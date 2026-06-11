En la previa de una nueva ola polar, la capital de Río Negro apareció entre las 10 ciudades más frías de Argentina

En la previa del ingreso de una nueva ola polar a la Patagonia, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la capital de Río Negro entre las ciudades más frías del país este 11 de junio.

El ranking de las ciudades más frías: qué dice el pronóstico para Viedma

El informe actualizado a las ocho de la mañana, ubicó en primer lugar a Río Grande, ubicada en Tierra del Fuego, por tener a esa hora una temperatura de -2.7°C y una sensación térmica de -6.3°C. En segundo lugar se posicionó Malargüe, Mendoza, con -2.6°C y tercero, La Quiaca (Jujuy) con -2.4°C.

Santa Cruz se ganó el cuarto lugar con El Calafate; Tierra del Fuego también ocupó el quinto lugar con Ushuaia; Buenos Aires en el sexto con Bahía Blanca y en el puesto 7, Río Negro con Viedma. La lista se completa con Villa Reynolds (San Luis), Mar del Plata (Buenos Aires), y Río Gallegos (Santa Cruz).

Por esas horas, la ciudad capital rionegrina registró una temperatura de 2.2°C y una sensación térmica de -1.3°C.

El pronóstico del tiempo, actualizado a las 9, mostró un leve ascenso de la temperatura. En el detalle se indicó que Viedma se prepara para un jueves donde la máxima llegará a los 14°C y la mínima será de 1°C.

Por la tarde, el viento del oeste ingresará con una velocidad de 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Se esperan las mismas condiciones hacia la noche.