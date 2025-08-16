Horóscopo de hoy sábado 16 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Encontrarás el camino a seguir para solucionar preocupaciones que te han tenido ansioso durante ya largo tiempo. Amor: La llamada de un antiguo amor despertará viejos fantasmas el día de hoy. No permitas que esta situación te confunda. Riqueza: Te tocará una ardua jornada laboral en el día de hoy. No permitas que el cansancio te haga cometer errores. Bienestar: Ciertas preguntas en la vida no tienen razón de ser o respuesta alguna. Acepta tu destino e intenta sacar lo mejor de cada situación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Que tu inexperiencia y sensibilidad extremas no confabulen para hacerte presa de un corazón roto innecesariamente. Amor: No puedes hacer responsable a tu pareja por los errores que ambos cometieran, el futuro de la relación está ligado a los dos. Riqueza: O aprendes a mostrarte firme con tus subordinados o tendrás problemas de manera perpetua. No temas imponerte. Bienestar: No puedes pretender alcanzar el éxito en cada actividad que emprendas en la vida. Debes experimentar la derrota en algún momento.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te costará lograr que los demás apoyen tus argumentaciones. No importa, tarde o temprano se darán cuenta que tienes razón. Amor: Si sientes que la rutina está matando a tu relación de pareja, comprar lencería erótica o algún juguete sexual puede ayudar. Riqueza: Un proyecto a largo plazo merece que lo tomes con seriedad. Por eso, escucha los consejos de quienes saben más que tú. Bienestar: Antiguos amigos reclaman tu presencia. Sería bueno que los llames y organices una salida o una comida en tu casa. La pasarán bien.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu agilidad mental hará que logres salir airoso de los conflictos. Pero zafa sin mentir porque terminarán descubriéndote. Amor: La relación que tienen es muy saludable y son la envidia de sus amigos. Pero el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja. Riqueza: Tu creatividad hará que mucha gente de tu entorno quiera unirse a ti y a tu proyecto. Ten cuidado con quiénes te rodeas. Bienestar: Un hecho que a simple vista no tiene una explicación lógica será el detonante de un cambio radical en tu vida, tanto laboral como afectiva.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ciertas pautas se darán para que comiences a tomar más seriamente ciertas ideas que revolotean constantemente en tu mente. Amor: Sentirás el vacío dejado por una reciente persona que abandono tu vida recientemente. Busca refugiarte en tus amigos. Riqueza: No permitas que comentarios malintencionados arruinen tu concentración en el ámbito laboral. Ignora todo factor negativo. Bienestar: No dejes que las costumbres del pasado se apoderen de tu vida actual. Es mucho lo que pondrás en riesgo si te permites hacerlo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Jornada tranquila y apacible, en la que podrás dedicarte a dialogar con tus seres queridos después de largo tiempo. Amor: Debido a tu intolerancia crónica estarás destinado a pasar tu vida en soledad si no cambias ciertos factores. Medítalo Riqueza: Lograrás terminar eficientemente las labores atrasadas de la jornada anterior y las de hoy también. Buen día laboral. Bienestar: No podrás evitar atravesar por disputas y discusiones, lo importante es la manera en la que intentas resolverlas. Haz de la serenidad un estandarte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No dejes que tu temperamento descontrolado te vuelva a poner en aprietos. Procura manejarte con moderación durante el día de hoy. Amor: No podrás escapar de por vida a ciertas consecuencias de acciones de tu pasado. Deberás enfrentarlas eventualmente. Riqueza: No puedes esperar tener éxito de manera continua e ininterrumpida a nivel profesional. Eventualmente vivirás adversidades. Bienestar: No te apresures a formar un juicio sobre una persona que recién has conocido. Asegúrate de mantener el aplomo, y ver con los ojos del alma.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Comprobarás que tu mente se convertirá en tu mejor aliada, tu actitud positiva te deparará satisfacciones. Amor: Jornada intensa en el sector afectivo, si estás solo se prevén conquistas, si tienes pareja la jornada será romántica. Riqueza: Deberás ponerte firme en lo que se refiere a controlar tu economía debido a recientes inconvenientes financieros. Bienestar: Procura organizar algún evento con tus familiares en este fin de semana. Dedícales un poco de tu tiempo libre, hazlos sentir más cerca de ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las intenciones ocultas de ciertas personas de tu entorno se harán más notables que nunca en el día de hoy. Presta atención. Amor: No te permitas caer en ciertas tentaciones que sabes terminarán por arruinar una relación que tiene gran potencial. Riqueza: Podrás cerrar el día habiendo cumplido con todas las obligaciones para la fecha. Aprovecha el tiempo libre para descansar. Bienestar: No dudes en pedir la ayuda de tu entorno familiar cuando estés experimentando momentos difíciles de superar por ti mismo, que el orgullo no te frene.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Presta mucha atención a ciertos eventos que ocurrirán durante el día de hoy, puesto que se presentará una oportunidad imperdible. Amor: Asegúrate de dejar las reglas claras de antemano en lo que a la conquista se refiere. No juegues con los sentimientos de otros. Riqueza: Deberás ser muy paciente con tus recién contratados subordinados. Asegúrate de mostrarte abierto a las dudas. Bienestar: Asegúrate de mantener tus ideales intactos, más allá de lo que pueda llegará dictar tu entorno. No te permitas ceder ante la presión del medio.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Deberás resistirte a actuar por instinto en la jornada de hoy. Medita profundamente antes de tomar una determinación. Amor: Compartirás inolvidables momentos en la compañía de esa persona especial para ti. Jornada positiva a nivel sentimental. Riqueza: Deberás renunciar a ciertos planes que tenías a futuro a nivel laboral. No dejes que esto te haga decaer anímicamente. Bienestar: No encontrarás en el mundo que te rodea las respuestas a tus preguntas. Es dentro tuyo donde hallarás lo necesario para contestar tus interrogantes.