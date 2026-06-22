Entregó dos autos en permuta por una camioneta y descubrió que era robada: hubo un detenido en Roca

El procedimiento permitió recuperar uno de los rodados involucrados y avanzar con la investigación judicial.

Un hombre de 39 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa en Roca luego de concretar una permuta de vehículos con una persona que le ofreció una camioneta Fiat Strada. La intervención policial permitió detener al sospechoso y constatar que el rodado ofrecido tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Neuquén.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y fue denunciado ante la comisaría 31. Según informó José González, jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro, el damnificado relató que había acordado intercambiar una camioneta Renault Kangoo y un automóvil Fiat Siena por una Fiat Strada.

Sin embargo, al momento de concretar la operación, advirtió una situación que le generó sospechas: la camioneta ofrecida no figuraba a nombre de la persona con la que estaba negociando.

Detectó datos falsos y comenzó una persecución

De acuerdo con la denuncia, el hombre se retiró inicialmente con la Renault Kangoo y luego regresó para llevarse también el Fiat Siena. Ante las dudas surgidas durante la transacción, el propietario de los vehículos intentó contactar al supuesto titular de la camioneta Strada.

Fue entonces cuando comprobó que los datos que le habían proporcionado eran falsos. Al advertir la maniobra, inició una persecución y solicitó la intervención policial.

Detención e investigación judicial

Personal de la comisaría 31 logró interceptar al sospechoso, de 24 años, cuando circulaba a bordo del Fiat Siena por la zona de calles Cardenales y Maipú.

Los efectivos procedieron a su aprehensión para verificar antecedentes y resguardar el vehículo involucrado en la operación.

Posteriormente, las averiguaciones permitieron establecer que la camioneta Fiat Strada ofrecida en la permuta registraba un pedido de secuestro vigente emitido por una unidad policial de la provincia de Neuquén.

Con los elementos reunidos, se dio intervención a la Fiscalía 7. El fiscal Marcelo Ramos dispuso la vinculación del joven en un legajo judicial por los delitos de «estafa y encubrimiento», mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias de la maniobra denunciada.