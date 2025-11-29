Horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 29 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Acepta a las personas como son y no trates de cambiarlas a tu gusto. Día favorable para el romance y las primeras citas.
Amor: Muéstrate más afectuoso con tu pareja. No importa cuán cansado estés, una sonrisa y una palabra cariñosa no cuestan mucho.
Riqueza: Es el turno de que demuestres frente a tus superiores de lo que eres capaz. De esta oportunidad depende tu ascenso.
Bienestar: Recuerda que lo único que te hace inamovible en tu trabajo es la dedicación a él. Esto hace la diferencia a la hora de una reestructuración laboral.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Una suave brisa de calma sopla a tu favor, saca el mayor provecho que puedas. Actúa con cautela y diplomacia ante los problemas.
Amor: Día excelente para organizarle una sorpresa a tu pareja. Atiende cada detalle y disfruta de la felicidad en sus ojos.
Riqueza: Nuevas perspectivas laborales aparecen en el horizonte, convoca sólo a aquellas personas en las que confías ciegamente.
Bienestar: No tomes el advenimiento de un hijo como una responsabilidad más. Disfruta el milagro de la creación de un ser a partir de ti mismo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Finalmente tu voluntad y energías parecen haberse agotado. Date un momento para el descanso antes de exigirte nuevamente.
Amor: Muéstrale a tu pareja que estas listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuánto has madurado.
Riqueza: Iniciarás la jornada laboral desde muy temprano en la mañana. Finalmente estás logrando tomar tu ritmo laboral acostumbrado.
Bienestar: Que este momento complicado que estás viviendo a nivel familiar sirva de excusa para tenerlos más cerca y fortalecer su vínculo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No le des cabida a las viejas costumbres, que han probado ser erradas. Procura darle lugar al cambio en tu relación.
Amor: Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes.
Riqueza: No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura.
Bienestar: Deja detrás todo tipo de prejuicios que puedan afectar tu razonamiento a la hora de conocer a una persona. Recuerda que todos somos diferentes.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Debes tener cuidado al expresar tus opiniones y sentimientos en el día de hoy. Tendrás una tendencia a usar las palabras equivocadas.
Amor: Utilizarás cada recurso a tu alcance para mostrarle a tu pareja cuanto la amas y cuanto deseas retomar la relación. Paciencia.
Riqueza: Los planes destinados para al jornada de hoy se verán seriamente afectados por imprevistos constantes. Improvisa.
Bienestar: Toda situación, por más complicada que parezca, tiene solución con el debido tiempo. No apresures tus determinaciones o tus acciones.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Disfrutarás a pleno de un fin de semana renovador. Carga tus baterías para enfrentar la rutina venidera en la semana próxima.
Amor: Todo comenzará a cambiar para mejor a partir de la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Dale un poco más de tiempo.
Riqueza: Te será imposible conciliar la concentración durante la jornada de hoy. Establécete un ritmo y procura mantenerlo.
Bienestar: Aprende de tus experiencias pasadas sacando el mayor provecho. Esto no garantiza un futuro sin problemas, pero te abrirá un panorama más amplio.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Comenzarás una etapa de cambios a nivel intelectual y espiritual que abrirán nuevos caminos antes bloqueados para ti.
Amor: Que el orgullo no se interponga entre los sentimientos afectivos de la pareja. No hay lugar para egos en una relación duradera.
Riqueza: Dedícate completamente a hacer relaciones sociales fuera del ambiente de trabajo. Despabila tu mente de preocupaciones.
Bienestar: No puedes mantener una actitud positiva eternamente ante los embates de la vida, lo importante es saber que ningún mal dura por siempre.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Estás en un gran momento creativo, aprovecha para hacer las cosas que tienes paradas desde hace tiempo. Recibirás una noticia inesperada.
Amor: El amor no tiene lugar para el ego o el orgullo. Hoy deberás decidir si quedas en compañía de ellos o de tu pareja.
Riqueza: Mal período para invertir e iniciar sociedades. Postérgalas hasta conocer todos los antecedentes de tus candidatos.
Bienestar: Aprovecha para replantearte lineamientos de tu personalidad. Es importante tomarse un momento y reflexionar sobre el camino que uno ha elegido seguir.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No dejes que viejas equivocaciones se repitan en tu vida. Abre los ojos y date cuenta de que estas errando el camino.
Amor: Lograrán entenderse finalmente luego de una temporada de roces y discusiones. Disfruta de este periodo de reconciliación.
Riqueza: Encontrarás en los anuncios clasificados del periódico la oportunidad de adquirir ese mueble antiguo que estabas buscando.
Bienestar: Es importante desarrollar la capacidad de proyectarse a futuro a la hora de tomar una determinación, sobre todo si esta es de índole económica.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: No te apresures a tomar ciertas determinaciones y así arriesgarte a cometer equivocaciones. Tómate el tiempo necesario.
Amor: Jornada que brindará todo lo necesario para pasar buenos momentos junto a tu pareja. Aprovéchala al máximo.
Riqueza: Se presentará la oportunidad de sacarle un rédito monetario a una actividad que tienes de hobby de fin de semana.
Bienestar: Es importante saber en qué momento hemos llegado al límite de nuestras capacidades, para de esta manera poder pedir una mano solidaria.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La vida te depara un día pleno de éxito y de afectos, en el que vencerás, como siempre, los problemas que te aquejan.
Amor: La calma de tu hogar se verá afectada por la visita inesperada de un familiar. No permitas que se entrometan en tu pareja.
Riqueza: Una nueva propuesta de trabajo aparece de la nada. Cuidado, piensa y calcula bien tus movimientos antes de realizarlos.
Bienestar: Siempre que caigas bajo el peso de tus errores, asegúrate de entender bien qué causó tu caída. Que esas lecciones te acompañen siempre.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La vertiginosidad de la vida actual puede perjudicarte si no se equilibran las actividades, tanto social como laboralmente.
Amor: Sueñas con la llegada del amor a tu vida, pero no te confundas, no todo lo que brilla es oro. Sé cauteloso para entregarte.
Riqueza: No temas ser exigente en las remuneraciones que pretendes percibir por tu trabajo, no menosprecies tus capacidades.
Bienestar: Que el orgullo y la terquedad no te jueguen en contra. No des por finalizada una relación de amistad solamente porque no sabes cómo disculparte.
