Violento episodio con disparos, heridos y detenidos terminó con un fuerte operativo en Roca

Un importante despliegue policial se realizó luego de una serie de incidentes registrados ayer por la tarde, que incluyeron detonaciones de arma de fuego, personas lesionadas y enfrentamientos entre varios involucrados. La Fiscalía dispuso la detención de dos hombres y el inicio de una investigación por presuntas agresiones con armas y lesiones.

Según indicó el jefe de la Unidad Regional II, José González, la primera alerta se recibió cerca de las 17:50, cuando una mujer denunció haber escuchado disparos en la intersección de las calles Posadas y Del Libertador. Un móvil policial acudió al lugar, aunque en una primera recorrida no logró constatar disturbios ni personas involucradas.

Un hombre herido se negó a denunciar

Minutos más tarde, efectivos policiales encontraron a un hombre de 25 años que presentaba una lesión en la pierna derecha. Según manifestó ante los uniformados, había sido herido por un arma de fuego.

Sin embargo, el joven rechazó recibir atención médica y también se negó a radicar una denuncia formal sobre lo ocurrido.

Hallaron vainas servidas y una nueva pelea

La situación escaló poco después cuando personal policial observó, en un domicilio ubicado sobre calle Suiza al 700, a tres hombres que descendían de un vehículo y agredían físicamente a otra persona.

Al intervenir, efectivos de la Unidad 31 lograron separar la riña. Durante las actuaciones, se encontraron 15 vainas servidas y una caja de municiones en las inmediaciones del lugar, elementos que quedaron bajo análisis de los peritos.

Entre los involucrados había un joven de 23 años con una herida de arma blanca en el antebrazo derecho, quien fue asistido por personal médico. Otro hombre de 25 años, que se encontraba en el vehículo, presentaba una lesión en el cuero cabelludo y también rechazó atención sanitaria y la posibilidad de efectuar una denuncia.

Dos hombres quedaron detenidos

Durante el procedimiento, un hombre de 24 años fue demorado luego de presentarse con un arma blanca e insultar al personal policial. También fue demorado otro individuo de 26 años por desobedecer las órdenes impartidas por los efectivos en el lugar.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 57 años, se presentó posteriormente y se hizo cargo del inmueble, aunque decidió no realizar ninguna denuncia.

La Fiscalía N° 7 tomó intervención en el caso. El fiscal de turno dispuso la detención de los involucrados y el inicio de actuaciones judiciales por los delitos de «agresiones con todo tipo de armas y lesiones». En tanto, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias para determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer responsabilidades.