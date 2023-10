Horóscopo de hoy viernes 20 de octubre, signo por signo

Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, pero luego vendrán los reproches.

Hoy: Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Te tomarás las cosas con poca seriedad y tenderás a la lucha. Deja de lado el mal humor, será lo mejor para todos.

Amor: Tal vez tengas que hacer algún tipo de sacrificio sentimental o sufras alguna decepción en tus relaciones personales.

Riqueza: No cierres ningún contrato hoy. Si no puedes dejar de hacerlo debes revisar con lupa todo lo que firmes. No confíes en nadie.

Bienestar: Tómate tu tiempo para pensar y luego actuar. Los hechos arrebatados no te llevan a ningún lado y afectan tu energía negativamente.