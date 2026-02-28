Horóscopo de hoy sábado 28 de febrero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido. Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras. Riqueza: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades. Bienestar: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas. Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos. Riqueza: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres. Bienestar: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar. Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas. Riqueza: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo. Bienestar: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote. Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas. Riqueza: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo. Bienestar: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Nada resultará fácil en esta etapa. Se complican tus vínculos, tus reacciones se ponen bastante violentas. Apela a la tranquilidad. Amor: Dejaste atrás dudas y celos hacia tu pareja. De nuevo vivirán momentos especiales, sin problemas de por medio. Riqueza: Sin problemas con los que dan las órdenes. Conserva un perfil bajo y deja en claro que estás haciendo el esfuerzo de negociar. Bienestar: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. Deberás analizar qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad. Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos. Riqueza: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago, pero lo vas a poder cobrar. Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte. Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante. Riqueza: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción. Bienestar: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales. Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial. Riqueza: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte. Bienestar: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo. Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones. Riqueza: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias. Bienestar: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados. Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte. Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión. Bienestar: El sauna y la natación te pueden traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivo imposible. Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor. Riqueza: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante. Bienestar: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.