Valentina Cervantes y Cami Galante se preparan para el Mundial 2026

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, las distintas selecciones ya comenzaron a instalarse en las ciudades donde disputarán sus primeros encuentros. Mientras los futbolistas ajustan los últimos detalles de cara al debut, sus familias también se preparan para acompañarlos en una de las citas deportivas más importantes del planeta.

La Selección Argentina ya se encuentra en Kansas, Estados Unidos, donde ultimará su preparación para el partido frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio.

Valentina Cervantes mostró los preparativos para viajar con su familia

Pero no solo los jugadores viven la cuenta regresiva. Las parejas de los integrantes de la Scaloneta también comenzaron a mostrar en redes sociales cómo organizan sus viajes rumbo al Mundial.

Una de ellas fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien compartió con sus seguidores los preparativos para la travesía junto a su hijo Benjamín. En las imágenes se pudieron ver varias camisetas de la Selección Argentina para toda la familia, uno de los elementos indispensables para alentar desde las tribunas.

El detalle albiceleste que eligió Camila Galante para alentar a la Selección

Por su parte, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también mostró algunos detalles de cara al torneo. A través de sus redes sociales exhibió el diseño de uñas que eligió para acompañar sus looks mundialistas: un delicado estilo baby boomer inspirado en los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

Con el Mundial a punto de comenzar, las llamadas «Mujeres de la Scaloneta» vuelven a ocupar un lugar destacado en la previa, compartiendo con sus seguidores los preparativos, la emoción y la logística que implica acompañar a los campeones del mundo en una nueva aventura internacional.