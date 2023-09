Horóscopo de hoy sábado 9 de septiembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: Entrarás en una etapa de tranquila espera. Tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida, pero no perderás lo que posees.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: No abandones tus convicciones aunque el entorno te diga lo contrario. No has llegado hasta aquí por nada. Anímate a más.

Amor: Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas estarán menos presionados, pero también algo deprimidos.

Riqueza: Podrás dar un salto espectacular, pero tendrás que actuar en equipo. Los próximos días serán de ganancias y aprendizaje.

Bienestar: Si alguien de tu familia tiene un problema, no dudes en ayudarlo. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades.