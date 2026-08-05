Horóscopo de hoy miércoles 5 de agosto: las predicciones en el amor para los doce signos
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 5 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te será complicado abrirte paso a través de las vicisitudes durante el día de hoy. Las tensiones acumuladas se hacen más evidentes.
Amor: Deberás ponerle un freno a ciertas actitudes de tu pareja si pretendes ganar su respeto en la relación. Dibuja los límites.
Riqueza: Deberás poner todo tu esfuerzo para poder alcanzar la concentración en tu ambiente laboral hoy. Cuidado con los errores.
Bienestar: Es importante saber cuándo has llegado a tu límite y de esa manera poder pedir ayuda a las personas indicadas para ello. Refúgiate en la familia.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Existen etapas en la vida que son más sencillas de vivir que otras. No puedes estar perpetuamente libre de responsabilidades.
Amor: El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Resígnate.
Riqueza: Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo.
Bienestar: Procura mantener la inocencia que te fue brindada desde un comienzo intacta. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación.
Amor: Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado.
Riqueza: Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas.
Bienestar: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Día complicado en casi todo nivel. Concéntrate en cumplir con tus responsabilidades lo mejor posible y dale tiempo al tiempo.
Amor: Día de reencuentros continuos y buenos momentos en la pareja. Estarán completamente sincronizados el uno con el otro.
Riqueza: Encontrarás el tiempo necesario para evaluar ciertas ofertas de cambio de rubro en tu ambiente laboral. Medítalas en detalle.
Bienestar: Recuerda, nadie tomará tus compromisos con mayor responsabilidad que tú. A partir de eso diagrama tu esquema de delegación de responsabilidades.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Todo el empeño que estás poniendo en sacar a flote tu actual relación será recompensado con creces en el futuro.
Amor: La clave para la longevidad en una pareja se encuentra en la capacidad de diálogo y entendimiento. Esto les asegurará un futuro.
Riqueza: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto te permitirá solucionar toda situación posible.
Bienestar: La base para poder alcanzar tus objetivos es la correcta distribución de los tiempos. Con esto solucionado tienes garantizado el éxito.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: El trato con tus pares y subordinados laborales es algo en lo que debes trabajar y mucho. No olvides que son personas, no máquinas.
Amor: No tiene sentido prolongar las consecuencias de viejas peleas. Esto solamente traerá deterioro a la relación.
Riqueza: Una vez alcanzado el ritmo laboral al que estás acostumbrado no tendrás problemas en desempeñarte durante el día.
Bienestar: Lograrás ponerle punto final a ciertas preocupaciones que te habían desvelado recientemente. Esto mejorará tu ánimo de gran manera.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Estarás inspirado en el día de hoy y serás un pedestal viviente en medio del caos laboral. Sé más confidente con tu pareja.
Amor: La persona que te cambiará la vida está más cerca con cada paso que das, sólo debes dejarte llevar. Permanece atento.
Riqueza: No des una imagen de algo que no eres. Aprende a ser más reservado y menos presuntuoso porque se acercan tiempos difíciles.
Bienestar: El exceso de entusiasmo y el deseo de perfección absoluta a la larga probarán ser una combinación negativa que llevará a frustraciones innecesarias.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Hoy lograrás entender que el principal impedimento para progresar en la vida estás siendo tú mismo. Procura cambiar actitudes.
Amor: La pareja no es el lugar propicio para banalidades y presunciones. Busca dejar de lado estas actitudes nocivas.
Riqueza: No dudes en poner presión en tus deudores para que tus préstamos te sean devueltos. Negocios son negocios.
Bienestar: De nada sirve poner tus metas excesivamente altas. La frustración por no alcanzarlas terminará por deprimirte y llevarte al abandono.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.
Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente.
Riqueza: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.
Bienestar: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: No desestimes sentimientos sólo porque no los entiendes. Tu acostumbrada frialdad se verá en alza hoy.
Amor: No trates de solucionar los problemas de pareja escapando de ellos, cuando regreses estos seguirán ahí. Afronta las situaciones.
Riqueza: Recuerda que las sociedades involucran compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso con quién eliges hacerlo.
Bienestar: Divide en cortos períodos el avance hacia tus metas principales, y esto te permitirá garantizar tu éxito. La división es la base de la conquista.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario.
Amor: En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.
Riqueza: Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.
Bienestar: Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La simpatía de la gente apropiada en un lugar dado puede hacerte la vida mucho más placentera de lo que te imaginas.
Amor: Lograrás dejar de lado los miedos para arriesgarte en la conquista de aquella persona que piensas es para ti. Hazlo.
Riqueza: Hazte un momento durante el día de hoy para analizar la posibilidad de realizar inversiones clave durante la semana venidera.
Bienestar: Válete de toda la fuerza en tu cuerpo para alcanzar las metas que te propusiste. No renuncies solamente porque no puedes alcanzar el éxito fácilmente.
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