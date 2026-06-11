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Sociedad

En la previa de una nueva ola polar, la capital de Río Negro apareció entre las 10 ciudades más frías de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el ranking que mide las temperaturas de todo el país y ubicó a Viedma entre las 10 primeras. La ciudad que encabezó el la lista marcó una sensación térmica de -6.3°C. Mirá el detalle.

Redacción

Por Redacción

Vuelve otra ola polar a Neuquén y Río Negrop. Foto: Matías Subat.

Vuelve otra ola polar a Neuquén y Río Negrop. Foto: Matías Subat.

En la previa del ingreso de una nueva ola polar a la Patagonia, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la capital de Río Negro entre las ciudades más frías del país este 11 de junio.

El ranking de las ciudades más frías: qué dice el pronóstico para Viedma

El informe actualizado a las ocho de la mañana, ubicó en primer lugar a Río Grande, ubicada en Tierra del Fuego, por tener a esa hora una temperatura de -2.7°C y una sensación térmica de -6.3°C. En segundo lugar se posicionó Malargüe, Mendoza, con -2.6°C y tercero, La Quiaca (Jujuy) con -2.4°C.

Santa Cruz se ganó el cuarto lugar con El Calafate; Tierra del Fuego también ocupó el quinto lugar con Ushuaia; Buenos Aires en el sexto con Bahía Blanca y en el puesto 7, Río Negro con Viedma. La lista se completa con Villa Reynolds (San Luis), Mar del Plata (Buenos Aires), y Río Gallegos (Santa Cruz).

Por esas horas, la ciudad capital rionegrina registró una temperatura de 2.2°C y una sensación térmica de -1.3°C.

El pronóstico del tiempo, actualizado a las 9, mostró un leve ascenso de la temperatura. En el detalle se indicó que Viedma se prepara para un jueves donde la máxima llegará a los 14°C y la mínima será de 1°C.

Por la tarde, el viento del oeste ingresará con una velocidad de 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Se esperan las mismas condiciones hacia la noche.


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En la previa del ingreso de una nueva ola polar a la Patagonia, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la capital de Río Negro entre las ciudades más frías del país este 11 de junio.

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