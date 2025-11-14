Horóscopo de hoy viernes 14 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te gustará desafiar las vicisitudes que se te planteen. Avanza sin miedos y ten confianza en el empuje que tienes. Amor: Sentirás atracción por una admiración recíproca que dejará huellas en la intimidad. Podrás concretar nuevos proyectos. Riqueza: Los proyectos económicos se retrasarán. No pierdas la calma. Todo a su debido tiempo. Haz planificaciones para mañana. Bienestar: Emitirás energía positiva contagiando a los que te rodean de buen humor. Buscarás gozar en cada momento como si fuera el último día.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si eres moderado, te irá aceptablemente bien. Ponte en sintonía con tu presente, no derroches las energías que no tienes. Amor: Es muy probable que algunas cuestiones amorosas las tengas que conversar con algún integrante del círculo más íntimo. Riqueza: Sé cauteloso en asuntos de dinero, aún con tu tendencia impulsiva. Te sentirás tentado a tomar algunas decisiones alocadas. Bienestar: Trata de evitar tocar temas delicados en el amor o la amistad. Hoy es un día para dedicarlo al relax y charlas superficiales con amigos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás susceptible a los cambios de humor, ya que nadie de los que tienes a tu alrededor te llenará completamente. Amor: Despertarás admiración por tu atractivo personal. No dejes que la oportunidad pase de largo, no se va a repetir dos veces. Riqueza: Una promesa que queda en la nada. Tendrás de qué quejarte, pero es improbable que alguien te escuche. Mantén la calma. Bienestar: La mejor estrategia contra cualquier problema doméstico será ponerse de acuerdo con la familia y que todos cooperen, los unirá a todos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es probable que sufras una crisis existencial debida a unas insatisfacciones que has acumulado durante este período. Amor: El plano afectivo no se quedará atrás. También tendrá cosas que reclamarte, pero eso podrás solucionarlo con un poco de cariño. Riqueza: El dinero no presenta dificultades y en tu actividad laboral y en el estudio vives progresos inusitados. Disfruta el momento. Bienestar: Si tomaste las precauciones necesarias y trabajaste con dedicación y esmero, este período no resultará penoso sino que te brindará grandes resultados.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Es un día para tomar decisiones pero sin precipitarte. Decide lo que es mejor para ti, sin importar si los demás están de acuerdo. Amor: Todas las miradas se posarán en ti, pero en esta etapa no buscarás diversión sino algo más serio. Deberás esperar un poco. Riqueza: Nada de lo que suceda hoy que tenga matices negativos será digno de pasar a tu historia personal. Tenderás a olvidarlo con rapidez. Bienestar: El deporte no es una arista muy desarrollada en tu vida. Te convendría salir del sedentarismo en el que estás y empezar a moverte aún en tu hogar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Problemas con gente en general, sería conveniente liberarte de tensiones y dialogar calmadamente. Amor: Problemas con algún familiar. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz. Riqueza: Te ofrecerán participar en proyectos muy creativos. Es el momento de mostrar todas tus virtudes. No dejes pasar la oportunidad. Bienestar: Estás tan agobiado que tu punto fuerte no será la puntualidad. Si te sabes disculpar, te sabrán comprender.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No permitas que la rutina se apodere de ti. Comienza a cambiar todas aquellas cosas que hacen que tu rendimiento no sea óptimo. Amor: Si estás solo, encontrarás alguien que mueva tu estructura sentimental. Si estás en pareja, consolidarás tu relación. Riqueza: Los negocios que creías más redituables mostrarán que no eran tales. Aprende a ser más visionario a la hora de invertir. Bienestar: Un nuevo color en las paredes o algunas reformas pueden ayudar a que tu hogar se sienta más armonizado energéticamente. Pon manos a la obra.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tienes elevada capacidad para los buenos contactos hoy. Haz un esfuerzo para comunicarte con la mayor cantidad de personas. Amor: La vida en pareja no será como esperabas. Deberás resignar y ceder un poco si quieres que esta nueva vida funcione. Riqueza: Gracia y encanto te proporcionarán popularidad en tu ámbito laboral. Aprovecha estas virtudes para obtener apoyo. Bienestar: El primer paso a la hora de conseguir tus deseos es aceptar tus potencialidades y flaquezas, pero nunca dejar de luchar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Es un momento en tu vida en que no sabes qué hacer con tu futuro. Piensa detenidamente las cosas, puede que cometas un error. Amor: No es una situación muy oportuna, deberás tener mucha atención con los nuevos noviazgos, ya que no estás en tu mejor momento. Riqueza: Aparecerá algo mejor en tu panorama financiero, pero debes poner algo de tu parte en la planificación de gastos. Bienestar: Es necesario que tengas una charla profunda con una persona querida, ya que esto evitará que entres en un nivel de estrés que podría perjudicarte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy será un día para la diversión por más que debas permanecer en tu hogar. Planifica una conversación con viejos amigos. Te soprenderás. Amor: No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor. Riqueza: Sentirás el deseo de jugar o de especular, y aunque puedas tener suerte, su magnitud dependerá de otros aspectos. Bienestar: Busca nuevas actividades para practicar. Bailar especialmente danzas con un contenido de sensualidad pueden ser de gran ayuda.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán en tu futuro cercano. Amor: Te interesan varias personas, la atracción es evidente. Piensa qué quieres para ti y si vale la pena iniciar una relación. Riqueza: Tus proyectos tendrán un giro importante. Quien se beneficiará serás tú, así que no tengas miedo. Bienestar: Debes hacer ejercicios y renovarte. Tu salud no presenta ningún problema, pero debes cuidarte más de los excesos.