Horóscopo de hoy viernes 19 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Todo se dará para que puedas tener un fin de semana perfecto en compañía de tus seres queridos. Descansa la mente. Amor: No pretendas que sea siempre tu pareja la que busque un acercamiento. Deja el orgullo de lado y demuéstrale tu amor. Riqueza: Ese negocio que tenías entre manos se pospondrá unos días. No te desanimes vientos favorables soplarán para ti. Bienestar: Existen situaciones en las que lo mejor es dejar que el tiempo se encargue de resolver. Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance y relájate.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Compartirás gratos momentos en compañía de tus seres queridos durante la jornada de hoy. Todo se sucederá sin inconvenientes. Amor: Tendrás la oportunidad de deshacerte de ciertas discusiones que hubieran afectado la relación recientemente. Aprovéchala. Riqueza: Utiliza la jornada para pulir ciertas ideas que tienen perspectiva de ser redituables a futuro. No pierdas tu tiempo. Bienestar: Eventualmente deberás aceptar que la vida no es un campo de juegos, y que existen obligaciones que no puedes ignorar por siempre.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Período excelente para comenzar alguna disciplina de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre. Amor: Momento en el que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja. Riqueza: Etapa positiva para consultas a profesionales y para presentar ideas. Es necesario realizar ciertos ajustes en tus finanzas. Bienestar: No te detengas en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento de riesgos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu situación familiar hoy es algo inestable porque hay cosas que no se han concretado y ya ni sabes qué es lo que pasará. Amor: Te surgirán complicaciones que al compartirlas con tu pareja resultarán más llevaderas. No cargues con la parte más difícil. Riqueza: Continúa la actividad en todo lo que se refiere a comercio, comunicación, estudios y viajes cortos. Buen pronóstico financiero. Bienestar: Si estás pasando por una etapa de confusión, de esas que te hacen ver problemas donde no los hay, cálmate y abre tu corazón. Todo pasa.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Día para reunirte en familia y hablar de temas que aún no están claros. Si logras hacerlo, llegarán a un buen consenso. Amor: Navega en tu deseo para saber qué es lo quieres. Una vez que lo sepas, encontrarás ese ser especial que has estado esperando. Riqueza: Una promoción o progreso importante está en el aire, y podrás obtenerlo si juegas tu juego de manera adecuada en los meses venideros. Bienestar: Recuerda que eres una persona que sabe lo que hace, y la decisión que tomes será la mejor. No tengas miedo al qué dirán, anímate.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Las cosas en el hogar no andarán bien. Vas a tener que ir con cautela, es un día de decepciones, que te desorientarán bastante. Amor: Si recibes como se debe el cariño que te brindan, los lazos con la pareja se afirmarán hasta volverse indestructibles. Riqueza: Incurres en compras que ponen al límite tu presupuesto. Te encantará ostentar tus adquisiciones, pero tus egresos son mayores que tus ingresos. Bienestar: No dudes en tenderle una mano a un amigo cuando te necesite. No juzgues, y juntos podrán solucionar la situación y ver cómo todo mejora.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Surgirán complicaciones, en unos casos por promesas halagüeñas y en otros por malas interpretaciones de la realidad. Amor: Si niegas el desencanto y la frustración que esta herida provoca, puede afectarse tu salud. Dialoga sinceramente. Riqueza: Sientes que tus negocios se retrasan. Retírate del mundo material hacia el fondo de tu alma, lo necesitarás mucho. Bienestar: Será necesario hacer un análisis de lo que has hecho y lo que quieres hacer de hoy en adelante con respecto a tu vida en familia.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te hallarás en una situación complicada, será tu sentido del humor y tu habilidad para mantener la sonrisa lo que te ayudará. Amor: Mil replanteos sentimentales. Tendrás más suerte si no permites que otros decidan por ti. Toma las riendas de tu vida. Riqueza: Se activan los asuntos vinculados con ventas, comercio, periodismo o medios de comunicación y tú debes estar actualizado. Bienestar: Puedes sentir algún malestar físico. Cuida tu alimentación. Debes prestar especial atención al descanso, las horas de sueño son importantes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Alguien trata de explotar tu generosidad, pero lo verás venir. Actúa como si no adivinases sus motivos y estate atento. Amor: Debes resolver algún problema del pasado que afecta a tus relaciones sentimentales. Controla tu tendencia a querer sobresalir. Riqueza: El dinero viene y va, pero esta es una época de muchos gastos y para que no te quedes sin él deberás organizarte bien. Bienestar: Si divulgas tus propias decisiones te arriesgas a que otros se apropien de ellas y lo único que causarás será tensión, así que tenlo en cuenta.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy te sentirás algo tímido o te faltarán las palabras, te puedes mostrar algo oxidado en tus contactos con la gente. Amor: Quizá no te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes a los demás. Eso no favorece las relaciones sentimentales. Riqueza: Estás bajo la influencia de personas manipuladoras, que tratarán de hacerte creer algo que no te conviene en asuntos financieros. Bienestar: En tu entorno, no busques más problemas de los que puedan surgir. Así que, aprende a controlar esos impulsos de mal humor que te dan de vez en cuando.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si planeas un viaje para las semanas que vienen, asegúrate de que seguirás buenas y cuidadosas orientaciones. Amor: Los asuntos referentes a tus relaciones afectivas se resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que pensabas. Riqueza: Deberás adaptarte a otras costumbres o puntos de vista, y eso seguramente te ayudará para lograr el éxito deseado. Bienestar: Dale más importancia a la comida y no la utilices solamente para saciar tu apetito, sino también como una manera de llenarte de salud.