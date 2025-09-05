Horóscopo de hoy viernes 5 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Ten cuidado con los cambios de clima porque estarás propenso a enfermedades de las vías respiratorias. Amor: Busca iniciar una relación con aquella pareja de la que te separaste hace tiempo. Ambos han madurado desde entonces. Riqueza: Encontrarás la oportunidad de incrementar ampliamente tu capital cuando un amigo te presente una propuesta muy tentadora. Bienestar: No pienses que puedes lograr tus objetivos, sabes que puedes hacerlo. No hay meta que no puedas alcanzar si pones tu empeño y esfuerzo en ella.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir adelante. Amor: Hoy tienes la oportunidad de crecer, de mejorar tu vida emocional y sentimental. Vale la pena intentar y pelear por un amor. Riqueza: Fija tu atención en lo que haces en el trabajo, pues por descuidos tal vez tengas accidentes, pierdas cosas o te equivoques. Bienestar: Evita riesgos y toma precauciones a la hora de realizarte cualquier intervención quirúrgica. No es buen momento de hacerse retoques.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La rigidez de tu carácter y los planteos individualistas te dificultarán el desarrollo de algunas ideas y planes comerciales. Amor: Puede ser un día satisfactorio y pleno en el amor, siempre y cuando no discutas ni hables del pasado que tanto te duele. Riqueza: Los viajes no se llevarán a cabo, pero si se realizan posiblemente no tengan los resultados esperados. Bienestar: Sentirás ansiedad, pero con intensificar tu ejercicio podrás dominarla. Debes ocuparte con actividades no estresantes.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo. Amor: Día sin grandes contratiempos. Pasarás momentos sin mayores complicaciones durante la jornada de hoy con tu pareja. Riqueza: No le temas a las críticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar. Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: La autoestima y confianza en ti mismo no se gana de un día para otro. Necesitas replantearte ciertas actitudes para conseguirlo. Amor: Pondrás en acción los mecanismos movilizadores del ingenio y muchos planes comenzarán a plasmarse. Riqueza: No te angusties si aún no has encontrado el amor que complete tu alma. Lo bueno es que sepas esperar al amor que deseas sentir. Bienestar: A través de una racha de compensaciones y florecientes proyectos comerciales podrás eliminar deudas y estabilizarte.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Utiliza tu creatividad para realizar encuentros virtuales con tus amistades. Recuerda que distancia social no es distancia afectiva. Amor: Falta calma pero sobra diversión. Fin a la inestabilidad financiera y amores bajo control, solamente falta que te relajes y disfrutes. Riqueza: Aún en época de distanciamiento social aparecerán oportunidades de conocer a alguien nuevo. Debes estar preparado. Bienestar: Es posible que al final del día te ofrezcan un ascenso. Medítalo un poco y no lo aceptes a lo loco aunque te sea beneficioso.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Dedica un tiempo al estudio de idiomas porque te hará falta. Las ansias de conocer nuevos sitios y países serán muy importantes en este período. Amor: La soledad es parte normal de la vida e indispensable para poder resolver ciertas cuestiones de nuestro interior. Riqueza: Toda meta requiere de sacrificios. Aprovecha este fin de semana para discutir con tu pareja la idea del negocio propio. Bienestar: Aquel que tenga sus impulsos completamente bajo control ha dominado a su peor enemigo. Conócete en profundidad y evita situaciones extremas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Llegarás a un punto en tu vida en el que la soledad se volverá una adicción para ti. No caigas en un círculo vicioso. Amor: Que los constantes avatares a nivel laboral no tengan tanto impacto a nivel emocional en la pareja. Aprende a dejarlos de lado. Riqueza: No te canses de intentar si crees que eres capaz de alcanzar tus metas. Utiliza al fracaso como medio para madurar y aprender. Bienestar: El enamorarse es la fuente de sentimientos inenarrables que te llevarán por una montaña rusa de emociones. No lo destierres de tu vida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Algo más mordaz que de costumbre, dirás algunas verdades dolorosas a quienes hoy te rodean. Ten mucho cuidado. Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que pongas todo el peso en tus hombros. Dialógalo detenidamente. Riqueza: Abras estado a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continua. Bienestar: El temperamento dominante tiende a producir mutua incompatibilidad. Trata de ser más tolerante con tu pareja y concédele algún capricho.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es inteligente de tu parte adoptar una postura más serena y tomar una actitud más moderada y comunicativa. Amor: Una velada romántica hará que te olvides y te relajes por un rato. Esta persona que conociste te ayudará más de lo que esperabas. Riqueza: Tendrás en tus manos un proyecto que generará una revitalizadora abundancia en tus ingresos y en tus logros profesionales. Bienestar: Podrías sentir dolor, tristeza, desilusiones, pero saldrás de esta experiencia sintiéndote más adulto y preparado para seguir.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Deberás entender que aún las personas que tienes en tu pedestal son humanas y pueden flaquear. No te sientas defraudado. Amor: Tu éxito en los encuentros casuales aumenta tu autoestima. Pero a la vez, incrementa tu sensación de soledad y vacío. Riqueza: Tu acostumbrada soltura para decidir te pondrá en aprietos de nuevo. Trata de no tener margen de error en lo económico. Bienestar: Acepta los consejos con pinzas y siempre evalúa antes de tomar un curso de acción. Asegúrate de ser tú el artífice y guía de tu destino.