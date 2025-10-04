Horóscopo de hoy sábado 4 de octubre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te espera un día de posibles pérdidas inesperadas y momentos poco agradables. Cualquier imprevisto puede aparecer hoy y tendrás que buscar soluciones al instante. Amor: Estás rodeado de buenas personas, pero despiertas algunas suspicacias por tu forma de ser tan extrovertida y liberal. Riqueza: Propuestas laborales. Deberás elegir un camino para continuar tu vida profesional. No descartes seleccionar el trayecto más largo, pero seguro. Bienestar: La estabilidad es un agua que sueles beber escasamente, pero que tu cuerpo necesita para sentirse más tranquilo y relajado.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te dominan sentimientos instintivos esenciales que pueden convertirse en un reto para acoplar el proceso racional del pensamiento. Amor: Comenzarás un nuevo capítulo sentimental. Si estás solo es pura y exclusivamente porque así lo deseas. No te faltan propuestas. Riqueza: Habrá dinero disponible y mucho que aprender en esta etapa de acción. Pensar en un préstamo para ampliarte será buena idea. Bienestar: Es mejor trabajar en equipo, de ese modo compartirás responsabilidades y te sentirás contenido y apoyado. El ser humano no es una isla.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto directo en los vínculos familiares. Estabilidad emocional que repercutirá en la calidad de vida. Amor: Pequeñas discusiones pueden empañar un día perfecto. No debes dejar que te afecten. Haz gala de tu carácter positivo. Riqueza: Tu economía mejorará sensiblemente. Actúa con prudencia y no tomes decisiones impulsivamente. Cuídate con los gastos. Bienestar: No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para practicar meditación.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Con entusiasmo harás mucho más por los demás sin que esto signifique un sacrificio. Placer de compartir con los que te quieren. Amor: Quien regrese a tus brazos lo hará para siempre, olvídate del temor. Sé compasivo y aprende a perdonar viejas ofensas. Riqueza: Estarás más distendido y más productivo que de costumbre. Pelearás ante obstáculos que parecían insuperables. Bienestar: No te transformes en víctima de las situaciones. Tienes la capacidad de entrar en acción y ser el protagonista de tu propia vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Conflictos financieros que hasta ayer estaban velados se ponen en evidencia. Haz un balance más concreto y realista. Usa tus habilidades para los números. Amor: Posibilidades de encontrar un vínculo afín a tu naturaleza sentimental y afectiva. Evita caer en superficialidades. Riqueza: Circunstancias más que favorables. Optimismo. El secreto del éxito residirá en abrir nuevos frentes y mantenerte informado. Bienestar: Observa las actitudes que estás teniendo. No te quedes en la crítica, intenta ir modificando las cosas que más te molestan de tus formas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Un encuentro virtual con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte aún a la distancia. Amor: Excelente día para abandonar la rutina. No temas sacar a luz toda tu sensualidad en cualquier rincón de tu casa. Riqueza: Posibles conflictos a nivel laboral ocuparán un gran lugar en tus pensamientos. Debes calmarte y repensar los pasos a seguir. Bienestar: Nada mejor para poner el broche a este día que una cena en un lugar hermoso. Es una noche para disfrutar de las cosas bellas de la vida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy serás una persona perspicaz y activa, así que deberías hacer uso de ello en la toma de decisiones importantes. Amor: Tu situación afectiva puede dar un giro importante en estos días. Debes estar atento y ser muy cauto al momento de pasar a la acción. Riqueza: Un superior te ayudará a tomar una decisión que llevas tiempo queriendo tomar. Debes confiar en los demás, no todos quieren perjudicarte. Bienestar: No te dejes vencer por la pereza, ya es hora de comenzar a disfrutar en todos los sentidos de la vida. Busca tener una noche de placer.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás altibajos de toda índole, laborales y amorosos. Estos conflictos te quitarán el sueño, y te preocuparán más de lo normal. Resiste. Amor: Recibirás un insólito planteo de parte de tu pareja que te cambiará el humor por el resto del día. No respondas en caliente. Riqueza: Cuida tu patrimonio económico y tus finanzas, alguien te propondrá un negocio que no será nada rentable para ti. Bienestar: Tienes el derecho de poner tus puntos en claro, aun cuando los demás no lo hagan contigo. Sentirás una gran paz interior.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Estás volviendo sobre tus pasos. Cometerás los mismos errores de los que deberías haber aprendido. Mira atrás antes de tomar una decisión. Amor: Tú y tu pareja han logrado un clima de paz y amor que los guiará por el camino adecuado. No hagas planteos sin sentido. Riqueza: Es el momento de generar nuevos avances en tus tareas cotidianas. Si lo logras hacer serás reconocido por tus superiores. Bienestar: Debes ser firme y demostrar que hablas en serio. Muchas veces no te toman en cuenta porque no eres fiel a tus palabras.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tienes como misión tender puentes entre las personas. Generarás buenos contactos afectivos y entendimiento familiar. Amor: La intimidad recupera la magia de antaño. El amor está en su punto justo y te invita a un banquete. Siéntate a disfrutarlo. Riqueza: Gente incumplidora pone a prueba tu paciencia. Será cuestión de poner límites a quien te desafía y hacerlo con cierto tacto. Bienestar: Aprende a perdonar, no conviertas una ofensa en una traición de la cual vengarte. No guardes rencor dentro de ti.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Dedicar tiempo a tus necesidades personales no hará que seas mejor ni peor persona. Bríndate un respiro en el caos en el que habitas diariamente. Amor: Quizás no sea el momento adecuado para hablar con esa persona que reclama tu atención, puedes herir sus sentimientos. Riqueza: Continuará la prosperidad financiera. Deberás esforzarte por afianzarte en tu área de trabajo. Período positivo. Bienestar: Debes olvidarte de las apariencias. Es mejor estar bien internamente que aparentarlo por fuera. Encontrarás buenas compañías.