te conviene estar peleado ni distanciado con personas de tu trabajo. Algún día necesitarás ayuda y no tendrás a quienes recurrir.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Si ves que las cosas no marchan como esperabas, lo mejor será que cambies el rumbo. Ten en mente otras alternativas. Amor: Se acerca un período de decisiones importantes. Habla con tu pareja y busca su consejo, te será muy útil. Riqueza: Actualiza tus conocimientos. La capacitación te abrirá puertas laborales y te conectará con gente influyente. Bienestar: El clima en tu hogar está muy viciado por energías negativas. Un sahumerio puede ayudar a crear ondas positivas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu accionar es tan predecible que alguien descubrirá cómo te manejas y te usará a su favor. Ten cuidado de tus colegas. Amor: Conocerás a alguien que conquistará tu corazón. Pero ten mucho cuidado porque no se muestra tal cual es. Riqueza: Para que tus proyectos prosperen, necesitas rodearte de personas influyentes y capacitadas. Busca entre tus conocidos. Bienestar: La natación es una buena alternativa para descargar energías, modelar el cuerpo y desenchufarte de la rutina. Comienza a nadar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Llegarás a la conclusión de que no has estado viviendo la vida plenamente, y decidirás hacer algo al respecto hoy. Amor: Callar tus opiniones para evitar peleas no hace que la pareja funcione mejor. Expresa lo que pasa en tu interior. Riqueza: Creas o no, alguien muy cercano está jugándote sucio. Descubre quién es y actúa rápido antes que sea demasiado tarde. Bienestar: Los amigos siempre han estado en las buenas y en las malas, exprésales lo orgulloso que estás de tenerlos siempre cerca.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu experiencia y tu olfato aguzado te dirán lo bueno y lo malo de las personas que te acompañan. Gozarás de la vida familiar. Amor: Se acerca un período de decisiones importantes. Habla con tu pareja y busca su consejo, sabrá ayudarte. Riqueza: No persigas logros instantáneos, lo valioso se forja con paciencia y constancia. Bienestar: Haz un balance de tus errores y de tus aciertos. Si observas bien, verás que siempre has transitado por buen camino.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en algunos conflictos por dinero con familiares. Amor: La soledad está haciendo estragos en tu vida, lo mejor es que llames a tus amigos y organices una salida. Riqueza: Cuando debas tomar una decisión sobre tu futuro laboral, no busques el consejo de tu familia, te harán equivocar el camino. Bienestar: Trata de que los demás no tengan una imagen equivocada de ti. Alguien estuvo hablando de mal, así que trata de aclarar todo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: La suerte está echada. Llegó el momento de tomar esa decisión que hace tiempo viene rondando en tu cabeza. Anímate. Amor: Sorprende a tu pareja con un viaje, servirá para reavivar la pasión que desde hace un tiempo está adormecida. Riqueza: Decisiones importantes están en juego. Es momento de enfrentar los cambios laborales que están por venir. Sé valiente. Bienestar: Los amigos siempre han estado en las buenas y en las malas, exprésales lo orgulloso que estás por contar con su amistad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Eres una persona simpática y con mucha energía, aprende a usar tus virtudes para lograr lo que te propongas en tu trabajo. Amor: No busques consejos acerca de cómo mejorar tu relación, lo mejor es que hables de manera franca y sincera con tu pareja. Riqueza: No dejes que los demás decidan por ti. Deja en claro cuáles son las jerarquías y que cada cual se encargue de lo que debe. Bienestar: El que no arriesga no gana. Si te manejas con miedo, lo más probable es que termines fracasando en lo que te propongas. Sé osado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu faceta gentil y apacible es la que debe predominar el día de hoy. Que las noticias que recibas no logren cambiar tu ánimo. Amor: Si fueses un poco más astuto, notarías que tu pareja no se siente cómoda en esta relación. Haz algo si sientes algo por ella. Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que puedes. Bienestar: Conocer lo que sucede a tu alrededor te dará la posibilidad de estar preparado para enfrentar los problemas que surjan. Infórmate.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior. Amor: Tu pareja ya dio suficientes muestras de fidelidad, pero tú sigues desconfiando. Los celos destruirán la relación. Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor te desempeñas. Bienestar: Siempre te caracterizaste por ser una persona retraída. Es hora de que dejes de lado la timidez y te abras al mundo, te hará bien.