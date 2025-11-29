Horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Acepta a las personas como son y no trates de cambiarlas a tu gusto. Día favorable para el romance y las primeras citas. Amor: Muéstrate más afectuoso con tu pareja. No importa cuán cansado estés, una sonrisa y una palabra cariñosa no cuestan mucho. Riqueza: Es el turno de que demuestres frente a tus superiores de lo que eres capaz. De esta oportunidad depende tu ascenso. Bienestar: Recuerda que lo único que te hace inamovible en tu trabajo es la dedicación a él. Esto hace la diferencia a la hora de una reestructuración laboral.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Una suave brisa de calma sopla a tu favor, saca el mayor provecho que puedas. Actúa con cautela y diplomacia ante los problemas. Amor: Día excelente para organizarle una sorpresa a tu pareja. Atiende cada detalle y disfruta de la felicidad en sus ojos. Riqueza: Nuevas perspectivas laborales aparecen en el horizonte, convoca sólo a aquellas personas en las que confías ciegamente. Bienestar: No tomes el advenimiento de un hijo como una responsabilidad más. Disfruta el milagro de la creación de un ser a partir de ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Finalmente tu voluntad y energías parecen haberse agotado. Date un momento para el descanso antes de exigirte nuevamente. Amor: Muéstrale a tu pareja que estas listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuánto has madurado. Riqueza: Iniciarás la jornada laboral desde muy temprano en la mañana. Finalmente estás logrando tomar tu ritmo laboral acostumbrado. Bienestar: Que este momento complicado que estás viviendo a nivel familiar sirva de excusa para tenerlos más cerca y fortalecer su vínculo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No le des cabida a las viejas costumbres, que han probado ser erradas. Procura darle lugar al cambio en tu relación. Amor: Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes. Riqueza: No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura. Bienestar: Deja detrás todo tipo de prejuicios que puedan afectar tu razonamiento a la hora de conocer a una persona. Recuerda que todos somos diferentes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Debes tener cuidado al expresar tus opiniones y sentimientos en el día de hoy. Tendrás una tendencia a usar las palabras equivocadas. Amor: Utilizarás cada recurso a tu alcance para mostrarle a tu pareja cuanto la amas y cuanto deseas retomar la relación. Paciencia. Riqueza: Los planes destinados para al jornada de hoy se verán seriamente afectados por imprevistos constantes. Improvisa. Bienestar: Toda situación, por más complicada que parezca, tiene solución con el debido tiempo. No apresures tus determinaciones o tus acciones.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Disfrutarás a pleno de un fin de semana renovador. Carga tus baterías para enfrentar la rutina venidera en la semana próxima. Amor: Todo comenzará a cambiar para mejor a partir de la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Dale un poco más de tiempo. Riqueza: Te será imposible conciliar la concentración durante la jornada de hoy. Establécete un ritmo y procura mantenerlo. Bienestar: Aprende de tus experiencias pasadas sacando el mayor provecho. Esto no garantiza un futuro sin problemas, pero te abrirá un panorama más amplio.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Comenzarás una etapa de cambios a nivel intelectual y espiritual que abrirán nuevos caminos antes bloqueados para ti. Amor: Que el orgullo no se interponga entre los sentimientos afectivos de la pareja. No hay lugar para egos en una relación duradera. Riqueza: Dedícate completamente a hacer relaciones sociales fuera del ambiente de trabajo. Despabila tu mente de preocupaciones. Bienestar: No puedes mantener una actitud positiva eternamente ante los embates de la vida, lo importante es saber que ningún mal dura por siempre.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Estás en un gran momento creativo, aprovecha para hacer las cosas que tienes paradas desde hace tiempo. Recibirás una noticia inesperada. Amor: El amor no tiene lugar para el ego o el orgullo. Hoy deberás decidir si quedas en compañía de ellos o de tu pareja. Riqueza: Mal período para invertir e iniciar sociedades. Postérgalas hasta conocer todos los antecedentes de tus candidatos. Bienestar: Aprovecha para replantearte lineamientos de tu personalidad. Es importante tomarse un momento y reflexionar sobre el camino que uno ha elegido seguir.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No dejes que viejas equivocaciones se repitan en tu vida. Abre los ojos y date cuenta de que estas errando el camino. Amor: Lograrán entenderse finalmente luego de una temporada de roces y discusiones. Disfruta de este periodo de reconciliación. Riqueza: Encontrarás en los anuncios clasificados del periódico la oportunidad de adquirir ese mueble antiguo que estabas buscando. Bienestar: Es importante desarrollar la capacidad de proyectarse a futuro a la hora de tomar una determinación, sobre todo si esta es de índole económica.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No te apresures a tomar ciertas determinaciones y así arriesgarte a cometer equivocaciones. Tómate el tiempo necesario. Amor: Jornada que brindará todo lo necesario para pasar buenos momentos junto a tu pareja. Aprovéchala al máximo. Riqueza: Se presentará la oportunidad de sacarle un rédito monetario a una actividad que tienes de hobby de fin de semana. Bienestar: Es importante saber en qué momento hemos llegado al límite de nuestras capacidades, para de esta manera poder pedir una mano solidaria.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La vida te depara un día pleno de éxito y de afectos, en el que vencerás, como siempre, los problemas que te aquejan. Amor: La calma de tu hogar se verá afectada por la visita inesperada de un familiar. No permitas que se entrometan en tu pareja. Riqueza: Una nueva propuesta de trabajo aparece de la nada. Cuidado, piensa y calcula bien tus movimientos antes de realizarlos. Bienestar: Siempre que caigas bajo el peso de tus errores, asegúrate de entender bien qué causó tu caída. Que esas lecciones te acompañen siempre.