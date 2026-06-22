Crimen de un adolescente en Neuquén: un menor fue imputado por homicidio y quedó bajo arresto excepcional

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un adolescente de 16 años por el homicidio de Francisco Peuchot, ocurrido en el barrio Confluencia de Neuquén. En la audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, la fiscalía pidió además la imposición de un arresto excepcional, medida que fue avalada por el juez interviniente.

El hecho ocurrió el 19 de junio por la noche, en inmediaciones de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso. Según la investigación preliminar, el acusado se dirigió hasta la vivienda de la víctima y, al encontrarlo en la vereda, efectuó varios disparos con un arma de fuego, uno de los cuales impactó en la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, el joven de 16 años falleció producto de un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el informe preliminar de autopsia incorporado a la causa.

La imputación y la investigación en curso

Durante la audiencia, el fiscal del caso Germán Martín atribuyó al acusado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. El trámite judicial se desarrolló bajo las disposiciones de la Ley provincial 2302, debido a que el imputado es menor de edad.

El representante del MPF indicó además que aún restan medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad de la zona, entrevistas a testigos y peritajes sobre elementos secuestrados en el marco de allanamientos.

Arresto excepcional y fundamentos

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó el arresto excepcional del adolescente por un plazo inicial de 15 días, con custodia policial en un hogar de la capital provincial.

El fiscal Martín fundamentó el pedido en que “el delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo”, y sostuvo que “no resultan viables otras medidas”.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló tanto la formulación de cargos como la medida cautelar solicitada, aunque por el plazo inicial de 15 días. Además, fijó en dos meses el plazo de investigación para la causa.