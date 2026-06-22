Leandro Lozano se hace la revisión médica y firma contrato con Boca

En la próximas horas, Leandro Lozano se convierta en el primer refuerzo del Boca de Rodolfo Arruabarrena. El lateral derecho ya se somete a los estudios clínicos de rigor para luego firmar contrato con la institución de La Ribera y sumarse a la pretemporada que acaba de iniciar el plantel.

El uruguayo de 27 años sellará esta tarde su vínculo con el Xeneize por los próximos tres años luego de que Argentinos Juniors aceptara vender su ficha a cambio de 3,5 millones de dólares.

Leandro Lozano llegó a Genea para realizarse los estudios médicos y convéntirse en el primer refuerzo de Boca. pic.twitter.com/qoNi021yp4 — Ezequiel Polanco (@EzePolanco) June 22, 2026

Es la primera cara nueva para el Vasco, que pretende un mercado de pases con más acción y hasta se encargó de comunicarse personalmente con Paulo Dybala para intentar convencerlo.

Lozano llega para ocupar un lugar que no tiene dueño desde que Luis Advíncula bajó su nivel y perdió el puesto a mediados de 2025. Tal es la carencia que sufrió Boca en la banda derecha de la defensa que la dirigencia decidió prescindir de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt.

Así, el hombre que debutó en Primera División en Boston River tras quedar libre de Nacional apunta a ser titular desde el primer día.

Tal como está conformado el plantel, hoy su principal alternativa será Dylan Gorosito. Arruabarrena quiere potenciar al pibe que brilló en las selecciones juveniles y que tuvo muy pocos minutos con Claudio Úbeda, y tendrá como opción de emergencia a Malcom Braida, diestro que suele jugar de lateral izquierdo.

Lozano tendrá un mes para conocerse con sus compañeros, el cuerpo técnico y adaptarse al mundo Boca hasta la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins. Antes estará el duelo por Copa Argentina ante Sarmiento de Junín, que será el puntapié inicial del segundo ciclo del Vasco.