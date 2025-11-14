Horóscopo de hoy viernes 14 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 14 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te gustará desafiar las vicisitudes que se te planteen. Avanza sin miedos y ten confianza en el empuje que tienes.
Amor: Sentirás atracción por una admiración recíproca que dejará huellas en la intimidad. Podrás concretar nuevos proyectos.
Riqueza: Los proyectos económicos se retrasarán. No pierdas la calma. Todo a su debido tiempo. Haz planificaciones para mañana.
Bienestar: Emitirás energía positiva contagiando a los que te rodean de buen humor. Buscarás gozar en cada momento como si fuera el último día.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Si eres moderado, te irá aceptablemente bien. Ponte en sintonía con tu presente, no derroches las energías que no tienes.
Amor: Es muy probable que algunas cuestiones amorosas las tengas que conversar con algún integrante del círculo más íntimo.
Riqueza: Sé cauteloso en asuntos de dinero, aún con tu tendencia impulsiva. Te sentirás tentado a tomar algunas decisiones alocadas.
Bienestar: Trata de evitar tocar temas delicados en el amor o la amistad. Hoy es un día para dedicarlo al relax y charlas superficiales con amigos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Estarás susceptible a los cambios de humor, ya que nadie de los que tienes a tu alrededor te llenará completamente.
Amor: Despertarás admiración por tu atractivo personal. No dejes que la oportunidad pase de largo, no se va a repetir dos veces.
Riqueza: Una promesa que queda en la nada. Tendrás de qué quejarte, pero es improbable que alguien te escuche. Mantén la calma.
Bienestar: La mejor estrategia contra cualquier problema doméstico será ponerse de acuerdo con la familia y que todos cooperen, los unirá a todos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Es probable que sufras una crisis existencial debida a unas insatisfacciones que has acumulado durante este período.
Amor: El plano afectivo no se quedará atrás. También tendrá cosas que reclamarte, pero eso podrás solucionarlo con un poco de cariño.
Riqueza: El dinero no presenta dificultades y en tu actividad laboral y en el estudio vives progresos inusitados. Disfruta el momento.
Bienestar: Si tomaste las precauciones necesarias y trabajaste con dedicación y esmero, este período no resultará penoso sino que te brindará grandes resultados.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Es un día para tomar decisiones pero sin precipitarte. Decide lo que es mejor para ti, sin importar si los demás están de acuerdo.
Amor: Todas las miradas se posarán en ti, pero en esta etapa no buscarás diversión sino algo más serio. Deberás esperar un poco.
Riqueza: Nada de lo que suceda hoy que tenga matices negativos será digno de pasar a tu historia personal. Tenderás a olvidarlo con rapidez.
Bienestar: El deporte no es una arista muy desarrollada en tu vida. Te convendría salir del sedentarismo en el que estás y empezar a moverte aún en tu hogar.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Problemas con gente en general, sería conveniente liberarte de tensiones y dialogar calmadamente.
Amor: Problemas con algún familiar. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz.
Riqueza: Te ofrecerán participar en proyectos muy creativos. Es el momento de mostrar todas tus virtudes. No dejes pasar la oportunidad.
Bienestar: Estás tan agobiado que tu punto fuerte no será la puntualidad. Si te sabes disculpar, te sabrán comprender.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No permitas que la rutina se apodere de ti. Comienza a cambiar todas aquellas cosas que hacen que tu rendimiento no sea óptimo.
Amor: Si estás solo, encontrarás alguien que mueva tu estructura sentimental. Si estás en pareja, consolidarás tu relación.
Riqueza: Los negocios que creías más redituables mostrarán que no eran tales. Aprende a ser más visionario a la hora de invertir.
Bienestar: Un nuevo color en las paredes o algunas reformas pueden ayudar a que tu hogar se sienta más armonizado energéticamente. Pon manos a la obra.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tienes elevada capacidad para los buenos contactos hoy. Haz un esfuerzo para comunicarte con la mayor cantidad de personas.
Amor: La vida en pareja no será como esperabas. Deberás resignar y ceder un poco si quieres que esta nueva vida funcione.
Riqueza: Gracia y encanto te proporcionarán popularidad en tu ámbito laboral. Aprovecha estas virtudes para obtener apoyo.
Bienestar: El primer paso a la hora de conseguir tus deseos es aceptar tus potencialidades y flaquezas, pero nunca dejar de luchar.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Es un momento en tu vida en que no sabes qué hacer con tu futuro. Piensa detenidamente las cosas, puede que cometas un error.
Amor: No es una situación muy oportuna, deberás tener mucha atención con los nuevos noviazgos, ya que no estás en tu mejor momento.
Riqueza: Aparecerá algo mejor en tu panorama financiero, pero debes poner algo de tu parte en la planificación de gastos.
Bienestar: Es necesario que tengas una charla profunda con una persona querida, ya que esto evitará que entres en un nivel de estrés que podría perjudicarte.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Hoy será un día para la diversión por más que debas permanecer en tu hogar. Planifica una conversación con viejos amigos. Te soprenderás.
Amor: No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor.
Riqueza: Sentirás el deseo de jugar o de especular, y aunque puedas tener suerte, su magnitud dependerá de otros aspectos.
Bienestar: Busca nuevas actividades para practicar. Bailar especialmente danzas con un contenido de sensualidad pueden ser de gran ayuda.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán en tu futuro cercano.
Amor: Te interesan varias personas, la atracción es evidente. Piensa qué quieres para ti y si vale la pena iniciar una relación.
Riqueza: Tus proyectos tendrán un giro importante. Quien se beneficiará serás tú, así que no tengas miedo.
Bienestar: Debes hacer ejercicios y renovarte. Tu salud no presenta ningún problema, pero debes cuidarte más de los excesos.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La superación de la situación presente depende de tus deseos de éxito, contarás con gran lucidez al momento de las oportunidades.
Amor: Romance y encuentros profundos. Cederás a la tentación de vivir una aventura fogosa y osada con quien menos te imaginas.
Riqueza: Siempre miras hacia adelante y eso te favorece, eres muy trabajador y eso tiene su recompensa. Tus superiores lo valorarán.
Bienestar: Disfutarás de algunos excesos alimenticios sin pensar en el daño que te estás causando. Pon freno a tus impulsos. Busca descargar tu ansiedad con otra cosa.
Comentarios