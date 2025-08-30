ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy sábado 30 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 30 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.

Amor: Se conjugarán ciertas situaciones negativas que agregarán leña al fuego de las discusiones ya presentes. Busca dialogar.

Riqueza: Hoy tu cuerpo te dará un llamado de atención respecto al ritmo con el cual te estás manejando. Disminuye la marcha.

Bienestar: Es importante no ceder ante la presión que pueda llegar a desencadenar el fracaso. La única manera irrefutable de aprender es a través de los errores.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

Amor: Una persona que regresó a tu vida volverá a encender el fuego que hubo en su momento. Ten cuidado porque tu pareja puede darse cuenta.

Riqueza: Es un momento de conquistas en el plano profesional. Pero ten cuidado con algunos compañeros que no comparten tu alegría.

Bienestar: Es indispensable que conserves tu tolerancia para lograr mantener la armonía familiar. Evita roces con padres, hermanos y pareja.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.

Amor: Día apropiado para compartir decisiones en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones.

Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.

Bienestar: Disfruta de los buenos momentos hasta su última gota. Utilízalos al máximo para llenarte de positivismo y esperanza en el futuro.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.

Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones.

Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo.

Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

Amor: Necesitas sentirte cómodo entre tus relaciones, para lo cual tendrás que rectificar alguna postura intransigente.

Riqueza: Tienes el mundo en tus manos, tendrás todo a tu favor y ganarás terreno donde otros han fracasado. Es el momento de elegir un camino.

Bienestar: Libera tus tensiones. Planifica lo que quieres lograr en tu vida pero toma las cosas con calma. Debes cuidar tus nervios, relajarte y descansar.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.

Amor: Tu sensibilidad te guía hacia una meta constructiva. Favorece el ambiente para reforzar tu relación con el sexo opuesto.

Riqueza: En el trabajo las cosas han ido bien y aunque te sientes desorientado sabes qué decisión tomar. No dudes, es lo correcto.

Bienestar: Cada vez piensas más que estás dando vueltas en círculo y eso te frustra enormemente. Es hora de abordar lo que te está impidiendo salir adelante.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Busca oportunidades porque dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito y solamente verás las puertas que quieres abrir.

Amor: Si tienes pareja, es posible que hoy haga todo lo posible por entenderte. Te necesita y está dispuesta a todo por tu felicidad.

Riqueza: Llega una buena noticia en cuanto a lo económico. Deberás pensar en lo que hiciste mal para no cometer los mismos errores.

Bienestar: Cuídate de modificar tus planes demasiado a menudo. Si estás todo el tiempo yendo de atrás hacia delante, jamás llegarás a la meta.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.

Amor: Muy bien en el amor, mucha atracción con el sexo opuesto. Tu seducción deslumbrará como un prodigio así como tu inteligencia.

Riqueza: Sigue los dictados de tu intuición, te servirán de brújula para ir definiendo asuntos importantes en materia de finanzas.

Bienestar: Acepta que las demás personas tienen sus propias opiniones y puntos de vista. No te enfrasques en problemas ajenos a ti.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones.

Amor: Mal momento si te gusta estar siempre al mando de la relación. Deberás ceder para no sufrir y no crear más problemas.

Riqueza: Llegarán beneficios sin mayor esfuerzo. Quizás tengas que vencer obstáculos o trabas que superarás rápidamente.

Bienestar: Toma conciencia de problemas de salud crónicos especialmente vinculados con los huesos, dientes y piel, e inicia los tratamientos adecuados.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.

Amor: Las relaciones con tu pareja y con tu familia se basan en la comprensión. Tu sensibilidad desvela tu creatividad.

Riqueza: Influencia favorable que aporta éxito en profesiones que necesiten inspiración. No es buen momento para los negocios.

Bienestar: Si te exigen más de lo que estás dispuesto a dar o puedes dar, dilo claramente. Así, nadie se creará falsas expectativas.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades.

Riqueza: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional.

Bienestar: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Te aliviará haber superado un problema una vez que se ha solucionado, estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos.

Amor: Sin saberlo, atraerás la atención del otro más allá de lo que esperabas. Alcanzarás su corazón de modo que no haya secretos.

Riqueza: En el trabajo, está cerca el agradecimiento por los esfuerzos que has hecho. Te espera un aumento en tus ingresos.

Bienestar: La bondad e integridad son valores poco presentes en el mundo de hoy. Está en ti hacerlos parte de él nuevamente mediante tu esfuerzo propio.


