Horóscopo de hoy sábado 20 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Posibilidades afectivas en grupos de amigos. Te sentirás más libre para experimentar y expresar tus sentimientos abiertamente. Amor: Tiempo propicio para acometer el replanteo de algunos aspectos de tu relación de pareja, si esto es lo que deseas hacer. Riqueza: Favorable para realizar actividades vinculadas a la construcción y tomar iniciativas en temas inmobiliarios o con propiedades. Bienestar: Muchas veces es preferible estar lejos a tener que enfrentar situaciones confusas o desconocidas. Prevenir siempre es una posición conveniente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu situación familiar es estable, aunque puede presentarse un conflicto inesperado que sabrás resolver en tiempo y forma. Amor: Si tienes ganas, te parece oportuno y deseas introducirte en tu interioridad con tu espíritu alegre y aventurero, no dudes. Riqueza: Momento de efectuar un buen balance, evalúa aspectos positivos y negativos y saca tus propias conclusiones, no hagas caso a los demás, Bienestar: Deberás intentar no imponer tus deseos a las personas que tienes a tu alrededor. Trata de ser menos duro y más condescendiente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Recibirás la llamada de un amigo de la infancia. Tu pasado más lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos recuerdos. Amor: Quedarán incógnitas sin resolver sobre tu pareja. No servirá de nada seguir con la relación de esa manera. Piénsalo bien. Riqueza: No ofrezcas ayuda económica a nadie porque al final te quedarás sin el préstamo realizado y probablemente sin amigos. Bienestar: En los momentos que te sientas bajo de ánimo, vístete con colores alegres y notarás cómo sube tu ánimo y autoestima.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Un conocido tuyo sufrirá un revés en su salud, por lo que te pedirá ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte en exceso. Amor: Las largas ausencias causan olvido. Dedica tiempo a quienes más quieres, no esperes a perder personas que para ti son especiales. Riqueza: Es mejor que seas desconfiado en los negocios, así no te llevarás sorpresas ni desilusiones. Utiliza tu intuición. Bienestar: Las dudas laborales y económicas afectarán a tu salud, te conviene buscar algún entretenimiento para tu tiempo libre, que haga que te relajes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No es tiempo de hacer planes sino de responder a las demandas crecientes del momento. Mucha acción, momentos de aventuras con amigos. Amor: Has aumentado el poder de comunicación y hay más armonía y encanto, ambas cosas favorables para vivir momentos placenteros. Riqueza: Algunas deudas que contrajiste en el pasado ahora te pesan y es el momento adecuado para saldarlas. Utiliza tus ahorros. Bienestar: Si estás solo, no te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una buena charla con amigos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Es probable que experimentes durante todo el día una fuerte sensación de nerviosismo. No descargues esto en tu familia. Amor: Hoy resultas particularmente encantador y seductor. Tu carisma atrae a los demás como moscas a la luz. Tienes para elegir. Riqueza: Si pusiste demasiado énfasis en tu ambición personal sin considerar a los demás puedes sufrir falta de reconocimiento. Bienestar: Es el momento para dejar que los demás sepan cuáles son tus límites y que te opones a tolerar determinadas conductas. Exprésate sin temores.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo pero con medida. Amor: Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en el juego del amor ni de expresar lo que sientes. Riqueza: Hay que tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. Pero no precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexionar. Bienestar: No fuerces los límites, las reglas han sido puestas para que las obedezcas. Algunos pueden confundir tu impetuosidad con inmadurez.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo. Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados. Riqueza: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches. Bienestar: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico. Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad. Riqueza: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor. Bienestar: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solamente sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Imprevistas intuiciones te ayudarán en situaciones difíciles. Compartir alegrías y sinsabores es la premisa del día de hoy. Amor: La relación que tienes te está llevando por el buen camino. No temas en escucharla para lograr mayor solidez en la pareja. Riqueza: Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es solamente un revés temporal. El plan global va bien y los resultados te sorprenderán. Bienestar: Atesora lo que tienes mientras lo tienes y también lo que está cambiando. Nada es para siempre, así que vive cada día como si fuera el último.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados. Amor: Un sueño cobra cuerpo. No dudes si crees haber hallado a la pareja ideal. Más impulsivo que en otros tiempos, seducirás. Riqueza: Es momento para sobresalir y tener más autoridad sobre los demás. Plantea de manera clara tus ideas a tus subordinados. Bienestar: Es aconsejable que busques en los rincones más ocultos de tu personalidad para encontrar los códigos del éxito. Tú sabes cómo hacer las cosas.