Manu Urcera reveló lo que siente cada vez que es nombrado como “el marido de Nicole” 

José Manuel Urcera mostró su costado más íntimo durante una entrevista con Leo Montero en el ciclo Random, donde habló sobre su carrera, la exposición mediática y su relación con Nicole Neumann.

El piloto rionegrino reconoció que muchas veces es presentado públicamente como “el marido de Nicole” y aseguró que nunca tuvo conflictos con esa situación. “No me interesa salir a la calle y que me conozcan”, expresó con total naturalidad.

Durante la charla, Urcera explicó que aprendió a convivir con los rumores y versiones que suelen circular sobre su vida privada desde que comenzó su relación con la modelo. “Parece que se separaron, pero parece que no se separaron…”, comentó entre risas sobre los constantes titulares mediáticos.

Lejos de molestarse por la popularidad de Nicole, el corredor sostuvo que la exposición no cambió su forma de ser. “Cero. Sería una pavada pelearte por eso con tu pareja”, afirmó.

Además, contó que quien más se preocupa por las noticias que aparecen sobre él es su abuela. “Tengo a mi abuela que consume todo eso. La llamo y me dice: ‘Ay, qué bueno, yo me había preocupado’”, relató divertido al recordar cómo reacciona ella frente a versiones falsas o rumores.

Urcera sobre el presente del automovilismo argentino

Más allá de lo personal, Urcera también reflexionó sobre el presente del automovilismo argentino y la dificultad que tiene el deporte para llegar a nuevas generaciones. “Es un deporte muy popular, el segundo en Argentina, pero muy de nicho”, analizó.

En ese sentido, señaló que muchas personas todavía relacionan automáticamente el automovilismo con figuras históricas como Juan María Traverso o Michael Schumacher, algo que, según él, demuestra la necesidad de renovar el vínculo entre el deporte y el público actual.

Con un perfil bajo y alejado de la exposición constante, Manu Urcera dejó en claro que su prioridad sigue estando en las pistas, su familia y su nueva etapa como padre.