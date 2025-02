Horóscopo de hoy sábado 1 de febrero, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Eventualmente deberás hacer frente a ciertos temores de los que vienes escapando. No postergues lo inevitable.

Amor: Lograrás superar una etapa de soledad que se extendiera durante un largo tiempo en tu vida. Vive el presente.

Riqueza: Ciertas diferencias con tus superiores se volverán cada vez más evidentes. Cuidado con tus reacciones.

Bienestar: No dejes que tu mente juegue contigo, administra tus esfuerzos de la mejor manera posible, y no hay cosa que no puedas realizar.