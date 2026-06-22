Conmoción en Villa Ceferino de Neuquén: una mujer detenida por la muerte de su pareja tras una violenta discusión

Una joven de 29 años se encuentra detenida como presunta autora de la muerte de su pareja, un hombre de 31 años, en un trágico hecho ocurrido este domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.

El violento episodio se desencadenó en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Rawson al 1470, donde la pareja comenzó a discutir intensamente. En medio de la disputa, el hombre cayó desplomado al suelo con una visible lesión en la cabeza.



La intervención policial previa

Según informó el Director de la División Delitos, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, el desenlace fatal de las 21:30 estuvo precedido por otro altercado violento apenas una hora antes.

“Personal de la comisaría 3ra se hizo presente primero a las 20 horas, porque hubo una discusión violenta entre la pareja, razón por la cual la mujer se retiró del lugar y volvió una hora después cuando se tomó conocimiento de la muerte”, expuso el comisario mayor.

Investigación en curso y autopsia clave

A raíz de lo sucedido, la fiscalía a cargo de Lorena Juárez ordenó la inmediata detención de la mujer. Asimismo, la justicia solicitó la realización de una autopsia para determinar con precisión científica qué provocó el fallecimiento del hombre.

«Al momento de ser asistido por personal sanitario se pudo apreciar una lesión en la zona de la cabeza», explicó Llaytuqueo, señalando que «será la autopsia la que determinará si fue previo al golpe de la caída o si la herida fue efectuada por un elemento cortopunzante».

La madre de la víctima se encontraba presente, ya que la vivienda pertenece a la familia del hombre, con quien la joven convivía. Su testimonio será clave para la causa, al igual que el material fílmico de las cámaras de seguridad de la zona que la policía ya se encuentra analizando.

Agonía en el Hospital Castro Rendón

Fuentes de la investigación confirmaron que cuando el personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó al lugar, la víctima aún tenía signos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la provincia, el Castro Rendón, donde lamentablemente se confirmó su deceso cerca de las 4:30 de la madrugada de este lunes.

Se espera que con los resultados de la autopsia y los elementos recabados por la División Delitos, la fiscalía avance en las próximas horas con la correspondiente formulación de cargos contra la mujer detenida.