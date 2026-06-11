Taser, gas pimienta y proyectiles de goma: Río Negro aprobó el uso de armas no letales para la Policía

La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley que autoriza a la Policía provincial a incorporar y utilizar armas no letales o menos letales para la prevención, contención y neutralización de situaciones delictivas o de riesgo para la seguridad pública. La iniciativa obtuvo sanción definitiva en segunda vuelta por mayoría de votos, pese al rechazo de legisladores del Partido Justicialista, Vamos con Todos y otros representantes parlamentarios.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Elba Yolanda Mansilla y Javier Acevedo, establece que estos dispositivos sólo podrán ser utilizados por efectivos capacitados y habilitados, quienes deberán integrar un registro específico. Además, dispone que cada intervención en la que se empleen armas no letales sea registrada mediante sistemas de audio y video.

Qué armas podrán utilizarse y en qué situaciones

La norma habilita el uso de dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular tipo Taser o Axon, gas pimienta, proyectiles de impacto controlado, lanzadores de agentes irritantes y dispositivos acústicos o luminosos de disuasión, entre otros elementos que deberán cumplir con los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

La ley fija que estas herramientas podrán utilizarse para inmovilizar o detener personas que representen un peligro inmediato, actuar en defensa propia o de terceros, impedir la comisión de delitos y controlar situaciones de violencia o alteración del orden público cuando otros medios resulten insuficientes.

Respaldo mayoritario, pero con rechazos

La iniciativa obtuvo sanción definitiva en segunda vuelta por mayoría de votos. Sin embargo, durante el debate legislativo surgieron cuestionamientos desde la oposición. El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, consultó si el texto final había incorporado modificaciones impulsadas por ese espacio para prohibir el uso de armas no letales sobre menores de 16 años, personas con discapacidad y durante movilizaciones o manifestaciones callejeras.

Finalmente, la ley fue aprobada sin esos cambios y contó con votos negativos de distintos bloques opositores. Por el bloque Partido Justicialista votaron en contra Leandro García, Luis Ivancich, María Alejandra Mas y Daniel Belloso. También rechazaron la iniciativa Luciano Delgado Sempé, Carmelo Pilquinao, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y José Luis Berros, de Vamos con Todos.

A ellos se sumaron Marcela González Abdala, Daniel Sanguinetti y Juan Elbi Cides. En el caso de González Abdala y Sanguinetti, la votación se produjo luego de que ambos formalizaran su alejamiento del bloque oficialista Juntos Somos Río Negro.