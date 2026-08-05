Horóscopo de hoy miércoles 5 de agosto: las predicciones en el amor para los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te será complicado abrirte paso a través de las vicisitudes durante el día de hoy. Las tensiones acumuladas se hacen más evidentes. Amor: Deberás ponerle un freno a ciertas actitudes de tu pareja si pretendes ganar su respeto en la relación. Dibuja los límites. Riqueza: Deberás poner todo tu esfuerzo para poder alcanzar la concentración en tu ambiente laboral hoy. Cuidado con los errores. Bienestar: Es importante saber cuándo has llegado a tu límite y de esa manera poder pedir ayuda a las personas indicadas para ello. Refúgiate en la familia.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Existen etapas en la vida que son más sencillas de vivir que otras. No puedes estar perpetuamente libre de responsabilidades. Amor: El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Resígnate. Riqueza: Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo. Bienestar: Procura mantener la inocencia que te fue brindada desde un comienzo intacta. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación. Amor: Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado. Riqueza: Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas. Bienestar: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Día complicado en casi todo nivel. Concéntrate en cumplir con tus responsabilidades lo mejor posible y dale tiempo al tiempo. Amor: Día de reencuentros continuos y buenos momentos en la pareja. Estarán completamente sincronizados el uno con el otro. Riqueza: Encontrarás el tiempo necesario para evaluar ciertas ofertas de cambio de rubro en tu ambiente laboral. Medítalas en detalle. Bienestar: Recuerda, nadie tomará tus compromisos con mayor responsabilidad que tú. A partir de eso diagrama tu esquema de delegación de responsabilidades.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Todo el empeño que estás poniendo en sacar a flote tu actual relación será recompensado con creces en el futuro. Amor: La clave para la longevidad en una pareja se encuentra en la capacidad de diálogo y entendimiento. Esto les asegurará un futuro. Riqueza: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto te permitirá solucionar toda situación posible. Bienestar: La base para poder alcanzar tus objetivos es la correcta distribución de los tiempos. Con esto solucionado tienes garantizado el éxito.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: El trato con tus pares y subordinados laborales es algo en lo que debes trabajar y mucho. No olvides que son personas, no máquinas. Amor: No tiene sentido prolongar las consecuencias de viejas peleas. Esto solamente traerá deterioro a la relación. Riqueza: Una vez alcanzado el ritmo laboral al que estás acostumbrado no tendrás problemas en desempeñarte durante el día. Bienestar: Lograrás ponerle punto final a ciertas preocupaciones que te habían desvelado recientemente. Esto mejorará tu ánimo de gran manera.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás inspirado en el día de hoy y serás un pedestal viviente en medio del caos laboral. Sé más confidente con tu pareja. Amor: La persona que te cambiará la vida está más cerca con cada paso que das, sólo debes dejarte llevar. Permanece atento. Riqueza: No des una imagen de algo que no eres. Aprende a ser más reservado y menos presuntuoso porque se acercan tiempos difíciles. Bienestar: El exceso de entusiasmo y el deseo de perfección absoluta a la larga probarán ser una combinación negativa que llevará a frustraciones innecesarias.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy lograrás entender que el principal impedimento para progresar en la vida estás siendo tú mismo. Procura cambiar actitudes. Amor: La pareja no es el lugar propicio para banalidades y presunciones. Busca dejar de lado estas actitudes nocivas. Riqueza: No dudes en poner presión en tus deudores para que tus préstamos te sean devueltos. Negocios son negocios. Bienestar: De nada sirve poner tus metas excesivamente altas. La frustración por no alcanzarlas terminará por deprimirte y llevarte al abandono.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy. Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente. Riqueza: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas. Bienestar: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No desestimes sentimientos sólo porque no los entiendes. Tu acostumbrada frialdad se verá en alza hoy. Amor: No trates de solucionar los problemas de pareja escapando de ellos, cuando regreses estos seguirán ahí. Afronta las situaciones. Riqueza: Recuerda que las sociedades involucran compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso con quién eliges hacerlo. Bienestar: Divide en cortos períodos el avance hacia tus metas principales, y esto te permitirá garantizar tu éxito. La división es la base de la conquista.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario. Amor: En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres. Riqueza: Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones. Bienestar: Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.