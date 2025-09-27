Horóscopo de hoy sábado 27 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos. Amor: Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales. Riqueza: Aprovecha parte del día para hacer planes. Escribe todo lo que deseas hacer profesionalmente y verás el futuro mucho más claro. Bienestar: No te olvides de planificar unas vacaciones, tu salud va a necesitar un alto. Cuidado con los excesos que cometas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy será un día en el que podrías, por momentos, renunciar a ti mismo y a tus deseos para complacer o ayudar a los demás. Amor: Tu relación está en crisis. Sería bueno que te pongas en lugar de la otra persona y analices si lo que estás dando es suficiente. Riqueza: Hoy el valor de los recursos materiales se convierte en prioritario. Puede que sientas la necesidad de aumentar tus bienes. Bienestar: Es un buen momento para que te dispongas a resolver o mejorar problemas crónicos de espalda, caderas, piel o dientes.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Una llamada de alguien de tu entorno familiar te alegrará. Verás cómo de a poco se van solucionando todos los problemas. Amor: Amor muy fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede traer serias consecuencias, ya que no se perdonarán los errores. Riqueza: En cuestiones profesionales, los desplazamientos son esenciales para prosperar. Haz nuevos contactos. Bienestar: Hazte valer y corta con las situaciones que impiden tu evolución. Reflexiona y recuerda que en ti se encuentra una gran fuerza que se llama voluntad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu programa de actividades sociales ha estado cargado hasta ahora, tendrás un ritmo más pausado que te proporcionará alivio. Amor: En el plano sentimental, fuerte pasión que sentirán el uno por el otro. Todos sus problemas se arreglarán con escenas románticas y pasionales. Riqueza: Es probable que debas dedicar gran parte de tu tiempo a reuniones empresariales o a coordinar un equipo, pero tu esfuerzo será recompensado. Bienestar: Los poderes intelectuales están en el punto más alto. No te quedes ahí, lleva las cosas un paso más adelante y prueba estudiar algo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te reunirás con alguien a quien no has visto desde hace tiempo pero que siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones útiles. Amor: El temor y la duda te pueden obstaculizar la verdadera felicidad. Es hora de enfrentar cara a cara tus temores. Entendimiento. Riqueza: Demoras en negocios y restricciones económicas, sabrás sobrellevarlas con paciencia y alcanzar las metas que te fijaste. Bienestar: No te desesperes por resolver todo ya, concéntrate en tus actividades, deja que las cosas fluyan naturalmente. Ten paciencia y analiza bien los hechos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo. Amor: Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas de familia que tanto te angustian. Riqueza: Piensa acerca de lo que haces profesionalmente, si estudias lo que realmente quieres o si trabajas en el lugar adecuado. Bienestar: No te embarques en problemas que son realmente ajenos a ti. No niegues brindar tu apoyo y consejo, pero trata de no hacerte cargo de todo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Alguien te hará ver las cosas de otra manera y te darás cuenta de lo equivocado que estabas respecto a algunas cuestiones. Amor: Hace tiempo que tu pareja te reclama más atención. Sorpréndela compartiendo una cena romántica o una buena película. Riqueza: Alguien descubrió el secreto de tu éxito y tratará de develar tu mejor creación. No lo permitas, que nadie sepa tu estrategia. Bienestar: La concreción de grandes obras suele llevar demasiado tiempo. Ten paciencia y no le quites esfuerzo al logro de tus metas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Utilizarás importantes contactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado. Amor: Tal vez hoy sientas que tus sentimientos no son correspondidos y esto te hará sentir tristeza y desilusión. Exprésalo. Riqueza: Lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar mucha atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos. Bienestar: No hagas ejercicios bruscos y evita levantar cosas que pesen demasiado. Deberías hacerte unos análisis de sangre o de orina por control general.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada de hoy. Aprovéchala. Amor: Deja el orgullo de lado y propicia un acercamiento con tu pareja. Se avecinan tiempos de armonía y ternura en la relación. Riqueza: Busca un tiempo durante la jornada de hoy para revisar las actividades de la semana. Que el trabajo no te tome por sorpresa. Bienestar: Recuerda que todos eventualmente recibiremos una retribución por nuestra forma de actuar. Siempre ten en cuenta los sentimientos ajenos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder. Amor: Vas a estar romántico, sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo! Riqueza: Un feliz aporte del sexo opuesto podría inducir acertadamente a la compra de propiedades o automotores. Préstale atención. Bienestar: Es tiempo de dejar el desorden y las ideas confusas y pasar a un orden signado por las mejores realizaciones.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Trata de no caer en depresiones, puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Busca reforzar tus ideas y tu optimismo. Amor: Vivirás momentos de éxtasis y otros de cierta desolación. No dejes de lado a tus amigos de siempre, y menos a tu familia. Riqueza: Tal vez reemplaces a alguien que deja su puesto. Si actúas de buena fe, la culpa no tendrá lugar y te irá de maravillas. Bienestar: Conviene que no tomes los problemas a la tremenda. De otra forma, caerás en frecuentes estallidos emocionales que no serán nada buenos.