Horóscopo de hoy sábado 7 de septiembre, signo por signo

Bienestar: Por tu personalidad, necesitas también de tu propio espacio para gozar de la soledad. No permitas que te agobien y te asfixien.

Hoy: Las distracciones podrían costarte demasiado alto. No intentes abarcar más de lo prudente, concéntrate en un tema por vez.

Bienestar: Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.

Riqueza: Estás en un período muy favorable respecto a tus finanzas. El dinero fluye y te sentirás más tranquilo, pero no derroches.

Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural.

Amor: Tus sentimientos no son lo suficientemente sinceros. Lo aconsejable es no crearte tantas ilusiones porque te decepcionarás.

Bienestar: Solo no podrás hacer ni la décima parte de lo que logres en buena compañía. Deja de lado tu ostracismo, cultiva los lazos sociales.

Riqueza: No es un momento favorable en tu economía. El dinero tardará en llegar y no se augura un crecimiento en tu cuenta bancaria.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Después de tener algunas dudas, tus asuntos se resuelven como a ti te gusta. Respecto a tu salud, ten cuidado con ciertas comidas.

Amor: El encanto va acompañado de una conducta atractiva y subyugante. Importa mucho que tengas a tu lado alguien con quién congeniar.

Riqueza: No hay ninguna alternativa posible para alcanzar el éxito que no sea a través del trabajo y dedicación. No busques milagros.

Bienestar: Expone tus ideas, elabora un plan de estudios. Generas una fuerza de complacencia, date el lujo de ser tú quien tiene mayor cordura.