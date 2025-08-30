Horóscopo de hoy sábado 30 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería. Amor: Se conjugarán ciertas situaciones negativas que agregarán leña al fuego de las discusiones ya presentes. Busca dialogar. Riqueza: Hoy tu cuerpo te dará un llamado de atención respecto al ritmo con el cual te estás manejando. Disminuye la marcha. Bienestar: Es importante no ceder ante la presión que pueda llegar a desencadenar el fracaso. La única manera irrefutable de aprender es a través de los errores.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial. Amor: Una persona que regresó a tu vida volverá a encender el fuego que hubo en su momento. Ten cuidado porque tu pareja puede darse cuenta. Riqueza: Es un momento de conquistas en el plano profesional. Pero ten cuidado con algunos compañeros que no comparten tu alegría. Bienestar: Es indispensable que conserves tu tolerancia para lograr mantener la armonía familiar. Evita roces con padres, hermanos y pareja.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo. Amor: Día apropiado para compartir decisiones en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones. Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión. Bienestar: Disfruta de los buenos momentos hasta su última gota. Utilízalos al máximo para llenarte de positivismo y esperanza en el futuro.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo. Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones. Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo. Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos. Amor: Necesitas sentirte cómodo entre tus relaciones, para lo cual tendrás que rectificar alguna postura intransigente. Riqueza: Tienes el mundo en tus manos, tendrás todo a tu favor y ganarás terreno donde otros han fracasado. Es el momento de elegir un camino. Bienestar: Libera tus tensiones. Planifica lo que quieres lograr en tu vida pero toma las cosas con calma. Debes cuidar tus nervios, relajarte y descansar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas. Amor: Tu sensibilidad te guía hacia una meta constructiva. Favorece el ambiente para reforzar tu relación con el sexo opuesto. Riqueza: En el trabajo las cosas han ido bien y aunque te sientes desorientado sabes qué decisión tomar. No dudes, es lo correcto. Bienestar: Cada vez piensas más que estás dando vueltas en círculo y eso te frustra enormemente. Es hora de abordar lo que te está impidiendo salir adelante.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Busca oportunidades porque dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito y solamente verás las puertas que quieres abrir. Amor: Si tienes pareja, es posible que hoy haga todo lo posible por entenderte. Te necesita y está dispuesta a todo por tu felicidad. Riqueza: Llega una buena noticia en cuanto a lo económico. Deberás pensar en lo que hiciste mal para no cometer los mismos errores. Bienestar: Cuídate de modificar tus planes demasiado a menudo. Si estás todo el tiempo yendo de atrás hacia delante, jamás llegarás a la meta.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro. Amor: Muy bien en el amor, mucha atracción con el sexo opuesto. Tu seducción deslumbrará como un prodigio así como tu inteligencia. Riqueza: Sigue los dictados de tu intuición, te servirán de brújula para ir definiendo asuntos importantes en materia de finanzas. Bienestar: Acepta que las demás personas tienen sus propias opiniones y puntos de vista. No te enfrasques en problemas ajenos a ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones. Amor: Mal momento si te gusta estar siempre al mando de la relación. Deberás ceder para no sufrir y no crear más problemas. Riqueza: Llegarán beneficios sin mayor esfuerzo. Quizás tengas que vencer obstáculos o trabas que superarás rápidamente. Bienestar: Toma conciencia de problemas de salud crónicos especialmente vinculados con los huesos, dientes y piel, e inicia los tratamientos adecuados.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades. Amor: Las relaciones con tu pareja y con tu familia se basan en la comprensión. Tu sensibilidad desvela tu creatividad. Riqueza: Influencia favorable que aporta éxito en profesiones que necesiten inspiración. No es buen momento para los negocios. Bienestar: Si te exigen más de lo que estás dispuesto a dar o puedes dar, dilo claramente. Así, nadie se creará falsas expectativas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras. Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades. Riqueza: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional. Bienestar: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.