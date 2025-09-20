Horóscopo de hoy sábado 20 de septiembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 20 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Posibilidades afectivas en grupos de amigos. Te sentirás más libre para experimentar y expresar tus sentimientos abiertamente.
Amor: Tiempo propicio para acometer el replanteo de algunos aspectos de tu relación de pareja, si esto es lo que deseas hacer.
Riqueza: Favorable para realizar actividades vinculadas a la construcción y tomar iniciativas en temas inmobiliarios o con propiedades.
Bienestar: Muchas veces es preferible estar lejos a tener que enfrentar situaciones confusas o desconocidas. Prevenir siempre es una posición conveniente.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tu situación familiar es estable, aunque puede presentarse un conflicto inesperado que sabrás resolver en tiempo y forma.
Amor: Si tienes ganas, te parece oportuno y deseas introducirte en tu interioridad con tu espíritu alegre y aventurero, no dudes.
Riqueza: Momento de efectuar un buen balance, evalúa aspectos positivos y negativos y saca tus propias conclusiones, no hagas caso a los demás,
Bienestar: Deberás intentar no imponer tus deseos a las personas que tienes a tu alrededor. Trata de ser menos duro y más condescendiente.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Recibirás la llamada de un amigo de la infancia. Tu pasado más lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos recuerdos.
Amor: Quedarán incógnitas sin resolver sobre tu pareja. No servirá de nada seguir con la relación de esa manera. Piénsalo bien.
Riqueza: No ofrezcas ayuda económica a nadie porque al final te quedarás sin el préstamo realizado y probablemente sin amigos.
Bienestar: En los momentos que te sientas bajo de ánimo, vístete con colores alegres y notarás cómo sube tu ánimo y autoestima.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Un conocido tuyo sufrirá un revés en su salud, por lo que te pedirá ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte en exceso.
Amor: Las largas ausencias causan olvido. Dedica tiempo a quienes más quieres, no esperes a perder personas que para ti son especiales.
Riqueza: Es mejor que seas desconfiado en los negocios, así no te llevarás sorpresas ni desilusiones. Utiliza tu intuición.
Bienestar: Las dudas laborales y económicas afectarán a tu salud, te conviene buscar algún entretenimiento para tu tiempo libre, que haga que te relajes.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No es tiempo de hacer planes sino de responder a las demandas crecientes del momento. Mucha acción, momentos de aventuras con amigos.
Amor: Has aumentado el poder de comunicación y hay más armonía y encanto, ambas cosas favorables para vivir momentos placenteros.
Riqueza: Algunas deudas que contrajiste en el pasado ahora te pesan y es el momento adecuado para saldarlas. Utiliza tus ahorros.
Bienestar: Si estás solo, no te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una buena charla con amigos.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Es probable que experimentes durante todo el día una fuerte sensación de nerviosismo. No descargues esto en tu familia.
Amor: Hoy resultas particularmente encantador y seductor. Tu carisma atrae a los demás como moscas a la luz. Tienes para elegir.
Riqueza: Si pusiste demasiado énfasis en tu ambición personal sin considerar a los demás puedes sufrir falta de reconocimiento.
Bienestar: Es el momento para dejar que los demás sepan cuáles son tus límites y que te opones a tolerar determinadas conductas. Exprésate sin temores.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo pero con medida.
Amor: Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en el juego del amor ni de expresar lo que sientes.
Riqueza: Hay que tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. Pero no precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexionar.
Bienestar: No fuerces los límites, las reglas han sido puestas para que las obedezcas. Algunos pueden confundir tu impetuosidad con inmadurez.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.
Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.
Riqueza: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.
Bienestar: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.
Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad.
Riqueza: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor.
Bienestar: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solamente sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Imprevistas intuiciones te ayudarán en situaciones difíciles. Compartir alegrías y sinsabores es la premisa del día de hoy.
Amor: La relación que tienes te está llevando por el buen camino. No temas en escucharla para lograr mayor solidez en la pareja.
Riqueza: Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es solamente un revés temporal. El plan global va bien y los resultados te sorprenderán.
Bienestar: Atesora lo que tienes mientras lo tienes y también lo que está cambiando. Nada es para siempre, así que vive cada día como si fuera el último.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.
Amor: Un sueño cobra cuerpo. No dudes si crees haber hallado a la pareja ideal. Más impulsivo que en otros tiempos, seducirás.
Riqueza: Es momento para sobresalir y tener más autoridad sobre los demás. Plantea de manera clara tus ideas a tus subordinados.
Bienestar: Es aconsejable que busques en los rincones más ocultos de tu personalidad para encontrar los códigos del éxito. Tú sabes cómo hacer las cosas.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Te sientes más seguro cuando entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan. Sé más práctico.
Amor: Para seducir no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta. Bien con el resto.
Riqueza: Aumento de tu ambición, búsqueda de liderazgo y mayor independencia laboral. Se avecinan vientos de esperanza.
Bienestar: Un fin de semana de campo, al aire libre, respirando naturaleza, será lo que necesitas para volver a estar en óptimas condiciones.
Comentarios