Con Manuel Adorni acorralado y la agenda parlamentaria trabada, Karina Milei se reunió con Menem

En un comienzo de semana con escasa presencia de legisladores, el despacho de Martín Menem fue escenario de una cumbre de alto nivel: el titular de la Cámara de Diputados recibió a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en momentos complejos para el Gobierno por las nuevas revelaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y una agenda parlamentaria que está estancada.

La hermana del presidente Javier Milei arribó al Palacio Legislativo cerca de las 15 y subió a las oficinas de Menem, en el primer piso, escoltada por Shariff Menem, secretario privado del titular de la Cámara y referente de la Juventud Libertaria. Del encuentro no participó el jefe del bloque, el también karinista Gabriel Bornoroni, quien se encuentra con actividades en Córdoba.

La cumbre se produjo poco después de una nueva revelación que complica a Adorni: al brindar declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita, el arquitecto Matías Tabar informó que el jefe de Gabinete pagó U$S 245.000 en efectivo por refaccionar su casa en el country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz.

La declaración del contratista llegó en momentos donde el Gobierno buscaba dejar definitivamente atrás el caso Adorni, quien reapareció en conferencia de prensa para responder preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada. No obstante, el funcionario se negó nuevamente a responder sobre su patrimonio.

“Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados”, se defendió, al referirse a la sesión informativa que encabezó el miércoles pasado. Y aclaró que, si es necesario que amplíe la información, lo hará ante la Justicia.

Agenda trabada para el Gobierno en el Congreso

Mientras tanto, la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno está trabada en el Senado: la reforma electoral, cuyo corazón es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) no tiene los votos para avanzar y el oficialismo está obligado a conceder modificaciones a aliados si quiere que la ley salga adelante.

También está estancada la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto, presentado por el ministro Federico Sturzenegger, se encamina a sufrir cambios.

Por su parte, la ley de salud mental apenas comenzó a debatirse, y la de discapacidad (titulada “ley contra el fraude por pensiones por invalidez”) ni siquiera inició su tratamiento.

Las negociaciones en el Senado se reanudarán una vez que regrese al país, este martes por la noche, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien viajó a Chile para reunirse con el alcalde Mario Desbordes y otras autoridades locales.